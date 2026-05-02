Monica Bellucci dimentica Tim Burton e torna da protagonista indiscussa: è davvero magnetica L’iconica e bellissima attrice umbra è pronta a tornare al cinema con un film che parla di maternità e legami d’amore che superano tutto: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Monica Bellucci è pronta a riportare il suo fascino e la sua grazia sul grande schermo, in un film inedito per la regia di Maria Sole Tognazzi, che ha già dato vita a capolavori come In Utero, Petra e Viaggio Sola. La diva umbra, nata a Città di Castello nel 1964 e diventata un’icona riconoscibile in ogni angolo del mondo, sarà tra le protagoniste assolute di questa pellicola leggera e profonda allo stesso tempo. Le riprese sono iniziare proprio in questi giorni e le aspettative sono già altissime: vediamo qualche dettaglio in più.

Iside, un cast da brividi e una storia che parla all’anima

Il film si intitola Iside e nasce da una spinta profondamente personale della stessa regista. Al fianco della splendida Monica Bellucci, la pellicola vede protagoniste anche Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Tecla Insolia: quattro generazioni di talento femminile riunite in un unico racconto. E ovviamente questa non è una coincidenza, ma una vera e propria volontà della Tognazzi, che ha rivelato di aver scritto questa storia pensando esattamente a loro, costruendo i personaggi su misura per queste attrici straordinarie.

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La storia raccontata ruota intorno al personaggio di Veronica, un’ex ballerina che ha trovato ai Castelli Romani il suo rifugio: qui ha una scuola di danza, una casa piena di luce e un legame unico con la figlia Chiara. Quando entrambe si scoprono in attesa di un figlio il legame si fa ancora più intenso, finché un giorno quell’equilibrio si spezza nel modo più doloroso. Anni dopo, a Parigi, una giovane ballerina italiana dall’indole fragile e inquieta, Thalia, incrocia il cammino di Chiara, ormai adulta. Non si conoscono, eppure qualcosa di invisibile le unisce. Iside è un film che parla di maternità e di come certi legami attraversino il tempo e lo spazio.

Monica Bellucci torna al cinema da protagonista

Non è la prima volta che Monica Bellucci e Maria Sole Tognazzi collaborano insieme: già nel 2008 avevano lavorato fianco a fianco ne L’uomo che ama, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e quella stessa alchimia creativa sembra ora tornare più matura e più consapevole in questo nuovo e imperdibile film. Negli ultimi anni abbiamo visto la bellissima attrice umbra in Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton e, prima ancora, impegnata a incantare le platee di tutto il mondo con la tournée teatrale Maria Callas – Lettere e Memorie, diventato poi un docufilm presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023.

Ad oggi, Iside sembrerebbe avere tutti gli ingredienti per diventare uno di quei film italiani che restano nella memoria: una regia sensibile e attenta alle sfumature, un soggetto che tocca corde universali, e quattro splendide attrici nel ruolo di protagoniste, Monica Bellucci compresa. A questo punto non rimane che attendere la data ufficiale d’uscita e correre al cinema.

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