Money Road 2, Caressa debutta con standing ovation: “Solo Sky ci riesce”, ma c’è già un addio dolorosissimo. Cosa è successo Ieri giovedì 21 maggio 2026 è iniziata la nuova edizione del reality show condotto da Fabio Caressa: subito un ritiro, la reazione dei social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Al via il nuovo viaggio di Money Road. Ieri giovedì 21 maggio 2026, infatti, è iniziata la seconda edizione del reality show condotto da Fabio Caressa. Dodici concorrenti si sono imbarcati a caccia del succoso montepremi finale, il cui valore è oscillato in base alla loro capacità di non cedere alle tentazioni. La nuova ‘Compagnia delle Tentazioni’, per l’appunto, si è subito dimostrata a dir poco scoppiettante, ma ha subito perso il suo membro più giovane, Riccardo, costretto al ritiro. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Money Road 2, la prima puntata: cos’è successo, la reazione dei social

Ieri giovedì 21 maggio è andata in scena prima puntata di Money Road 2026. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, il reality show targato Sky e condotto da Fabio Caressa è ripartito con una nuova edizione che andrà in onda tutti i giovedì su Sky Uno e tutti i martedì (a partire dal 26 maggio) in chiaro su Tv8. Il format è rimasto invariato, con dodici concorrenti impegnati in un duro viaggio e chiamati a restate uniti e non cedere alle tentazioni di Caressa, che avranno un enorme impatto sul montepremi finale di 300mila euro. Ieri è stata presentata la nuova ‘Compagnia delle Tentazioni’, dove non mancano di certo personalità eccentriche e destinate a fare discutere gli appassionati. "Palese come il casting di Money Road venga fatto apposta così per avere proprio questi soggetti stereotipati. Perché oh sembrano gli stessi IDENTICI personaggi dell’anno scorso", "La mia paura è che possa diventare ripetitivo poi, se alla prova ci metti le STESSE identiche personalità", "Pure stavolta i casting sono stati eccellenti. Tutti i partecipanti facilmente identificabili e a fuoco già dopo 5 minuti" si legge sui social, dove il programma ha ricevuto applausi sia per il cast che per la formula. "Ma buttiamo questo cast nella casa del Grande Fratello subito, solo Sky riesce a fare dei casting cosi accurati", "Programma veramente stupendo, ti intrattiene fino all’ultimo momento e scorre velocemente. Conduzione perfetta, cast eccellente e location mozzafiato. Money Road si riconferma il format migliore fino ad adesso", "Money Road si conferma un esperimento sociale trasformato in game show straordinario e mette in evidenza quanto sotto pressione si può cedere a qualsiasi tentazione a discapito della propria ricchezza e fregandosene totalmente degli altri concorrenti", "Si riconferma il programma più bello della stagione" la reazione del web, che ha fatto i complimenti anche a Caressa ("Il conduttore perfetto") e all’orario scelto da Sky, anche e soprattutto dopo le polemiche per le prime serate iniziate alle 22 sulle reti generaliste in chiaro: "Finalmente un programma con orari decenti", "Un reality show che finisce alle 23 sono quasi commosso".

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Il ritiro di Riccardo: perché ha lasciato il reality di Fabio Caressa

Tra i membri della nuova ‘Compagnia delle Tentazioni’ della seconda edizione di Money Road si sono subito distinti Chiara (l’unica a non cedere a nessuna tentazione di Caressa) e soprattutto Riccardo, che si è ritirato dal programma già alla prima puntata. Il motivo? Il concorrente (il più giovane della compagnia) è tornato a casa per restare al fianco del suo gatto che, a quanto pare, soffre di gravi problemi di salute. "Riccardo sei puro. Anima meravigliosa", "Riccardo io ti capisco" si legge sui social, dove il pubblico ha applaudito Riccardo il ragazzo pugliese per la sua scelta: "Peccato per Riccardo, mi piaceva come persona e come concorrente, però ci sta", "Sto piangendo", "Se perdi il gatto mentre stai in TV secondo me non te lo perdoni. Pensiero personale ma io non mi riprenderei mai!".

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