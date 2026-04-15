Mondiali, Rai pronta a stupire: svolta storica sulla telecronista. Ma la mossa dell’Iran ‘spegne’ il ripescaggio dell’Italia Tiziana Alla sarà la prima voce femminile della tv di Stato alla Coppa del Mondo, dalla quale però gli Azzurri sembrano destinati a restare fuori: i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Mancano quasi due mesi all’inizio dei Mondiali 2026. La Rai si è assicurata i diritti televisivi su 35 partite e ha già reso noto il team che seguirà la competizione, rivelando anche una sorpresa destinata a fare la storia. L’Italia, tuttavia, non ci sarà: le tensioni tra Stati Uniti e Iran sembravano potere aprire uno spiraglio per il ripescaggio degli Azzurri, ma – fortunatamente per la Nazionale iraniana – la FIFA dovrebbe garantire la regolare partecipazione delle squadre qualificate. Scopriamo tutti i dettagli.

Italia ai Mondiali 2026, il ripescaggio al posto dell’Iran: l’ipotesi del nuovo play-off

Il prossimo 11 giugno a Città del Messivo prenderanno il via i Mondiali 2026, che si concluderanno il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. A causa della cocente sconfitta con la Bosnia ed Erzegovina ai play-off, l’Italia non ci sarà, ma la Rai si è comunque assicurata i diritti tv su ben 35 partite (risparmiando anche 50 milioni grazie a un clausola ‘paracadute’ in caso di mancata partecipazione degli Azzurri) per 70 milioni. Tra neanche due mesi partirà dunque l’avventura del team Rai tra USA, Canada e Messico, su cui la tv di Stato punterà fortissimo garantendo massima visibilità in prima serata per rientrare dell’esborso. A ‘raccontare’ la Coppa del Mondo ci saranno voci storiche come quelle di Alberto Rimedio e Stefano Bizzotto , affiancati da Luca De Capitani, Dario Di Gennaro , Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi. Al commento tecnico si alterneranno Lele Adani , Andrea Stramaccioni , German Denis e Stefano Sorrentino. La vera novità sarà però Tiziana Alla. Già bordocampista durante le partite dell’Italia sulla Rai, la giornalista approderà in cabina segnando una svolta storica, diventando di fatto la prima telecronista donna ai Mondiali: "Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista, ringrazio per la fiducia il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida. Ma vivremo in un mondo normale solo quando ciò che mi sta succedendo non farà più notizia" ha dichiarato Alla al Corriere della Sera.

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Italia ripescata ai Mondiali, svanite le speranze con la richiesta dell’Iran ?

Nelle ultime settimane la precaria situazione geopolitica mondiale e le minacce di Donald Trump nei confronti dell’Iran avevano alimentato le speranze in un eventuale ripescaggio dell’Italia dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo per mano della Bosnia. Uno scenario ovviamente complicato che, fortunatamente per la Nazionale iraniana, potrebbe essere scongiurato. L’Iran potrebbe infatti non essere costretto al ritiro grazie all’aiuto della FIFA. Inizialmente era stato chiesto di giocare tutte le partite in Messico o Canada (evitando quindi il territorio statunitense), ora la richiesta sarebbe di garantire maggiori misure di sicurezza. La FIFA farà da intermediario con le forze dell’ordine, ma la decisione finale spetterà a Trump. Per l’Italia, dunque, si affievoliscono le speranze di un ripescaggio o di une eventuale play-off a quattro squadre per tornare in corsa ai Mondiali.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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