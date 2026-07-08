“Norvegia minacciata da un virus”, mezza squadra ko e panico per Haaland: cos’è la nuova emergenza ai Mondiali 2026
Dopo l’impresa contro il Brasile, la nazionale scandinava deve fare i conti con un problema inatteso che potrebbe complicare la corsa verso una storica semifinale.
La Norvegia sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della propria storia calcistica. L’eliminazione del Brasile negli ottavi di finale ha acceso l’entusiasmo di un intero Paese e ha consacrato ancora una volta Erling Haaland come il leader tecnico e simbolico della nazionale. La doppietta dell’attaccante ha permesso ai norvegesi di raggiungere per la prima volta i quarti di finale di un Mondiale, un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava quasi impensabile. Eppure, nel giro di pochi giorni, l’euforia si è trasformata in preoccupazione. A tre giorni dalla delicatissima sfida contro l’Inghilterra, infatti, all’interno del ritiro norvegese si è diffuso un malessere che sta coinvolgendo diversi membri della spedizione e che ha costretto lo staff medico a innalzare il livello di attenzione.
Mondiali di Calcio: sintomi diffusi e squadra norvegese sotto osservazione
Secondo quanto emerso nelle ultime ore, diversi giocatori e componenti dello staff avrebbero accusato sintomi respiratori, tra cui tosse, raucedine, affaticamento e una generale sensazione di debolezza. Alcuni elementi del gruppo sarebbero stati tenuti separati dal resto della squadra come misura precauzionale, mentre il personale sanitario continua a monitorare l’evoluzione della situazione. La sensazione è che quasi metà del gruppo non sia al massimo della condizione fisica, un aspetto che inevitabilmente preoccupa in vista di una gara che potrebbe valere un posto nella storia del calcio norvegese. Al momento non emergono situazioni considerate gravi, ma il timore principale riguarda l’eventuale diffusione del malessere ad altri giocatori nei giorni che precedono il match.
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Tanta preoccupazione per la sicurezza di Erling Haaland
Naturalmente, il nome che tiene maggiormente con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori è quello di Erling Haaland. L’attaccante che due giorni fa ha trascinato la Norvegia all’impresa contro il Brasile rappresenta la risorsa più importante della squadra, e qualsiasi indiscrezione sulle sue condizioni genera immediatamente apprensione. Al momento non risultano particolari problemi per il centravanti, ma lo staff medico continua a seguirlo con attenzione, così come accade per il resto dei compagni. L’eventuale assenza o anche soltanto una condizione fisica non perfetta del numero 9 cambierebbe radicalmente gli equilibri della sfida contro l’Inghilterra.
Il commissario tecnico Solbakken prova a rassicurare tutti
Il commissario tecnico Stale Solbakken ha cercato di ridimensionare l’allarme, spiegando come la situazione possa essere collegata soprattutto ai continui spostamenti affrontati durante il torneo: "Abbiamo avuto solo un giocatore con la febbre, poi ci sono stati alcuni colpi di tosse e raucedine qua e là", ha spiegato il tecnico, sottolineando come i numerosi voli, i cambi climatici e l’utilizzo costante dell’aria condizionata possano aver inciso sullo stato di salute generale del gruppo. La Norvegia, infatti, ha attraversato diverse città degli Stati Uniti nelle ultime settimane, affrontando trasferimenti lunghi e condizioni ambientali differenti che potrebbero aver contribuito a indebolire parte della rosa.
Una partita con l’Inghilterra che inizia già prima del fischio d’inizio
Prima ancora di pensare a come fermare Harry Kane e i talenti inglesi, la Norvegia è chiamata a vincere una battaglia diversa, quella contro un nemico invisibile che rischia di condizionare la preparazione del match più importante della sua storia recente. I prossimi tre giorni saranno decisivi per capire se l’emergenza sanitaria rientrerà oppure se il virus continuerà a creare problemi a una squadra che sogna una storica semifinale mondiale.
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