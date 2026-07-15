Laura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 con Robbie Williams, sul palco un cast da kolossal: quando e dove guardarla Cerimonia di chiusura dei Mondiali, Laura Pausini conquista il palco con Robbie Williams e Tom Cruise

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Dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Laura Pausini torna ancora una volta al centro di uno degli eventi più seguiti al mondo. La cantante romagnola sarà infatti tra le grandi protagoniste della cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio, in programma domenica al New York Stadium, poco prima della finalissima. Un palcoscenico globale, milioni di spettatori collegati e un cast di star internazionali che conferma il peso dell’evento.

Un palco mondiale per Laura Pausini: con Robbie Williams canta l’inno ufficiale della Fifa

Il momento più atteso sarà l’esibizione di Desire, il primo inno ufficiale della Fifa, interpretato da Laura Pausini insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Un brano che la cantante italiana aveva già presentato a New York lo scorso anno e che ora torna protagonista nella serata conclusiva del torneo. L’artista di Solarolo ha raccontato tutta la sua emozione sui social, ricordando come l’invito di Robbie Williams sia stato per lei un grande onore. Un’esperienza resa ancora più significativa dalla possibilità di adattare parte del testo in spagnolo, una lingua che ha accompagnato una parte importante della sua carriera internazionale. Desire diventa così il simbolo di una cerimonia pensata per unire musica e sport davanti a una platea planetaria. Per Pausini si tratta dell’ennesima consacrazione internazionale, con una presenza che porta ancora una volta una voce italiana al centro di uno spettacolo seguito in ogni continente.

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Tom Cruise, Jennifer Hudson e IShowSpeed insieme a Laura Pausini: orari e dove guardarli

La cerimonia non sarà soltanto musica. Sul palco del New York Stadium saliranno anche Tom Cruise, tra gli ospiti più attesi della serata, la cantante Jennifer Hudson, che interpreterà l’inno nazionale degli Stati Uniti, e lo streamer IShowSpeed, uno dei creator più seguiti al mondo. Il mix tra spettacolo, cinema, musica e sport promette una chiusura in grande stile per il Mondiale, trasformando la finale in un evento capace di andare ben oltre il calcio. In questo contesto, la presenza di Laura Pausini assume un significato ancora più importante: rappresentare l’Italia in uno show che riunisce alcune delle personalità più celebri del panorama internazionale. La cerimonia prenderà il via domenica 19 luglio alle 13.30 ora locale, corrispondenti alle 19.30 in Italia, e precederà immediatamente la finale del torneo. L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN, attraverso l’app e le principali piattaforme compatibili, ma sarà visibile gratuitamente anche su Rai 1, permettendo a milioni di telespettatori italiani di seguire uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

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