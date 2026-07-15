Laura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 con Robbie Williams, sul palco un cast da kolossal: quando e dove guardarla
Cerimonia di chiusura dei Mondiali, Laura Pausini conquista il palco con Robbie Williams e Tom Cruise
Dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Laura Pausini torna ancora una volta al centro di uno degli eventi più seguiti al mondo. La cantante romagnola sarà infatti tra le grandi protagoniste della cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio, in programma domenica al New York Stadium, poco prima della finalissima. Un palcoscenico globale, milioni di spettatori collegati e un cast di star internazionali che conferma il peso dell’evento.
Un palco mondiale per Laura Pausini: con Robbie Williams canta l’inno ufficiale della Fifa
Il momento più atteso sarà l’esibizione di Desire, il primo inno ufficiale della Fifa, interpretato da Laura Pausini insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Un brano che la cantante italiana aveva già presentato a New York lo scorso anno e che ora torna protagonista nella serata conclusiva del torneo. L’artista di Solarolo ha raccontato tutta la sua emozione sui social, ricordando come l’invito di Robbie Williams sia stato per lei un grande onore. Un’esperienza resa ancora più significativa dalla possibilità di adattare parte del testo in spagnolo, una lingua che ha accompagnato una parte importante della sua carriera internazionale. Desire diventa così il simbolo di una cerimonia pensata per unire musica e sport davanti a una platea planetaria. Per Pausini si tratta dell’ennesima consacrazione internazionale, con una presenza che porta ancora una volta una voce italiana al centro di uno spettacolo seguito in ogni continente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tom Cruise, Jennifer Hudson e IShowSpeed insieme a Laura Pausini: orari e dove guardarli
La cerimonia non sarà soltanto musica. Sul palco del New York Stadium saliranno anche Tom Cruise, tra gli ospiti più attesi della serata, la cantante Jennifer Hudson, che interpreterà l’inno nazionale degli Stati Uniti, e lo streamer IShowSpeed, uno dei creator più seguiti al mondo. Il mix tra spettacolo, cinema, musica e sport promette una chiusura in grande stile per il Mondiale, trasformando la finale in un evento capace di andare ben oltre il calcio. In questo contesto, la presenza di Laura Pausini assume un significato ancora più importante: rappresentare l’Italia in uno show che riunisce alcune delle personalità più celebri del panorama internazionale. La cerimonia prenderà il via domenica 19 luglio alle 13.30 ora locale, corrispondenti alle 19.30 in Italia, e precederà immediatamente la finale del torneo. L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN, attraverso l’app e le principali piattaforme compatibili, ma sarà visibile gratuitamente anche su Rai 1, permettendo a milioni di telespettatori italiani di seguire uno degli spettacoli più attesi dell’anno.
Potrebbe interessarti anche
Laura Pausini stratega sopraffina: perde milioni in Italia ma domina il mondo. Come ha blindato il suo impero (con l'aiuto della famiglia)
Con i conti in rosso dal 2020, Laura Pausini prepara la zampata al bilancio con un b...
Laura Pausini "festeggia" con Achille Lauro e tifa Sal Da Vinci a Eurovision 2026: il compleanno planetario parla ancora di Sanremo
Nel giorno del suo 52° compleanno, Laura Pausini cambia le parole di 16 marzo in 16 ...
Laura Pausini, il concerto sospeso all'improvviso rischia di rovinare tutto: allarme tra il pubblico a Orlando. Il motivo
Continua il tour mondiale a supporto di "Yo Canto 2" con l'ultimo concerto trionfale...
Mondiali 2026, l'Italia c'è ma gioca la musica: tutte le volte che le canzoni ci hanno salvato dall'amarezza
Al via i Mondiali 2026 in Nord America con l'Italia che resta a casa ma gioca col nu...
Fiorello e Laura Pausini ‘rubano la scena’ a Max Pezzali: il video (virale) durante il concerto all’Olimpico. Cosa hanno fatto
Nel corso della prima delle due serate (sold-out) a Roma, lo showman e la cantante h...
Achille Lauro scrive a Laura Pausini, la dedica dopo la conquista del Messico: “Sopra ogni immaginazione"
Un duetto a sorpresa tra i due cantanti, dall’altra parte del mondo, ha letteralment...
“Una donna non può saper cantare”: Laura Pausini interviene dopo lo sfogo di Francesca Michielin. Cosa è successo
La cantante ha pubblicato sui social un post in risposta alle continue critiche rice...
Laura Pausini duetta con Achille Lauro, ma questa volta a Città del Messico: 16 de marzo fa il giro del mondo. E piace a tutti
Un successo dopo l'altro, per il tour mondiale di Laura Pausini, che si porta Achill...