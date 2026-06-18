Mondiali 2026, gli Azzurri hanno perso un'altra volta: quello che è successo a Paola Ferrari mostra tutti i limiti dell'Italia di oggi
Mentre l'Italia guarda i Mondiali 2026 dal divano, sui social si processa la faccia di Paola Ferrari
Se c’è una cosa che i Mondiali 2026 ci stanno insegnando è che in Italia riusciamo a parlare di tutto tranne che di ciò che conta davvero. Mentre la Nazionale guarda il torneo da casa, sui social il dibattito si è concentrato sul volto di Paola Ferrari.
Paola Ferrari, gli insulti e una domanda scomoda: perché il volto di una donna ci interessa più del suo lavoro?
Non sulla sua conduzione. Non sulla sua esperienza. Non sul lavoro di una professionista che racconta il calcio da decenni. No: occhi, rughe, presunti ritocchi, lineamenti. Come se il curriculum di una donna potesse essere cancellato da una telecamera in alta definizione. E così, ancora una volta, il corpo femminile diventa argomento nazionale. La domanda, però, è un’altra: nel 2026 siamo davvero incapaci di guardare oltre una faccia?
-
Da Fiorello a Michelle Hunziker, Canale 5 ci riprova: il ritorno di Karaoke a Mediaset svela una verità scomoda sulla tv italiana
-
Masters of the Universe, il successo dimenticato della Mattel che ha rischiato il flop cinematografico: il ritorno in pompa magna di He-Man
-
Nausea da talk show: da Mediaset a Nove, passando per La7 (Rai non pervenuta) dentro sempre gli stessi nomi. L'Italia vera chi la racconta?
-
Sanremo 2027, la coppia De Martino-De Filippi non è la scelta migliore per l'Ariston: c'è una domanda scomoda che rischia di rovinare tutto
-
Garlasco in tv, dal 'circo' della cronaca nera si salva solo Ore 14: perché Milo Infante sta lanciando la sfida a Nuzzi e Quarto grado
-
Altro che Gerry Scotti e De Martino: l'ago della bilancia sono Samira Lui e Martina Miliddi. Chi è la vera regina dell'access prime time