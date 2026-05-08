Mondiali 2026 e Italia, Shakira canta la canzone ufficiale ‘Dai Dai’: beffa doppia per gli Azzurri (senza ripescaggio)
In Italia c'è ancora chi spera nel colpo di scena dell'ultimo minuto per i prossimi Mondiali e chi invece si consola con l'unica cosa rimasta: l'ironia.
Dopo ben 16 anni, c’è chi aspettava solo lei. E puntuale come un calcio di rigore nei minuti di recupero, Shakira è ufficialmente tornata. Nelle ultime ore la cantante ha condiviso sui social un’anteprima della nuova canzone ufficiale dei Mondiali di calcio 2026, con un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Il brano si intitola "Dai Dai" e segna il grande ritorno di Shakira ai Mondiali dopo il successo Waka Waka dell’edizione in Sudafrica nel 2010. Peccato che, per milioni di italiani, tutto questo stia apparendo come una grande e fastidiosa beffa. Il motivo? Scopriamolo.
Shakira, "Dai Dai" in italiano ma l’Italia non c’è: la beffa nel titolo (e nel video)
Con Dai Dai, Shakira punta ad ampliare ulteriormente il suo già leggendario legame con la Coppa del Mondo, in vista di un’edizione ancora più grande delle precedenti: la prima organizzata in tre Paesi, ovvero Stati Uniti, Canada e Messico e con 48 squadre partecipanti. Un Mondiale al quale, però, l’Italia non parteciperà. E davanti all’entusiasmo generale per questo nuovo brano, gli italiani hanno ben poco da festeggiare, soprattutto con una canzone che sembra quasi una grande beffa. Il problema parte addirittura dal titolo: Dai Dai in italiano, scelto proprio come inno ufficiale di una competizione alla quale l’Italia non parteciperà. Per la terza volta consecutiva, gli Azzurri non si sono qualificati ai Mondiali, e sentirsi cantare "Dai Dai" ovunque ha tutta l’aria di uno scherzo del destino particolarmente crudele.
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Ma le coincidenze non si fermano certo qui. Nel video del brano di Shakira compaiono i palloni delle edizioni precedenti: Germania 2006, Sudafrica 2010 a Brasile 2014. Guarda caso, le ultime tre edizioni del Mondiale alle quali l’Italia ha preso parte prima di sparire. Un bellissimo archivio della grandezza degli Azzurri, che ricorda agli italiani un tempo ormai troppo lontano. Eppure, una flebile speranza continua ad esserci considerando che, nelle ultime settimane, si è parlato con insistenza di un possibile ripescaggio degli Azzurri, legato alla situazione diplomatica dell’Iran, la cui partecipazione al torneo nordamericano resta avvolta nell’incertezza.
Mondiali 2026 senza Italia, Shakira canta la canzone ufficiale ‘Dai Dai’: il web non perdona
Quando gli italiani si sentono presi in giro dal destino, non piangono. O meglio: piangono, ma solo dopo aver condiviso un meme. E così, nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione dell’anteprima di Dai Dai, molti utenti del web si sono riversati sui social con le reazioni più disparate. "Doppio colpo: ‘dai dai’ in italiano quando per l’ennesima volta non giocheremo i Mondiali e sempre ‘dai dai’ che in inglese, lingua madre del Paese ospitante, suona molto come ‘muori muori’", si legge in un commento su X.
E ancora: "Sembra che ci piglino per il c**o con il dai dai", "Una dedica involontaria a chi non si qualifica mai", "Riusciremo a tornare al Mondiale prima che la carriera di Shakira finisca?", "Se Shakira voleva davvero dedicarci qualcosa, avrebbe dovuto chiamarla Mai Mai", "Shakira pubblica una canzone chiamata Dai, Dai con i palloni dei mondiali 2006, 2010 e 2014 guarda caso gli ultimi tre mondiali a cui ha partecipato l’Italia. Che presa per il c**o del destino". Insomma, tutto il mondo molto presto canterà Dai Dai in lungo e in largo. Tutti, o quasi. Perché in Italia, mentre c’è ancora chi spera nel colpo di scena dell’ultimo minuto, c’è chi ormai si consola con l’unica cosa rimasta: l’ironia.
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