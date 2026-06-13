Mondiali 2026 e Rai, Paola Ferrari bersagliata dagli hater: insulti e cattiverie contro il suo aspetto. Ma la reazione è da applausi Mentre sui social impazzano commenti velenosi e accuse sul suo aspetto, la giornalista Rai replica agli hater e svela il dramma che ha segnato il suo volto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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I Mondiali 2026 sono appena iniziati, ma sui social c’è chi sembra più interessato ad altro rispetto a quanto accade in campo. Paola Ferrari, storica giornalista Rai, è stata travolta da commenti al vetriolo durante le dirette dedicate alla Coppa del Mondo, tra ironie, accuse e insinuazioni sul suo aspetto fisico, in particolare, sul suo volto. Dietro quelle critiche, però, emerge un dettaglio del passato della conduttrice che lei ha raccontato, zittendo tutti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Paola Ferrari travolta dalle critiche ai Mondiali 2026, ma lei zittisce: "Non mi fanno né caldo né freddo"

Da anni è uno dei volti più riconoscibili dell’informazione sportiva italiana, eppure attorno a Paola Ferrari il dibattito sembra spesso allontanarsi dal suo lavoro. Questa volta, si è verificato un evento più che spiacevole durante lo speciale dedicato ai Mondiali 2026, dove purtroppo, molti commenti sui social si sono concentrati sul suo aspetto fisico anziché sul suo lavoro. Abituata da anni a questo tipo di critiche, Ferrari, in un’intervista al Corriere della Sera, minimizza: "Sono ripetitivi e poco originali. La solita barzelletta. Sfottò che non mi fanno né caldo né freddo". Secondo la giornalista, il problema riguarda soprattutto il modo in cui vengono trattate le donne nel mondo televisivo e sui social: "Una mentalità stantia che non riusciamo a superare. Puerile e stancante questa misoginia". Alla domanda su come rispondere a chi critica l’aspetto delle donne, Ferrari è netta: "Quello che ci pare. Se vogliamo ci rifacciamo, altrimenti no. Se sei bella vuol dire che ti sei rifatta, però se non ti rifai sei una vecchia incartapecorita".

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La giornalista esprime anche un giudizio severo sui social network: "Preferivo un mondo senza social. Peccato perché i social sono nati per ascoltare la voce di tutti e invece si sono trasformati in un luogo di odiatori e non si è riusciti a fermarli". Infine, risponde a chi si è detto preoccupato per il suo stato di salute: "Nessun problema. Noi arriviamo dopo ore e ore di lavoro. Ma sono comunque in forma, seguo una disciplina, esercizio fisico".

Paola Ferrari, il racconto drammatico dopo gli insulti sui social

Fortunatamente, Paola Ferrari sta bene ed è una donna molto forte e coraggiosa. In passato, però, ha dovuto affrontare un grave problema di salute, come lei stessa ha raccontato, sempre nel corso dell’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice ha ricordato di aver affrontato un tumore della pelle, spiegando: "Come ho raccontato, io ho avuto un tumore alla pelle. La mia è chiara, molto sensibile, come quella di Sinner. Anzi colgo l’occasione, in vista dell’estate, per dire a tutti: attenzione, le pelli chiare sono a rischio melanomi". Dopo un delicato intervento chirurgico, ha aggiunto: "Ora non si vedono quasi più perché i nostri chirurghi sono bravissimi".

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