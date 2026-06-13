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Altra gaffe Rai ai Mondiali 2026, Tg1 scambia Bill Gates per Steve Jobs. Web spietato: "Anche Michael Jackson"

Altra gaffe Tg1 ai Mondiali 2026 dopo le polemiche sull'esibizione tagliata di Shakira: web in tilt tra meme, ironia e nuove polemiche Rai.

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Redazione

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IPA

Il Tg1 torna al centro delle discussioni per una clamorosa gaffe durante un servizio dedicato ai Mondiali 2026. Nel racconto della cerimonia inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, uno dei volti più noti presenti in tribuna è stato identificato come Steve Jobs. In realtà si trattava di Bill Gates, fondatore di Microsoft, mentre Steve Jobs, cofondatore di Apple, è morto nel 2011. L’errore è rapidamente diventato virale, alimentando commenti ironici e discussioni sui social.

Mondiali 2026, la gaffe de Tg1 su Bill Gates e Steve Jobs

L’episodio si è verificato durante la grande festa d’apertura dei Mondiali 2026, seguita da milioni di spettatori e caratterizzata dalla presenza di celebrità internazionali tra sport, cinema e imprenditoria. Le telecamere hanno più volte indugiato sulle tribune d’onore, mostrando personaggi di grande notorietà.

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Proprio in uno di questi passaggi è nato l’equivoco: nel servizio televisivo, il volto di Bill Gates è stato associato erroneamente a Steve Jobs. Un errore che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, trasformandosi in pochi minuti in un caso virale. A rendere la vicenda ancora più curiosa è anche una seconda gaffe: Brad Pitt viene infatti scambiato per l’attore Rob Lowe, una svista considerata meno grave ma comunque notata dagli spettatori.

La reazione online è stata immediata, con centinaia di commenti, meme e battute che hanno rilanciato l’errore su tutte le piattaforme social. Molti utenti hanno ironizzato sull’idea di "Steve Jobs riapparso" tra gli spalti dei Mondiali. C’è chi ha scritto: "Secondo la #Rai sugli spalti c’era anche Steve Jobs. Per non parlare di Elvis Presley, Michael Jackson, Muhammad Ali e Kurt Cobain. Competenza e professionalità, da sempre", oppure: "Vabbè la Rai è ferma al 1990 e Steve Jobs è morto nel 2011", e ancora: "Secondo il #tg1 Steve Jobs è resuscitato ed è andato alla cerimonia di apertura dei #Mondiali", "TG rai 1: ‘sugli spalti anche steve jobs’ CHE È MORTO NEL 2011"

Le polemiche precedenti e il caso Shakira

L’episodio arriva in un contesto già delicato per la Rai, che nei giorni precedenti era stata criticata per la gestione della cerimonia inaugurale. In particolare, l’esibizione di Shakira era stata interrotta prima del finale per lasciare spazio alla programmazione informativa, scatenando proteste sui social.

La tv pubblica aveva poi spiegato l’accaduto come un problema di gestione dei tempi televisivi, scusandosi con il pubblico. Tuttavia, le polemiche non si erano del tutto sopite.

Ora, la nuova gaffe su Bill Gates e Steve Jobs riporta l’attenzione sulla copertura televisiva dell’evento. Tra errori di riconoscimento e scelte editoriali contestate, il racconto dei Mondiali finisce ancora sotto i riflettori. Ma la Rai — al netto delle polemiche – può comunque sorridere. Finora i Mondiali 2026 trasmessi sulla prima rete sono stati un successo clamoroso di pubblico. Un risultato per nulla scontato alla vigilia del torneo data l’assenza dell’Italia, che non si è qualificata alla manifestazione.

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