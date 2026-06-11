Mondiali 2026, l'Italia c'è ma gioca la musica: tutte le volte che le canzoni ci hanno salvato dall'amarezza Al via i Mondiali 2026 in Nord America con l'Italia che resta a casa ma gioca col numero 10 appuntato sulla maglia di Andrea Bocelli. Quando la musica ci salva la reputazione

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Purtroppo, ci siamo: mentre il resto del Pianeta si gode lo spettacolo del primo Mondiale allargato a 48 squadre tra Stati Uniti, Canada e Messico, noi italiani ci prepariamo all’ormai tradizionale rito estivo: guardare gli altri giocare dal divano, masticando amarezza. Il verdetto del 31 marzo 2026 è stato un flashback da film horror con la Nazionale rispedita a casa ai calci di rigore dalla Bosnia ed Erzegovina nella finale dei playoff. Terza mancata qualificazione consecutiva. Un disastro strutturale certificato dai numeri impietosi del Gruppo I, dove la Norvegia ha dominato a punteggio pieno con 24 punti e un imbarazzante +32 di differenza reti, lasciandoci a guardare da quota 18.

Eppure, basta accendere la televisione, sintonizzarsi sulla cerimonia d’apertura o scorrere le playlist ufficiali della FIFA per accorgersi di qualcosa di macroscopico: le voci italiane sono ovunque. Se il nostro calcio è fermo al palo con le quattro frecce, la nostra musica sta giocando una finale di Coppa del Mondo dietro l’altra. Un fenomeno di soft power disaccoppiato, questo, che tradotto per noi umani indica la bizzarra capacità di un Paese di esercitare un’enorme influenza culturale all’estero proprio mentre i suoi calciatori collezionano figure barbine sul rettangolo di gioco. Sul campo non sappiamo più fare tre passaggi di fila, ma sul pentagramma continuiamo a imporre standard universali di pathos ed epicità. Insomma, non sappiamo più fare i gol, ma sappiamo ancora fare i cori, e questa incredibile asimmetria ha radici storiche profonde.

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Argentina 1978, l’eleganza istituzionale di Ennio Morricone

Ben prima che i Mondiali si trasformassero in un gigantesco festival di pop iper-commerciale e balletti per TikTok, la FIFA cercava disperatamente la propria legittimazione specchiandosi nell’alta cultura. Nel 1978 il torneo si disputava in Argentina, in un clima pesante e soffocante, sotto l’occhio vigile della giunta militare guidata da Videla, Massera e Agosti. Per ripulire la facciata e dare un tono di rispettabilità internazionale all’evento, l’organizzazione decise di calare l’asso, affidandosi al genio monumentale di Ennio Morricone.

Il brano, intitolato con un minimalismo quasi provocatorio El Mundial, venne stampato su un vinile a 45 giri dalla RCA Victor. Sul Lato A si trovava la composizione orchestrale del maestro romano, un pezzo solenne che evocava la tension cinematografica dei western di Sergio Leone. Il Lato B ospitava invece la marcia ufficiale di Martin Darré, diretta da Vittorino Sierra ed eseguita dall’Orchestre Symphonique Municipal De Buenos Aires con i toni tipici delle bande militari. Niente ritmi caraibici o coreografie di gruppo, ma un’opera drammatica ed elegante. Non faceva saltare i tifosi sugli spalti, ma regalò all’evento una solennità che si inserì perfettamente nei tentativi del regime di presentare una facciata di ordine e rispettabilità artistica al pubblico globale.

Italia 1990, l’illusione eterna delle Notti Magiche

Se il 1978 rappresentava il rigore delle istituzioni, il 1990 fu l’anno del big bang per gli inni calcistici moderni. Tutto nacque da un’intuizione di Giorgio Moroder, pioniere dell’elettronica e divinità del clubbing, che concepì una traccia dalla melodia pop-rock semplicemente perfetta. Per il testo italiano e l’interpretazione vocale scelse la graffiante energia di Gianna Nannini e la sensibilità rock di Edoardo Bennato.

Il pezzo, intitolato Un’estate italiana e registrato tra Hollywood e Milano per l’etichetta Virgin, abbandonò la vecchia retorica militaresca per parlare di sogni, brividi e unione generazionale. Allo stesso tempo, la versione internazionale in lingua inglese, intitolata To Be Number One con testo di Tom Whitlock, veniva incisa dall’entourage dell’autore sotto il nome di Giorgio Moroder Project e usata come sigla per i programmi Rai.

L’impatto fu devastante: gli stessi Azzurri adottarono la canzone come coro rituale da urlare nello spogliatoio dopo ogni partita. Il successo commerciale fu un vero e proprio terremoto. Il brano conquistò la prima posizione assoluta e il disco di platino in Italia con oltre centomila copie vendute, dominò la classifica di fine anno in Svizzera, raggiunse la vetta in Uruguay, si piazzò al secondo posto in Germania ottenendo il disco d’oro per le 250.000 copie, ed entrò nella top ten in Norvegia, Svezia e nella Eurochart Hot 100. Con questo capolavoro, l’Italia spiegò al mondo che la colonna sonora di un grande evento sportivo deve puntare dritto al cuore e alla costruzione di un immaginario d’insieme, non alla mera celebrazione locale.

Germania 2006, Il furto pop di Seven Nation Army

Il nostro soft power si manifestò nella sua forma più anarchica e rock’n’roll nel 2006, attraverso un processo di appropriazione culturale partito direttamente dalle transenne degli stadi. Sebbene l’inno ufficiale di quell’edizione fosse affidato alle pulitissime sonorità pop-liriche del quartetto Il Divo, la vera colonna sonora del torneo divenne il celeberrimo coro basato sul riff di chitarra di Seven Nation Army, hit del duo statunitense The White Stripes capitanato da Jack White.

La genesi del fenomeno è un viaggio psichedelico: il 22 ottobre 2003 a Milano, durante un incontro di Champions League tra Milan e Club Brugge, un gruppo di tifosi belgi sentì la canzone alla radio in un bar e iniziò a intonarla sugli spalti di San Siro. Il Club Brugge la adottò poi come sigla per i gol casalinghi. Il passaggio definitivo in Italia avvenne il 15 febbraio 2006, quando la Roma volò a Bruges per la Coppa UEFA. I sostenitori giallorossi, folgorati da quell’energia, impararono la melodia a memoria e la reimportarono in Serie A, diffondendola in tutti gli stadi giusto in tempo per i Mondiali in Germania.

Durante il torneo, il coro "Po-po-po-po-po-po-po" si trasformò nel grido di battaglia ufficiale dei tifosi e dei ragazzi guidati da Marcello Lippi, accompagnandoli fino al cielo di Berlino il 9 luglio. C’era persino una mistica matematica: per vincere la Coppa del Mondo era necessario sconfiggere esattamente sette squadre, un parallelismo perfetto con il titolo Seven Nation Army (un esercito di sette nazioni). Lo stesso Jack White si disse onorato del fatto che il popolo italiano avesse adottato la sua melodia inserendola nel pantheon della musica folk contemporanea, un ingresso consacrato definitivamente quando i campioni del mondo Alessandro Del Piero e Marco Materazzi salirono sul palco del concerto dei Rolling Stones a Milano per urlare quel riff davanti a una marea umana.

La continuità melodica, da Sudafrica 2010 a Brasile 2014

Se i grandi network andavano progressivamente uniformandosi attorno a produzioni pop globalizzate e ritmi dance intercambiabili, come dimostrato dal successo planetario di Waka Waka di Shakira nel 2010, la FIGC scelse programmaticamente di fare l’italiana fino in fondo, rifiutando i cori da spiaggia. Questa precisa direzione strategica si concretizzò per i Mondiali di Brasile 2014, attraverso il coinvolgimento dei Negramaro.

Il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi realizzò una reinterpretazione in chiave rock-sinfonica del classico Un amore così grande, brano composto originariamente da Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio, reso eterno dalle esecuzioni storiche di Mario Del Monaco e Claudio Villa. Pubblicato il 15 aprile 2014 da Sugar Music, il singolo ottenne la certificazione di disco di platino. Sotto il profilo sociale l’iniziativa fu impeccabile, destinando l’intero ricavato dei digital download al finanziamento della ricerca scientifica condotta da AISLA e AISM.

Il videoclip ufficiale integrava le immagini delle azioni di gioco più esaltanti disputate dalla Nazionale nel quadriennio precedente contro colossi internazionali, includendo i match contro la Spagna nell’agosto 2011, la Francia a fine 2012, il Brasile e i Paesi Bassi all’inizio del 2013, oltre alle doppie sfide contro Danimarca, Malta e San Marino. La spedizione in Brasile si concluse con un’eliminazione dolorosa nella fase a gironi, ma l’operazione riaffermò una precisa predilezione: il calcio italiano preferisce legare la propria immagine alla passionalità lirica e al graffio del rock d’autore, piuttosto che omologarsi alle playlist commerciali globali.

Fuori dal campo nel 2026, primi in classifica con Pausini e Bocelli

Siamo arrivati a oggi, estate del 2026. Il declino del calcio giocato maschile in Italia ha toccato il punto più critico, ma l’influenza della nostra cultura musicale sulle produzioni ufficiali della FIFA è rimasta incredibilmente centrale. Non giochiamo, ma dettiamo le regole della colonna sonora attraverso due pesi massimi dell’industria.

In vista della Coppa del Mondo 2026, la FIFA ha reclutato Laura Pausini per interpretare Desire, il nuovo inno ufficiale destinato ad accompagnare tutti i tornei internazionali della federazione. Il brano, scritto originariamente dalla popstar britannica Robbie Williams, vede la Pausini impegnata in un prestigioso duetto. L’artista ha curato personalmente l’adattamento metrico della strofa in lingua spagnola, una mossa strategica mirata a intercettare l’immenso mercato ispanofono e nordamericano, proprio dove si gioca il torneo mondiale. Il debutto ufficiale è avvenuto in occasione della finale del Mondiale per Club FIFA 2025 svoltasi negli Stati Uniti, anticipata da una spettacolare performance pre-partita tenuta dai due artisti sul palco davanti a milioni di spettatori.

Il culmine di questa predominanza artistica è stato però toccato con la nomina di Andrea Bocelli quale interprete principale di DNA, l’inno ufficiale di questi Mondiali 2026. Il progetto musicale, rilasciato sulle piattaforme di streaming il 10 giugno 2026, si caratterizza per una struttura multiculturale complessa, che celebra lo spirito del primo torneo allargato. La fusione di stili vede la partecipazione di David Guetta per la produzione e l’arrangiamento dei beat elettronici, Megan Thee Stallion per l’inserimento di metriche rap e sonorità urban, e l’artista coreana EJAE per la scrittura e l’esecuzione dei versi in lingua coreana.

Questo calderone globale trova il proprio baricentro nella vocalità epica di Bocelli, la cui presenza dà alla traccia una solennità classica. Il tenore esegue il brano dal vivo per la prima volta l’11 giugno 2026, durante la cerimonia di apertura svoltasi presso lo Stadio Azteca di Città del Messico. Inoltre, il 9 giugno, Bocelli ha inaugurato ufficialmente l’avvicinamento al torneo esibendosi all’Auditorio Nacional con l’interpretazione di Nelle Tue Mani, celebre aria tratta dalla colonna sonora del film Il Gladiatore. Questo ruolo di ambasciatori della cultura italiana ha trovato un parallelo simmetrico anche in ambito olimpico lo scorso 6 febbraio 2026, quando in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina svoltasi allo Stadio San Siro, Laura Pausini ha eseguito l’inno nazionale italiano, mentre Andrea Bocelli ha firmato il momento più solenne della serata interpretando la Norma.

La Nazionale dello streaming indossa la maglia numero 10

La presenza della musica italiana all’interno dei massimi contexts calcistici internazionali lascia emergere una chiara asimmetria tra declino sportivo ed espansione culturale. La Federazione Italiana Giuoco Calcio deve fare i conti con problemi strutturali drammatici, stadi obsoleti e la necessità di rifondare da zero i vivai per ritrovare una dignità sul campo, ma intanto l’industria musicale italiana ha saputo compiere con successo una transizione verso la globalizzazione totale.

Dalle intuizioni elettroniche di Giorgio Moroder negli anni Novanta fino alle odierne produzioni transnazionali che vedono protagonisti Laura Pausini e Andrea Bocelli nei mercati americani e asiatici, la voce e la melodia italiana rimangono sinonimo di epicità, pathos e prestigio artistico. Il verdetto della diplomazia culturale è più trasparente che mai: sul rettangolo di gioco si può anche fallire la qualificazione, ma sugli spalti del pop mondiale l’Italia continua a scendere in campo indossando stabilmente la maglia numero 10. Guardando il lato positivo, almeno noi, per essere eliminati dai gironi, quest’anno non dobbiamo nemmeno consumare i tacchetti.

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