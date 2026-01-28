Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Monaco-Juventus, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-match

Monaco-Juve si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00: tutte le info su diretta TV e streaming dell'ultima sfida della fase a gironi di Champions League dei bianconeri.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Questa sera lo Stade Louis-II ospita una partita cruciale per la Champions League: Monaco–Juventus, valevole per l’ultima giornata della prima fase del torneo continentale. Entrambe le squadre arrivano con un percorso europeo altalenante, tra pareggi e vittorie risicate, ma con la concreta possibilità di restare in corsa per la fase a eliminazione diretta. La sfida mette a confronto due filosofie tattiche diverse: Spalletti cerca equilibrio e gestione dei tempi, mentre Pocognoli punta su ritmo e verticalità. Ogni dettaglio potrebbe decidere il destino dei bianconeri in questa stagione europea.

Dove vedere Monaco–Juventus, canale TV

Monaco–Juventus, sfida decisiva della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa mercoledì 28 gennaio alle 21:00 su Sky Sport, con streaming disponibile tramite Sky Go e NOW. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21, in contemporanea con tutte le altre partite dell’ultima giornata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (253)
  • Diretta Streaming: SkyGo e Now Tv (PC, smartphone e tablet)
  • Orario: mercoedì 28 gennaio 2026, ore 21:00
  • Stadio: Stade Louis-II

I bianconeri, dopo la vittoria della scorsa settimana in casa contro il Benfica, hanno la certezza matematica del pass per i playoff, ma la gara di stasera sarà comunque decisiva. Un successo nel Principato, accompagnato dai giusti incastri, potrebbe permettere alla formazione di Spalletti di chiudere il girone prime 8 posizioni, accedendo direttamente agli ottavi di finale.

Probabili formazioni e chiavi tattiche di Monaco e Juventus

Il Monaco di Pocognoli dovrebbe scendere in campo con un 4‑2‑3‑1 equilibrato ma pronto a diventare aggressivo alzando il baricentro. L’idea è proteggere il centrocampo con due mediani, liberare i trequartisti tra le linee e cercare Balogun con qualità e tempi giusti. Gli esterni Vanderson e Caio Henrique possono dare ampiezza e spinta, mentre Golovin e Ansu Fati cercheranno di mettere in difficoltà la difesa bianconera con qualità e velocità.

La Juventus di Spalletti, invece, punterà su equilibrio e gestione del possesso, con una difesa a tre e quinti pronti a spingere per creare ampiezza. Il centrocampo dovrà reggere la pressione e liberare Kelly e Kostic sulle fasce, mentre Yildiz e David guideranno l’attacco con Conceicao pronto a spaccare la difesa avversaria con la sua fantasia.

  • Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Teze; Akliouche, Ansu Fati, Golovin; Balogun. Allenatore: Pocognoli.
  • Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Champions League 2025/26, l’ultima giornata: il big match in chiaro su Tv8

Come al solito, Tv8 trasmetterà il big match di questa giornata di Champions League gratis e in chiaro. Questa settimana tocca alla sfida tra Real Madrid e Benfica che sarà in diretta e in chiaro su Tv8.

  • 21:00 Benfica – Real Madrid | in diretta in chiaro su Tv8

Potrebbe interessarti anche

Luciano Spalletti

Juventus-Benfica, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-match

Juventus-Benfica si gioca mercoledì 21 gennaio alle 21:00: tutte le informazioni su ...
José Mourinho

Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8

Stasera 28 gennaio si conclude la fase a gironi della Champins League, José Mourinho...
Liverpool

Champions League gratis in TV (21 gennaio), le partite in chiaro su TV8 e Cielo: c’è un match attesissimo

Da Marsiglia-Liverpool a Bodo/Glimt-Manchester City: ecco i big match visibili grati...
bodo glimt juventus champions league dove vederla TV orario streaming

Bodo Glimt-Juventus stasera in TV: dove vederla, rinvio, orario proibito e il big-match di Champions League in chiaro

Stasera 25 novembre la Juventus sfida i norvegesi in Champions League (diretta Tv su...
Luciano Spalletti

Juventus-Pafos stasera in TV: dove vederla, orario, polemiche e il big-match di Champions League in chiaro

Nella sesta giornata della massima competizione europea i bianconeri di Spalletti os...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter

Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter

I bianconeri possono raggiungere l'Inter nella classifica della Champions ma bisogna...
La notte della Champions: dove vedere le sfide (disperate) di Juventus, Inter e Napoli. E i più forti sono in chiaro

La notte della Champions: dove vedere le sfide (disperate) di Juventus, Inter e Napoli. E i più forti sono in chiaro

Tutte le partite in onda mercoledì 28 gennaio 2026: le squadre italiane devono vince...
Cristian Chivu

Inter-Liverpool stasera in TV: dove vederla, orario, polemiche e il big-match di Champions League in chiaro

Nella sesta giornata della massima competizione europea i nerazzurri di Chivu ospita...
Sinner - Alcaraz

Sinner-Alcaraz, il super match in Corea in diretta TV gratis: canale, orario e streaming

Sabato 10 gennaio a Seoul la partita di esibizione tra il tennista azzurro e lo spag...

Personaggi

Umberto Tozzi

Umberto Tozzi
Alberto Di Monaco

Alberto Di Monaco
Carolina di Monaco

Carolina di Monaco
Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963