Monaco-Juventus, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-match
Monaco-Juve si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00: tutte le info su diretta TV e streaming dell'ultima sfida della fase a gironi di Champions League dei bianconeri.
Questa sera lo Stade Louis-II ospita una partita cruciale per la Champions League: Monaco–Juventus, valevole per l’ultima giornata della prima fase del torneo continentale. Entrambe le squadre arrivano con un percorso europeo altalenante, tra pareggi e vittorie risicate, ma con la concreta possibilità di restare in corsa per la fase a eliminazione diretta. La sfida mette a confronto due filosofie tattiche diverse: Spalletti cerca equilibrio e gestione dei tempi, mentre Pocognoli punta su ritmo e verticalità. Ogni dettaglio potrebbe decidere il destino dei bianconeri in questa stagione europea.
Dove vedere Monaco–Juventus, canale TV
Monaco–Juventus, sfida decisiva della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa mercoledì 28 gennaio alle 21:00 su Sky Sport, con streaming disponibile tramite Sky Go e NOW. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21, in contemporanea con tutte le altre partite dell’ultima giornata.
- Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (253)
- Diretta Streaming: SkyGo e Now Tv (PC, smartphone e tablet)
- Orario: mercoedì 28 gennaio 2026, ore 21:00
- Stadio: Stade Louis-II
I bianconeri, dopo la vittoria della scorsa settimana in casa contro il Benfica, hanno la certezza matematica del pass per i playoff, ma la gara di stasera sarà comunque decisiva. Un successo nel Principato, accompagnato dai giusti incastri, potrebbe permettere alla formazione di Spalletti di chiudere il girone prime 8 posizioni, accedendo direttamente agli ottavi di finale.
Probabili formazioni e chiavi tattiche di Monaco e Juventus
Il Monaco di Pocognoli dovrebbe scendere in campo con un 4‑2‑3‑1 equilibrato ma pronto a diventare aggressivo alzando il baricentro. L’idea è proteggere il centrocampo con due mediani, liberare i trequartisti tra le linee e cercare Balogun con qualità e tempi giusti. Gli esterni Vanderson e Caio Henrique possono dare ampiezza e spinta, mentre Golovin e Ansu Fati cercheranno di mettere in difficoltà la difesa bianconera con qualità e velocità.
La Juventus di Spalletti, invece, punterà su equilibrio e gestione del possesso, con una difesa a tre e quinti pronti a spingere per creare ampiezza. Il centrocampo dovrà reggere la pressione e liberare Kelly e Kostic sulle fasce, mentre Yildiz e David guideranno l’attacco con Conceicao pronto a spaccare la difesa avversaria con la sua fantasia.
- Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Teze; Akliouche, Ansu Fati, Golovin; Balogun. Allenatore: Pocognoli.
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
Champions League 2025/26, l’ultima giornata: il big match in chiaro su Tv8
Come al solito, Tv8 trasmetterà il big match di questa giornata di Champions League gratis e in chiaro. Questa settimana tocca alla sfida tra Real Madrid e Benfica che sarà in diretta e in chiaro su Tv8.
- 21:00 Benfica – Real Madrid | in diretta in chiaro su Tv8
