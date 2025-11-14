Tiziana Alla attaccata da Gattuso, rabbia in diretta Tv: chi è la bordocampista RAI che ha fatto infuriare il CT (e Donnarumma) Dopo la partita di ieri sera, che ha visto trionfare la squadra degli Azzurri, il CT ha reagito in maniera palesemente stizzita alle parole della giornalista.

Ieri sera, giovedì 13 novembre, gli azzurri di Gattuso sono scesi in campo per Moldova-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita, disputata in trasferta a Chişinău, ha visto un dominio territoriale degli Azzurri ed è terminata con uno 0-2 a favore dell’Italia che, in questo modo, arriva a quota 18 punti. A catalizzare l’attenzione del pubblico non è stata però tanto la partita in sé, quanto l’intervista di fine gara che ha visto il CT Gattuso particolarmente adirato nei confronti della bordocampista Tiziana Alla. Il motivo? Scopriamolo.

Gattuso contro Tiziana Alla in diretta: "Che vuol dire che non è stata la migliore Italia?"

Al termine della partita si sono svolte come di consueto alcune interviste flash a bordo campo, ed è proprio in questo contesto che Gattuso ha perso le staffe nei confronti della giornalista Tiziana Alla. "Non è stata la sua migliore Italia, questa", ha commentato la bordocampista cogliendo di sorpresa il CT. Immediata dunque la risposta piccata di Gattuso: "Che vuol dire che non è stata la migliore Italia? Ho visto una squadra in cui c’erano tanti ragazzi che hanno avuto una possibilità. Loro non hanno mai tirato in forza, le partite facili non esistono".

Il CT ha poi proserguito dicendo: "Se siete rimasti all’11 a 1 della Norvegia non è un problema mio. Io sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E mi dispiace per quello che ho sentito arrivare dagli spalti. È una vergogna sentire i cori tipo: ‘Andate a lavorare’. Ora dobbiamo restare uniti perché la squadra sta combattendo in campo in condizioni non facili e venire in trasferta e sentire 500 tifosi che contestano la squadra sinceramente non lo accetto. Però noi andiamo avanti".

Tiziana Alla e i precedenti con Donnarumma

Tiziana Alla, laureata in Scienze Politiche, è giornalista Rai dal 2000 e ha iniziato occupandosi di sport in tv per Rai International, per poi condurre le prime telecronache tra il 2006 e il 2007 e passare successivamente alla redazione di Rai Sport. Dal 2022 è bordo-campista nelle gare degli Azzurri. Lo scontro con Gattuso avvenuto ieri sera ha fatto parlare molto, ma non è certo la prima volta che i commenti della giornalista finiscono per adirare l’intervistato. Una cosa molto simile era già accaduta con Donnarumma dopo la sconfitta dell’Italia contro la Germania nel 2022. "Non voglio infierire… ma non è la prima volta che capita", disse in quel momento la giornalista riferendosi a un errore del portiere durante un rinvio.

Anche in quel caso, la risposta di Donnarumma, palesemente infastidito, fu immediata: "Va bene se volete dare la colpa a me non c’è problema, io mi prendo la mia responsabilità, ma io faccio un discorso di squadra non di errori singoli. Per me tutti abbiamo fatto errori, se vuoi dare la colpa a me, me la prendo, dammi la colpa. Sono il capitano, mi prendo le colpe e le mie responsabilità assolutamente. […] Sono stato io il primo a dirvi che con gli errori si cresce ma poi mi fate quelle domande…".

