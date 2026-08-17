Mogol, cosa fanno i figli Alfredo, Francesco, Mario e Carolina (uno è famoso). Perché non li ha avuti dalla moglie Daniela Gimmelli Lo storico paroliere di Lucio Battisti ha avuto quattro figli, nati dalle relazioni precedenti al matrimonio con la moglie: chi sono e che lavoro fanno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Oggi lunedì 17 agosto 2026 Mogol compie 90 anni. Lo storico paroliere di Lucio Battisti – com’è noto – ha alle spalle una delle carriere più importanti della musica italiana. Ma cosa si sa della sua vita privata? Chi sono i suoi quattro figli? Ecco chi sono e perché la moglie Daniela Gimmelli non è la madre. Scopriamo tutti i dettagli.

Mogol: Alfredo e Francesco, i figli che hanno scelto la musica

Dei quattro figli di Giulio Rapetti in arte Mogol è Alfredo Rapetti, conosciuto artisticamente come Cheope, quello che ha costruito la presenza ‘pubblica’ più riconoscibile. Nato nel 1961, ha seguito la strada della scrittura musicale, firmando testi per numerosi interpreti italiani, tra cui Laura Pausini, Raf ed Eros Ramazzotti. Parallelamente ha coltivato la sua passione per la pittura, sviluppando così una seconda identità artistica.

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Anche Francesco Rapetti, nato nel 1979 dalla relazione di Mogol con la poetessa e pittrice Gabriella Marazzi, si è dedicato alla musica. Autore e cantante, ha collaborato con diversi artisti e nel 2008 è salito sul palco del Festival di Sanremo con ‘Come un’amante’, scritta proprio insieme al padre. Nel suo percorso ci sono anche esperienze televisive e nel mondo dell’intrattenimento (ha lavorato anche alla prima edizione di Amici di Maria De Filippi, al tempo noto come Saranno Famosi). Su di lui, così come sui fratelli Mario e Carolina, le informazioni sulla vita privata restano comunque limitate.

Mario e Carolina lontani dai riflettori: perché Daniela Gimmelli non è la madre

Mario e Carolina Rapetti sono i primi tre figli di Mogol, insieme ad Alfredo, nati dal matrimonio del paroliere con Serenella De Pedrini, disegnatrice di moda, sposata nel 1961. Per entrambi, le notizie pubbliche sono molto più rare rispetto a quelle relative al fratello Cheope. Carolina ha mantenuto un legame con il mondo artistico e con l’attività del padre, mentre Mario ha scelto una vita ancora più lontana dall’esposizione mediatica.

La domanda su Daniela Gimmelli, moglie di Mogol dal 2007 e sua compagna dal 2001, nasce proprio dalla ricostruzione della famiglia. Daniela non è la madre di nessuno dei quattro figli: quando la loro relazione è iniziata, Mogol aveva già avuto tutti i suoi figli dalle precedenti relazioni. È stato lo stesso autore a spiegare il motivo per cui dalla moglie non sono arrivati altri figli: «L’ho conosciuta troppo tardi, io ne avevo già quattro», raccontando che non ci furono gravidanze nonostante non avessero preso precauzioni. La famiglia di Mogol, dunque, si è formata prima dell’incontro con Daniela, che negli anni è diventata la sua compagna di vita e una presenza importante anche nelle sue attività. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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