Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Mogol compie 90 anni: Milano, Lucio Battisti e la morte che non spaventa: “Il vero problema sarebbe essere immortale”

In occasione del suo 90esimo compleanno il paroliere ha parlato della carriera e del sodalizio con Battisti (ma non solo) dopo le polemiche per il ricordo Rai

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Novant’anni di musica, ricordi e incontri che hanno fatto la storia della canzone italiana. Oggi lunedì 17 agosto 2026 Giulio Rapetti, in arte Mogol, festeggia il traguardo tornando con la memoria alla ‘sua’ Milano e non solo, parlando anche della lunga collaborazione con Lucio Battisti in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Lo scorso 14 agosto Rai 1 lo ha omaggiato con uno show in prima serata, una celebrazione accompagnata però da polemiche per la riproposizione dello spettacolo già trasmesso dieci anni fa per i suoi 80 anni. Scopriamo tutti i dettagli.

Mogol compie 80 anni «Da Milano è partito tutto»: l’infanzia, la Ricordi e Lucio Battisti

«Milano è una città cara, mi ricorda l’infanzia e la gioventù, da Milano è partito tutto» ha raccontato Mogol in un’ampia intervista al Corriere della Sera. E proprio nel capoluogo lombardo affondano alcuni dei ricordi destinati a diventare versi: «Ricordo i giochi per strada e la cantina dove ci nascondevamo durante i bombardamenti». E proprio pensando a quella cantina e a una bambina incontrata da piccolo, Titti, è nata l’ispirazione per ‘La canzone del sole’: «Ho immaginato ‘La canzone del sole’ ripensando alle sue trecce bionde, agli occhi azzurri e alle calzette rosse». La periferia milanese ritorna anche in ‘Pensieri e parole’: «Quella periferia ha ispirato anche la strofa "Che ne sai tu di un campo di grano?": noi bambini creavamo corridoi e ‘stanzette’ in mezzo a campi di granoturco e giocavamo con le bambine cercando i primi approcci». Un altro luogo fondamentale è Galleria del Corso numero 2, dove era stata fondata la Ricordi e dove Mogol mosse i primi passi nel mondo musicale. «Alla ‘Ricordi’ ho conosciuto Lucio Battisti, per sempre nel mio cuore». Con lui sarebbero nate alcune delle canzoni più celebri, anche in situazioni apparentemente casuali: «Eravamo in quattro in una Seicento: davanti il guidatore con Lucio alla chitarra, dietro io e un altro. Lucio creava la musica con frasi finte in inglese, io inserivo le parole, in quindici minuti da Milano a Como nacque ‘E penso a te’».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Mogol: «Il vero problema sarebbe essere immortale»: la fede, il compleanno e i nuovi progetti

In occasione del suo 90esimo compleanno Mogol ha parlato anche del modo in cui guarda oggi alla propria vita e al futuro. «Ho vissuto una vita fortunata, ricca di episodi» ha dichiarato, spiegando anche quanto la fede sia importante per lui e per la moglie Daniela: «Sia io che mia moglie Daniela siamo molto credenti e questo ci aiuta a vivere la vita in maniera non egoistica e a trattare gli altri come se fossimo noi». Anche la morte, con il passare degli anni, è diventata qualcosa da accettare con naturalezza: «Nel tempo ho capito che fa parte della vita. Come diceva mia madre è un fatto naturale, moriamo tutti, il vero problema sarebbe essere immortale». Per il suo 90esimo compleanno, però, Mogol preferisce evitare celebrazioni troppo grandi: «Sinceramente non avrei voglia di grandi festeggiamenti, preferirei passarlo in sordina, ma temo che non sarà possibile».

Potrebbe interessarti anche

Mogol

Mogol, la confessione su Lucio Battisti spiazza tutti: "Ecco cosa ho pensato quando è morto"

A pochi giorni dai 90 anni, Mogol ripercorre una vita fuori dagli schemi e torna sul...
mogol battisti

Mogol svela l’ultima lettera a Lucio Battisti: “Gli scrissi quando era in ospedale, si mise a piangere”

Mogol racconta l’ultimo gesto verso il suo storico compagno artistico e ripercorre t...
Mogol e Massimo Giletti

Mogol su Rai 1 (10 anni dopo), la replica spacca il web: “Un colpo al cuore”. Ma Giletti ‘pop’ è “un fuoriclasse”

Applausi per le canzoni e i grandi interpreti, ma la scelta di riproporre lo show Vi...
Mogol Gerry Scotti

Ascolti Tv ieri (14 agosto), trionfo Rai con Mogol e Tamberi. Ma Mediaset si consola con un Gerry Scotti eccezionale

Ottimo il riscontro nella serata di vener 14 agosto 2026 delle proposte in prima ser...
Donatella Rettore

Donatella Rettore: "Oggi Elodie non potrebbe cantare Kobra”. Dal ricordo di Battisti al Sanremo più difficile

La cantante ha ripercorso la sua carriera e spiegato la nascita di alcuni dei suoi b...
Pippo Baudo

Pippo Baudo, l'omaggio Rai a un anno dalla scomparsa lascia l'amaro in bocca: c'è un dettaglio scomodo che non passa inosservato

A un anno dalla scomparsa del pilastro della televisione italiana, la Rai prepara un...
Mogol e Giletti

Stasera in tv (14 agosto), Mogol celebrato da Giletti sfida la Coppa Italia e gli Europei di atletica leggera

Cosa vedere stasera? Il meglio della prima serata di venerdì 14 agosto: l’omaggio a ...
Il giovane commissario Montalbano

Stasera in tv, 28 luglio: Bisciglia accende Temptation Island, Montalbano torna alle origini

Cosa vedere stasera in tv? Documentario-omaggio a Lucio Battisti su Rai 3 contro l’a...
Lucio Montanaro è morto: addio all'attore de L'allenatore nel pallone 2

È morto Lucio Montanaro, attore de L'allenatore nel pallone 2 e icona della commedia italiana: le cause della morte

Il celebre attore e caratterista, visto in vari film con Lino Banfi, è morto all'età...

Personaggi

L'attore Lino Banfi

Lino Banfi
Teddy Reno

Teddy Reno
Chiara Capitta

Chiara Capitta
Paola Ferrari

Paola Ferrari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963