MobLand 3, pace fatta (finalmente): Tom Hardy rimane, la terza stagione della serie Paramount si farà
Risolte le tensioni dietro le quinte: Tom Hardy torna in MobLand, il cast resta al completo e si riapre la strada al rinnovo della terza stagione della serie.
Sembrava impossibile, ma la pace è fatta. Tom Hardy tornerà in MobLand 3, terza stagione della serie crime, affiancato da Helen Mirren e Pierce Brosnan. Dopo settimane di tensioni con lo showrunner Jez Butterworth – culminate nel rischio concreto di perdere uno dei protagonisti della serie crime più seguita di Paramount+ – un incontro a Londra avrebbe cambiato tutto. Sul tavolo, non solo le divergenze artistiche, ma anche questioni ben più pratiche. Ma cosa ha convinto davvero Hardy a restare? Cerchiamo di capirci di più.
MobLand 3, Tom Hardy sarà nel cast: come si è risolta la questione dopo le liti con lo sceneggiatore
Le prospettive per la terza stagione di MobLand sembrano ormai consolidate: il cast principale resterà confermato e Tom Hardy continuerà a recitare insieme a Helen Mirren e Pierce Brosnan. La sua permanenza era stata messa in dubbio a causa di tensioni con lo showrunner Jez Butterworth durante la seconda stagione, ma la situazione si è ricomposta dopo alcuni incontri e trattative, culminati in un confronto positivo a Londra tra Hardy, Butterworth e il produttore David Glasser, con il coinvolgimento anche di Guy Ritchie. La writers room della terza stagione è già stata aperta e i nuovi episodi si concentreranno soprattutto sui personaggi interpretati da Hardy, Mirren e Brosnan. Anche se il rinnovo non è ancora ufficiale, la serie dovrebbe ottenere il via libera.
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MobLand aveva già ottenuto la conferma per la seconda stagione grazie a un ottimo debutto su Paramount+. Hardy avrebbe, inoltre, un contratto triennale già in essere, rendendo più semplice la sua continuazione nella serie. La serie, prodotta da 101 Studios e Paramount TV Studios, racconta lo scontro tra due famiglie mafiose e include un cast corale con diversi attori noti.
MobLand, le voci sui comportamenti folli e inadeguati di Tom Hardy
Settimane fa, una fonte interna ha rivelato che, durante le riprese della stagione 2, Hardy sarebbe rimasto per ore chiuso nel camerino, rifiutandosi di uscire e facendo attendere il resto del cast. Un comportamento interpretato da alcuni come una sorta di "gioco di potere", soprattutto considerando la presenza sul set di attori come Pierce Brosnan e Helen Mirren. Sempre secondo le indiscrezioni, Hardy avrebbe avuto anche forti contrasti con lo sceneggiatore e produttore Jez Butterworth per modificare battute e parti del copione, episodi definiti dalla fonte un "suicidio professionale". Né Paramount+ né il suo entourage hanno rilasciato commenti ufficiali.
Non è la prima volta che si parla del carattere difficile dell’attore: già durante Mad Max: Fury Road erano emerse tensioni simili, con il regista George Miller che aveva confermato la sua tendenza a isolarsi, e anche Patrick Stewart aveva accennato al suo comportamento distaccato ai tempi di Star Trek: Nemesis.
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