Tom Hardy si prende la rivincita (dopo le polemiche): il trailer di MobLand 2 ribalta ogni previsione Paramount+ pubblica il trailer ufficiale della stagione 2 e annuncia la data d'uscita. Intanto, il ritorno dell'attore archivia le polemiche con la produzione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Le polemiche sembravano poter affossare tutto. E invece no: MobLand 2 ha un trailer, una data e, soprattutto, ha ancora Tom Hardy. Paramount+ ha rotto il silenzio pubblicando le prime immagini ufficiali della seconda stagione del crime drama britannico creato da Guy Ritchie, dissipando ogni dubbio sul futuro della serie. Dieci episodi in arrivo, un cast di lusso confermato e una famiglia Harrigan più in crisi che mai. Di seguito, tutti i dettagli.

MobLand 2, il trailer della seconda stagione con Tom Hardy mostra una nuova guerra criminale

Il conflitto degli Harrigan è pronto a riaccendersi: Paramount+ ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di MobLand, disponibile dal 18 settembre 2026 in tutto il mondo, e ha diffuso il teaser trailer del crime drama con protagonista Tom Hardy. Insieme al video sono state pubblicate anche le prime immagini ufficiali che mostrano il ritorno di Harry De Souza (Hardy), del boss criminale irlandese Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) e di sua moglie Maeve (Helen Mirren). Il trailer anticipa una nuova fase della guerra criminale degli Harrigan: la famiglia decide di affrontare apertamente i propri nemici, mentre il loro impero nel nord di Londra viene minacciato da bande rivali. Le immagini mostrano Conrad e Maeve sempre più coinvolti nello scontro, pronti a scendere in campo personalmente e a rispondere alla violenza con altrettanta aggressività. La sequenza è accompagnata da Firestarter dei Prodigy, che enfatizza il clima di caos e tensione.

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La serie è prodotta, tra gli altri, da Guy Ritchie, Ronan Bennett e Jez Butterworth. Dopo alcune difficoltà legate a presunti contrasti tra Hardy e Butterworth, il progetto è riuscito a proseguire e potrebbe portare anche a una terza stagione.

MobLand 2, di cosa parla la seconda stagione: trama e cast

Al centro della storia ci sarà ancora Harry De Souza, costretto a mantenere un equilibrio precario tra le ambizioni della famiglia, i conflitti interni e i nuovi pericoli esterni. Mentre Maeve sembra vivere lo scontro per il potere con una certa esaltazione, Harry appare più provato dagli eventi, ma resta determinato a proteggere gli Harrigan anche dai loro stessi comportamenti più rischiosi. La nuova stagione vedrà il clan vicino a una possibile guerra civile interna, proprio nel momento in cui nuovi gruppi criminali cercheranno di mettere in discussione il loro dominio. Nel cast, oltre a Hardy, Brosnan e Mirren, tornano anche:

Paddy Considine

Joanne Froggatt

Lara Pulver

Anson Boon

Mandeep Dhillon

Jasmine Jobson

Teddie Allen

Emmett J. Scanlan

Johnny Flynn

Ophelia Lovibond

Janet McTeer

Toby Jones

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