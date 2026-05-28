Guai grossi per Tom Hardy, cacciato da ModLand per liti e comportamenti folli sul set della serie: "Un suicidio" L'attore si sarebbe reso protagonista di comportamenti molto spiacevoli sul set al punto da mettere in discussione il suo futuro nella serie di Paramount+

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Brutte voci arrivano dal set di MobLand 2, la serie di successo targata Paramount+. Secondo un’indiscrezione lanciata da The Hollywood Reporter, Tom Hardy avrebbe creato parecchi problemi durante le riprese della seconda stagione, accumulando ritardi e scontrandosi più volte con la produzione, rischiando ora la possibile cacciata dal set.

Caos sul set di MobLand 2: i comportamenti folli di Tom Hardy

Una fonte interna ha raccontato che l’attore sarebbe rimasto chiuso nel suo camerino per ore, rifiutandosi di uscire e lasciando in attesa il resto del cast. Un atteggiamento che molti nell’ambiente hanno definito una specie di "gioco di potere", decisamente rischioso se consideriamo che ad aspettarlo, sul set, c’erano mostri sacri del cinema come Pierce Brosnan eHelen Mirren.

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Oltre a questo, sembra che Hardy abbia avuto forti discussioni con lo sceneggiatore e produttore Jez Butterworth nel tentativo di cambiare alcune battute e parti del copione. Comportamenti che la fonte ha definito un vero e proprio "suicidio professionale". Per il momento, né la Paramount+ né lo staff dell’attore hanno tuttavia rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Queste voci stanno facendo molto rumore a Hollywood anche perché non è la prima volta che si parla del carattere difficile di Tom Hardy. Già in passato, durante le riprese del kolossal Mad Max: Fury Road, erano emersi problemi simili, tanto che il regista George Miller aveva confermato la tendenza dell’attore a isolarsi nel camerino. Persino Patrick Stewart, anni fa, aveva accennato al comportamento molto distaccato di Hardy ai tempi di Star Trek: Nemesis.

Tom Hardy fuori da MobLand 3?

La situazione è delicata perché MobLand è uno dei titoli di maggior successo di Paramount+, con ottimi ascolti e recensioni super positive. La seconda stagione è già pronta, e ora si sta pensando a una terza, che però non è ancora stata confermata. Il vero nodo della questione è il futuro: Hardy è il protagonista assoluto e il volto della serie, anche se il progetto va avanti grazie a un cast corale pieno di star (tra cui anche Paddy Considine). Al momento, sul web, si parla già di licenziamento dalla serie tv, nonostante la decisione definitiva non sia stata ancora presa. Se l’ambiente di lavoro dovesse diventare insostenibile, la produzione si troverebbe nei guai e la decisione sulla presenza di Hardy potrebbe essere drastica.

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