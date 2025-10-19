Trova nel Magazine
Questa saga con Tom Cruise è la più amata al mondo: la nuova versione è da vedere e lo puoi fare sul divano

L'ultima avventura di Tom Cruise come Ethan Hunt arriva nelle case degli appassionati in una splendida edizione steelbook Bluray e DVD

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il folle e spericolato viaggio di Tom Cruise nei panni dell’agente della Impossible Mission Force Ethan Hunt giunge al termine. Dopo quasi 30 anni, il primo film è del 1996, è arrivata anche per lui l’ultima missione. Mission: Impossible – The final reckoning, film che chiude la saga, dopo Dead Reckoning del 2023, è ufficialmente disponibile dal 14 ottobre 2025 in una splendida edizione in steelbook Bluray e DVD, con decine di ore di contenuti speciali. Ecco tutti i contenuti dell’edizione home video di Mission: Impossible – The Final Reckoning e anche dove vederlo in streaming.

Mission: Impossible – The Final Reckoning in SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-ray e DVD, tutti i contenuti speciali

L’edizione home video in SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray e in Blu-ray permetterà ai fan di immergersi completamente in Mission: Impossible – The Final Reckoning grazie a un Blu-ray Bonus che include interviste dietro le quinte, commenti esclusivi e scene tagliate mai viste al cinema. Di seguito l’elenco completo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

DIETRO LE QUINTE

  • Prendere il volo— Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie ti accompagnano attraverso le acrobazie con i biplani. Guarda come hanno alzato l’asticella per catturare queste incredibili sequenze di volo.
  • Negli abissi — Immergiti con Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie per esplorare ogni dettaglio del serbatoio d’acqua/gimbal mobile, delle maschere speciali/tute subacque e della rigorosa pianificazione ed esecuzione di questa acrobazia unica nel suo genere.
  • Verso Nord — Viaggia con il cast e la troupe per scoprire come hanno girato in condizioni estreme per creare la sequenza mozzafiato nell’alto Artico delle isole Svalbard.
  • Attraverso la miniera — Esplora la miniera di Middleton mentre il team mette in evidenza i rischi, le sfide e gli elementi pratici necessari per realizzare questa incredibile sequenza d’azione.
  • La colonna sonora — Uno sguardo dietro le quinte alla colonna sonora originale composta per il film.

Contenuti editoriali

  • Montaggio delle Scene Eliminate con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie — Il regista Christopher McQuarrie condivide alcune delle incredibili scene tagliate mai viste prima che non sono state inserite nel film finale.
  • Canyon del fiume Olifants con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie — Il regista Christopher McQuarrie descrive nel dettaglio le difficoltà incontrate durante le riprese della pericolosa sequenza di volo a bassa quota attraverso il canyon del fiume Olifants in Sudafrica.
  • Spostamento con il Biplano con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie e di Tom Cruise — Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie discutono delle sfide legate alle riprese dell’acrobazia altamente tecnica ed estremamente pericolosa del trasferimento del biplano ad alta quota.

Commenti

  • Commento del regista Christopher McQuarrie e Tom Cruise— Goditi un’interessante e approfondita conversazione con Christopher McQuarrie e Tom Cruise.
  • Commento del regista Christopher McQuarrie e di Tom Cruise / Commento del regista Christopher McQuarrie, del montatore Eddie Hamilton e dell’assistente alla regia Mary Boulding — Scopri il film con approfondimenti e analisi avvincenti di questi acclamati professionisti.
  • Commento dei compositori Max Aruj e Alfie Godfrey, e della produttrice della colonna sonora Cécile Tournesac — Ascolta gli artisti che hanno accompagnato l’azione con una musica emozionante.

Spot promozionali

  • Paracadute in fiamme — Guarda Tom Cruise conquistare il Guinness World Record per il maggior numero di lanci con il paracadute in fiamme effettuati da un singolo individuo.
  • Snorri Rig Camera— La sopravvivenza sta nei dettagli. Guarda l’esclusiva configurazione della telecamera utilizzata da Tom mentre si lancia con il paracadute.
  • Salto acrobatico — Assisti all’epico salto di Tom.
  • Ala lunga — Guarda Tom mentre si aggrappa all’ala del biplano in volo.

Galleria immagini

  • Tom Cruise (biografia inclusa)
  • Christopher McQuarrie
  • Collaborazione
  • Cast secondario

Dove vedere Mission: Impossible – The Final Reckoning in streaming

L’ultima avventura di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, Mission: Impossible – The Final Reckoning è disponibile in streaming a noleggio o in acquisto su svariate piattaforme, come YouTube, Google Play Film, Apple TV, Chili, TIM Vision, Rakuten TV e Prime Video.

