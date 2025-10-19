Questa saga con Tom Cruise è la più amata al mondo: la nuova versione è da vedere e lo puoi fare sul divano
L'ultima avventura di Tom Cruise come Ethan Hunt arriva nelle case degli appassionati in una splendida edizione steelbook Bluray e DVD
Il folle e spericolato viaggio di Tom Cruise nei panni dell’agente della Impossible Mission Force Ethan Hunt giunge al termine. Dopo quasi 30 anni, il primo film è del 1996, è arrivata anche per lui l’ultima missione. Mission: Impossible – The final reckoning, film che chiude la saga, dopo Dead Reckoning del 2023, è ufficialmente disponibile dal 14 ottobre 2025 in una splendida edizione in steelbook Bluray e DVD, con decine di ore di contenuti speciali. Ecco tutti i contenuti dell’edizione home video di Mission: Impossible – The Final Reckoning e anche dove vederlo in streaming.
Mission: Impossible – The Final Reckoning in SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-ray e DVD, tutti i contenuti speciali
L’edizione home video in SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray e in Blu-ray permetterà ai fan di immergersi completamente in Mission: Impossible – The Final Reckoning grazie a un Blu-ray Bonus che include interviste dietro le quinte, commenti esclusivi e scene tagliate mai viste al cinema. Di seguito l’elenco completo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
DIETRO LE QUINTE
- Prendere il volo— Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie ti accompagnano attraverso le acrobazie con i biplani. Guarda come hanno alzato l’asticella per catturare queste incredibili sequenze di volo.
- Negli abissi — Immergiti con Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie per esplorare ogni dettaglio del serbatoio d’acqua/gimbal mobile, delle maschere speciali/tute subacque e della rigorosa pianificazione ed esecuzione di questa acrobazia unica nel suo genere.
- Verso Nord — Viaggia con il cast e la troupe per scoprire come hanno girato in condizioni estreme per creare la sequenza mozzafiato nell’alto Artico delle isole Svalbard.
- Attraverso la miniera — Esplora la miniera di Middleton mentre il team mette in evidenza i rischi, le sfide e gli elementi pratici necessari per realizzare questa incredibile sequenza d’azione.
- La colonna sonora — Uno sguardo dietro le quinte alla colonna sonora originale composta per il film.
Contenuti editoriali
- Montaggio delle Scene Eliminate con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie — Il regista Christopher McQuarrie condivide alcune delle incredibili scene tagliate mai viste prima che non sono state inserite nel film finale.
- Canyon del fiume Olifants con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie — Il regista Christopher McQuarrie descrive nel dettaglio le difficoltà incontrate durante le riprese della pericolosa sequenza di volo a bassa quota attraverso il canyon del fiume Olifants in Sudafrica.
- Spostamento con il Biplano con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie e di Tom Cruise — Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie discutono delle sfide legate alle riprese dell’acrobazia altamente tecnica ed estremamente pericolosa del trasferimento del biplano ad alta quota.
Commenti
- Commento del regista Christopher McQuarrie e Tom Cruise— Goditi un’interessante e approfondita conversazione con Christopher McQuarrie e Tom Cruise.
- Commento del regista Christopher McQuarrie e di Tom Cruise / Commento del regista Christopher McQuarrie, del montatore Eddie Hamilton e dell’assistente alla regia Mary Boulding — Scopri il film con approfondimenti e analisi avvincenti di questi acclamati professionisti.
- Commento dei compositori Max Aruj e Alfie Godfrey, e della produttrice della colonna sonora Cécile Tournesac — Ascolta gli artisti che hanno accompagnato l’azione con una musica emozionante.
Spot promozionali
- Paracadute in fiamme — Guarda Tom Cruise conquistare il Guinness World Record per il maggior numero di lanci con il paracadute in fiamme effettuati da un singolo individuo.
- Snorri Rig Camera— La sopravvivenza sta nei dettagli. Guarda l’esclusiva configurazione della telecamera utilizzata da Tom mentre si lancia con il paracadute.
- Salto acrobatico — Assisti all’epico salto di Tom.
- Ala lunga — Guarda Tom mentre si aggrappa all’ala del biplano in volo.
Galleria immagini
- Tom Cruise (biografia inclusa)
- Christopher McQuarrie
- Collaborazione
- Cast secondario
Dove vedere Mission: Impossible – The Final Reckoning in streaming
L’ultima avventura di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, Mission: Impossible – The Final Reckoning è disponibile in streaming a noleggio o in acquisto su svariate piattaforme, come YouTube, Google Play Film, Apple TV, Chili, TIM Vision, Rakuten TV e Prime Video.
Potrebbe interessarti anche
Top Gun 3, l’ultimo volo di Maverick sarà una discesa nell’abisso: Tom Cruise affronta il vuoto dentro di sé
Tom Cruise è pronto a chiudere la celebre saga con Top Gun 3: Maverick si ritroverà ...
Tom Cruise e Ana De Armas stanno insieme e cercano casa: convivenza in arrivo (ma non negli USA)
La coppia di star di Hollywood, che condivide la vita dentro e fuori dal set, stareb...
Deeper, Tom Cruise ‘nei guai’: cancellato il film subacqueo con Ana de Armas. Come mai e cosa succede ora
L'attore americano era da tempo in trattative con Hollywood per una pellicola ad alt...
Tom Cruise e Ana de Armas, mano nella mano in Vermont: l’amore (finalmente) esce allo scoperto
Dopo mesi di voci e paparazzate sospette, Tom Cruise e Ana de Armas confermano la lo...
Stasera in tv (9 ottobre), Valentina Persia "a luci rosse" e Del Debbio torna su Garlasco
Serata TV ricchissima quella di oggi, giovedì 9 ottobre 2025: Persia Milf, la fictio...
La Guerra dei Mondi, Ice Cube contro gli alieni hi-tech: quando esce su Prime Video il reboot shock
La Guerra dei Mondi arriva su Prime Video: Eva Longoria e Ice Cube protagonisti indi...
Questa serie Tv fa perdere la testa come The Walking Dead: non vedrete più il mondo allo stesso modo
La serie tratta dal videogioco di Naughty Dog arriva in formato fisico per la gioia ...
I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo
Tutte le pellicole in programma stasera in televisione: dalla sfida Lancia-Audi nei ...