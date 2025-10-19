Questa saga con Tom Cruise è la più amata al mondo: la nuova versione è da vedere e lo puoi fare sul divano L'ultima avventura di Tom Cruise come Ethan Hunt arriva nelle case degli appassionati in una splendida edizione steelbook Bluray e DVD

Il folle e spericolato viaggio di Tom Cruise nei panni dell’agente della Impossible Mission Force Ethan Hunt giunge al termine. Dopo quasi 30 anni, il primo film è del 1996, è arrivata anche per lui l’ultima missione. Mission: Impossible – The final reckoning, film che chiude la saga, dopo Dead Reckoning del 2023, è ufficialmente disponibile dal 14 ottobre 2025 in una splendida edizione in steelbook Bluray e DVD, con decine di ore di contenuti speciali. Ecco tutti i contenuti dell’edizione home video di Mission: Impossible – The Final Reckoning e anche dove vederlo in streaming.

Mission: Impossible – The Final Reckoning in SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-ray e DVD, tutti i contenuti speciali

L’edizione home video in SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray e in Blu-ray permetterà ai fan di immergersi completamente in Mission: Impossible – The Final Reckoning grazie a un Blu-ray Bonus che include interviste dietro le quinte, commenti esclusivi e scene tagliate mai viste al cinema. Di seguito l’elenco completo.

DIETRO LE QUINTE

Prendere il volo— Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie ti accompagnano attraverso le acrobazie con i biplani. Guarda come hanno alzato l’asticella per catturare queste incredibili sequenze di volo.

Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie ti accompagnano attraverso le acrobazie con i biplani. Guarda come hanno alzato l’asticella per catturare queste incredibili sequenze di volo. Negli abissi — Immergiti con Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie per esplorare ogni dettaglio del serbatoio d’acqua/gimbal mobile, delle maschere speciali/tute subacque e della rigorosa pianificazione ed esecuzione di questa acrobazia unica nel suo genere.

Immergiti con Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie per esplorare ogni dettaglio del serbatoio d’acqua/gimbal mobile, delle maschere speciali/tute subacque e della rigorosa pianificazione ed esecuzione di questa acrobazia unica nel suo genere. Verso Nord — Viaggia con il cast e la troupe per scoprire come hanno girato in condizioni estreme per creare la sequenza mozzafiato nell’alto Artico delle isole Svalbard.

Viaggia con il cast e la troupe per scoprire come hanno girato in condizioni estreme per creare la sequenza mozzafiato nell’alto Artico delle isole Svalbard. Attraverso la miniera — Esplora la miniera di Middleton mentre il team mette in evidenza i rischi, le sfide e gli elementi pratici necessari per realizzare questa incredibile sequenza d’azione.

Esplora la miniera di Middleton mentre il team mette in evidenza i rischi, le sfide e gli elementi pratici necessari per realizzare questa incredibile sequenza d’azione. La colonna sonora — Uno sguardo dietro le quinte alla colonna sonora originale composta per il film.

Contenuti editoriali

Montaggio delle Scene Eliminate con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie — Il regista Christopher McQuarrie condivide alcune delle incredibili scene tagliate mai viste prima che non sono state inserite nel film finale.

Il regista Christopher McQuarrie condivide alcune delle incredibili scene tagliate mai viste prima che non sono state inserite nel film finale. Canyon del fiume Olifants con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie — Il regista Christopher McQuarrie descrive nel dettaglio le difficoltà incontrate durante le riprese della pericolosa sequenza di volo a bassa quota attraverso il canyon del fiume Olifants in Sudafrica.

Il regista Christopher McQuarrie descrive nel dettaglio le difficoltà incontrate durante le riprese della pericolosa sequenza di volo a bassa quota attraverso il canyon del fiume Olifants in Sudafrica. Spostamento con il Biplano con Commento Opzionale del Regista Christopher McQuarrie e di Tom Cruise — Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie discutono delle sfide legate alle riprese dell’acrobazia altamente tecnica ed estremamente pericolosa del trasferimento del biplano ad alta quota.

Commenti

Commento del regista Christopher McQuarrie e Tom Cruise— Goditi un’interessante e approfondita conversazione con Christopher McQuarrie e Tom Cruise.

Goditi un’interessante e approfondita conversazione con Christopher McQuarrie e Tom Cruise. Commento del regista Christopher McQuarrie e di Tom Cruise / Commento del regista Christopher McQuarrie, del montatore Eddie Hamilton e dell’assistente alla regia Mary Boulding — Scopri il film con approfondimenti e analisi avvincenti di questi acclamati professionisti.

Scopri il film con approfondimenti e analisi avvincenti di questi acclamati professionisti. Commento dei compositori Max Aruj e Alfie Godfrey, e della produttrice della colonna sonora Cécile Tournesac — Ascolta gli artisti che hanno accompagnato l’azione con una musica emozionante.

Spot promozionali

Paracadute in fiamme — Guarda Tom Cruise conquistare il Guinness World Record per il maggior numero di lanci con il paracadute in fiamme effettuati da un singolo individuo.

Guarda Tom Cruise conquistare il Guinness World Record per il maggior numero di lanci con il paracadute in fiamme effettuati da un singolo individuo. Snorri Rig Camera— La sopravvivenza sta nei dettagli. Guarda l’esclusiva configurazione della telecamera utilizzata da Tom mentre si lancia con il paracadute.

La sopravvivenza sta nei dettagli. Guarda l’esclusiva configurazione della telecamera utilizzata da Tom mentre si lancia con il paracadute. Salto acrobatico — Assisti all’epico salto di Tom.

Assisti all’epico salto di Tom. Ala lunga — Guarda Tom mentre si aggrappa all’ala del biplano in volo.

Galleria immagini

Tom Cruise (biografia inclusa)

(biografia inclusa) Christopher McQuarrie

Collaborazione

Cast secondario

Dove vedere Mission: Impossible – The Final Reckoning in streaming

L’ultima avventura di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, Mission: Impossible – The Final Reckoning è disponibile in streaming a noleggio o in acquisto su svariate piattaforme, come YouTube, Google Play Film, Apple TV, Chili, TIM Vision, Rakuten TV e Prime Video.

