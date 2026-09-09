Rai affossa Miss Italia: per la finale dello storico programma viene tutto stravolto Lo storico concorso compie 80 anni e per l'occasione il pubblico potrà vederle il dietro le quinte grazie alla docuserie di Giulia Salemi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Miss Italia, uno degli appuntamenti più longevi della televisione italiana, compie 80 anni e per questa edizione si rivoluziona totalmente. Il concorso, nato nel 1946, ha visto passare ragazze destinate a lasciare il segno nel cinema e nella televisione: da Lucia Bosè e Sophia Loren, fino a Martina Colombari, Miriam Leone, Caterina Balivo. Lo scorso anno ha incoronato Katia Buchicchio, prima partecipante e vincitrice a indossare l’apparecchio per i denti, sintomo di quanto la bellezza e i suoi canoni stiano cambiando anche per uno show così tradizionale e tradizionalista.

Miss Italia cambia totalmente per l’edizione degli 80 anni: ecco la docuserie di Giulia Salemi

Nel corso delle varie edizioni, il programma ha visto l’introduzione di novità più o meno grandi e questa non fa eccezione. Per Miss Italia 2026, infatti, gli spettatori potranno seguire per la prima volta il processo di selezione attraverso una docuserie raccontata da Giulia Salemi, terza classificata nell’edizione 2014. Dall’8 al 13 settembre al Castello di Santa Severa, nel Lazio, andrà in scena l’Academy di Miss Italia 2026. Le 40 concorrenti saranno impegnate in diverse attività in un percorso al termine del quale, il 10 settembre, verranno individuate le dieci ragazze che accederanno alla fase finale.

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La finalissima si svolgerà lunedì 21 settembre. L’evento, per la prima volta, non sarà trasmesso sulla Rai, ma su San Marito RTV, canale 550 del digitale terrestre, e in streaming su RaiPlay.

Uno sguardo dietro le quinte del concorso di bellezza più longevo d’Italia

La vera novità, quest’anno, è Miss Italia, La docu-serie. La sfida oltre la bellezza, show condotto da Giulia Salemi e che ci mostrerà qual è l’aria che si respira nell’Academy. Quella che è oggi una affermata conduttrice e podcaster ha mosso i primi passi proprio nel concorso e sarà lei a raccogliere le testimonianze delle concorrenti e a seguirle nelle giornate al Castello di Santa Severa, mostrando anche la parte dell’esperienza che normalmente non arriva davanti alle telecamere della finale.

Il primo appuntamento è fissato per il 15 settembre su San Marino RTV e RaiPlay. Da quel giorno andrà in onda un episodio al giorno fino al 20 settembre, accompagnando gli spettatori e le spettatrici fino alla finalissima del 21 settembre. Negli ultimi cinque anni le altre novità hanno riguardato anche il modo in cui si presentano le ragazze, non più in bikini ma in abiti da sera, e con un concorso sempre più attento alle loro storie, alle capacità e alla personalità. La docuserie sarà quindi un ulteriore passo avanti verso una trasformazione maturata nel tempo e che nel 2026 arriverà al suo pieno compimento. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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