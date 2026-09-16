Edelfa Chiara Masciotta, l'ex Miss Italia choc a La Volta Buona sull'incidente: "Ho fatto cinque operazioni" L'ex Miss Italia ripercorre il terribile incidente che nel 2019 ha cambiato la sua vita, raccontando le cinque operazioni affrontate e il difficile cammino per la ripresa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il drammatico incidente del 2019, le cinque operazioni e un lungo percorso per tornare alla quotidianità: a La volta buona Edelfa Chiara Masciotta ripercorre uno dei periodi più difficili della sua vita e racconta come quella terribile esperienza abbia cambiato il suo modo di guardare alla bellezza e all’esistenza.

Edelfa Chiara Masciotta: il ritorno davanti alle telecamere con La Volta Buona

Sono trascorsi diversi anni dall’ultima volta in cui Edelfa Chiara Masciotta era comparsa con una certa continuità sul piccolo schermo, ma il suo ritorno a La volta buona è stato accompagnato da un racconto particolarmente intenso. La trasmissione ha ripercorso attraverso un video alcuni dei momenti più significativi della sua storia, dal successo conquistato a Miss Italia fino alla tragedia che nel 2019 ha completamente modificato la sua vita.

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Di fronte alle immagini e al tributo preparato per lei, la commozione è stata immediata: "Ce l’avete fatta a farmi scendere la lacrimuccia, ringrazio tutti anche perché sono tantissimi anni che non compaio in tv…", ha raccontato l’ex Miss Italia, lasciando emergere tutta l’emozione per un ritorno che evidentemente ha avuto per lei un significato particolare.

L’incidente sulle strisce pedonali

Il momento più difficile della sua storia risale al 2019, quando Edelfa Chiara Masciotta è stata investita da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un episodio improvviso e drammatico che ha lasciato conseguenze importanti e che ha dato inizio a un lungo periodo fatto di interventi, difficoltà fisiche e una guarigione tutt’altro che semplice.

Per affrontare le conseguenze dell’incidente sono state necessarie cinque operazioni, alle quali è seguito un percorso di recupero lungo e complesso. Un’esperienza che, oltre alle difficoltà concrete della riabilitazione, l’ha portata inevitabilmente a confrontarsi con una nuova immagine di sé e con un’idea di bellezza molto diversa da quella che aveva accompagnato gli anni del successo nel mondo dello spettacolo.

Dopo quello che ha vissuto, Edelfa Chiara Masciotta ha infatti spiegato, come riportato da ilsussidiario.it, di non riuscire più a considerare la bellezza soltanto attraverso l’aspetto esteriore, ma di aver imparato a riconoscerne anche una dimensione più profonda: "Non è qualcosa di solo estetico ma da valutare in modo più ampio. Grazie alla passione andiamo oltre, liberi verso la bellezza che ci fa vedere la vita con altre prospettive", ha spiegato, raccontando così il cambiamento maturato nel corso degli anni.

Il lavoro e i figli per ricominciare

La ripartenza, tuttavia, non è arrivata in modo improvviso. Dopo un periodo così difficile, sono state soprattutto la quotidianità, il lavoro e la presenza dei suoi figli ad aiutarla a ritrovare un nuovo equilibrio. Sono stati proprio loro a rappresentare una spinta fondamentale per tornare a guardare avanti: "Sono ripartita grazie al lavoro e ai miei figli, mi hanno dato una grande mano", ha raccontato Edelfa Chiara Masciotta, sintetizzando in poche parole la sua ripresa. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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