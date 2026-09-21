Dalla Rai allo streaming, oggi la finale di Miss Italia 2026 su RaiPlay: a che ora vedere la diretta con Giulia Salemi
30 anni fa finivamo sul Times grazie a Denny Mendez, prima reginetta di colore della storia della competizione di bellezza più famosa del Paese
Questa sera, 21 settembre, verrà eletta Miss Italia 2026, ma non su Rai 1, come è sempre stato, quanto invece in streaming su RaiPlay. Una grande novità per il programma. Lo show, in cui parteciperanno 16 candidate finaliste, si svolgerà nel castello di Santa Severa (Roma) nel corso di un evento organizzato in collaborazione con la regione Lazio e sarà condotto da Giulia Salemi. Sarà trasmesso anche su San Marino RTV (canale 550 del DTT e sul Satellite), con inizio alle ore 21.00. La prima parte della finale, preregistrata, è dedicata alle giornate dell’Academy del Concorso che si sono svolte nello stesso castello di Santa Severa.
Miss Italia 2026: questa sera la finale, anche in diretta streaming su RaiPlay
"Siamo stati un talent quando nessuno sapeva cosa fosse un talent", ha dichiarato la patron Patrizia Mirigliani al quotidiano Libero. "Abbiamo parlato di inclusione quando questa parola non esisteva. Con Denny Mendez, la prima Miss Italia di colore, trent’anni fa siamo finiti anche sul Times. Mio padre annullò il voto della giuria e fece scegliere il popolo italiano. Fu un momento apertura ma le femministe non hanno capito lo stesso", ha continuato. Mirigliani ha poi commentato gli epiteti razzisti rivolti sui social a Miss Emilia, Marta Bunda: "Denny Mendez non aveva ricevuto quello che vediamo oggi. Oggi c’è una tendenza a insultare per principio. Non sempre c’è un pubblico che analizza e giudica con intelligenza: spesso si insulta per insultare. È un fenomeno che mi preoccupa".
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"Per me fu una grande offesa che Miss Italia non meritava", ha concluso. "Se guardiamo alle donne dello spettacolo, della politica, del giornalismo che sono passate da qui, abbiamo una dimostrazione concreta di quanto il concorso sia stato capace di aprire strade".
Dove vedere la finale di Miss Italia 2026
Quindi l’appuntamento per la finale di Miss Italia 2026 è fissato per stasera alle ore 21.00, in diretta streaming su RaiPlay o su San Marino RTV (canale 550 del DTT e sul Satellite). La prima parte, come detto, sarà preregistrata e sarà dedicata alle giornate dell’Academy del Concorso che si sono svolte nello stesso castello di Santa Severa. Di queste giornate se n’è occupata Giulia Salemi con una docuserie dedicata, alla sua prima edizione. La modella sarà anche conduttrice della serata speciale, che incoronerà la nuova reginetta scelta tra le 16 candidate finaliste.
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