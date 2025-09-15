Miss Italia 2025 in diretta streaming su RaiPlay: Pascale in giuria e 40 bellissime ragazze pronte a sfidarsi sul palco Al PalaSavelli di Porto San Giorgio va in scena Miss Italia 2025: Francesca Pascale presidente di giuria, sfide tra 40 miss, moda, musica e tantissimi ospiti.

Il PalaSavelli di Porto San Giorgio è pronto ad accogliere la finale di Miss Italia 2025, in programma questa sera, lunedì 15 settembre. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle 21:30 in eurovisione su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre, Sky e Tivùsat), oltre che in streaming su RaiPlay e Media DAB. Sul palco si contenderanno la corona le 40 finaliste, suddivise in due squadre capitanate da Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005) e Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024). A condurre la serata sarà Nunzia De Girolamo, mentre Francesca Pascale guiderà la giuria. Di seguito, tutti i dettagli.

Miss Italia 2025, giuria e ospiti dell’evento in onda stasera (15 settembre)

Come vi abbiamo anticipato, stasera, lunedì 15 settembre si terrà la finale di Miss Italia 2025. Francesca Pascale presiederà la giuria di questo grande (e attesissimo evento), in diretta alle 21:30, su RTV San Marino, RaiPlay e Media DAB. La serata, condotta da Nunzia De Girolamo, si svolgerà al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM) con 40 concorrenti, suddivise in due squadre guidate dalle ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta (2005) e Ofelia Passaponti (2024). La competizione prevede sette prove dedicate a bellezza, talento e creatività (portamento, ballo, canto, recitazione) e una progressiva selezione da 40 a 3 finaliste. In giuria, insieme a Pascale, anche Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. La moda sarà rappresentata da due maison: P.A.R.O.S.H, che reinterpreta il vintage in chiave contemporanea, ed Ermanno Scervino, simbolo del Made in Italy che unisce artigianalità e innovazione.

Ricco di ospiti anche il parterre musicale con Guè, Shablo, Tormento e Joshua (già a Sanremo 2025 con La mia parola), Rkomi con Il ritmo delle cose, l’artista turco Serhat e la popstar Senhit con il singolo 2 GOOD. Spazio alla danza con i maestri di Ballando con le Stelle Samuel Peron e Veera Kinnunen. Prodotto da Digitalis Multimedia srl con la regia di Giorgio Casu, Miss Italia 2025 è, senza dubbio, un grande evento capace di unire tradizione, spettacolo e contemporaneità.

Dove vedere l’evento in tv e in streaming

La serata sarà trasmessa in diretta in eurovisione dal prestigioso PalaSavelli, offrendo al pubblico un appuntamento unico e imperdibile. L’evento andrà in onda su RTV San Marino, visibile sul canale 550 del digitale terrestre, oltre che sulle piattaforme Sky e Tivùsat, garantendo così la massima copertura televisiva. Per chi preferisce seguire lo spettacolo in streaming, sarà disponibile anche su RaiPlay, mentre l’ascolto radiofonico sarà assicurato tramite Media DAB. Un’occasione speciale per vivere insieme un’esperienza ricca di emozioni, in compagnia di amici o parenti.

