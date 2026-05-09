Mirko Frezza, da Rocco Schiavone al cinema: la forza delle seconde possibilità nel film “Il tempo è ancora nostro” Un viaggio tra amicizia, redenzione e legami che resistono al tempo e agli errori nel nuovo film di Maurizio Matteo Merli: cosa vedremo al cinema.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il volto intenso e autentico dell’attore Mirko Frezza sta per tornare protagonista sul grande schermo. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con il ruolo di Furio Lattanzi nella serie Rocco Schiavone, l’attore romano si prepara a una nuova sfida cinematografica: il 7 maggio 2026 debutterà nelle sale Il tempo è ancora nostro, film diretto da Maurizio Matteo Merli. Un progetto che si presenta come un mix inedito di dramma, sport e sentimenti, e che vede Frezza al centro di una storia intensa accanto agli attori Ascanio Pacelli e Antonello Fassari. Vediamo qualche dettaglio in più.

Mirko Frezza, da Rocco Schiavone a Il tempo è ancora nostro

Negli ultimi anni, Mirko Frezza si è fatto conoscere come uno degli interpreti più autentici del panorama italiano, anche grazie al successo della serie Rocco Schiavone, dove ha vestito i panni del ruvido Furio Lattanzi. Un personaggio che ha saputo conquistare il pubblico per la sua autenticità, diventando uno dei volti simbolo della fiction di Rai 2. La sua carriera, segnata da un percorso personale complesso e da un grande bisogno di riscatto, lo ha portato a scegliere ruoli intensi, spesso legati proprio alla realtà sociale difficile che lui stesso ha vissuto in prima persona. Nel nuovo film Il tempo è ancora nostro, Frezza prosegue su questa linea interpretativa, dando vita a un personaggio fragile e tormentato, ma allo stesso tempo carico di umanità. Un ruolo che sembra cucito su misura per lui e che mette in luce ancora una volta la sua capacità di raccontare storie vere, senza filtri.

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Il tempo è ancora nostro, trama e cast del nuovo film

Il tempo è ancora nostro è un film drammatico che racconta una storia di amicizia e seconde possibilità. Al centro della trama ci sono Stefano (Mirko Frezza) e Tancredi (Ascanio Pacelli), due uomini cresciuti insieme ma provenienti da mondi opposti: il primo dalle periferie difficili, il secondo da una famiglia borghese. La loro amicizia nasce da ragazzi, alla fine degli anni ’80, grazie a una passione comune: il golf. Nonostante le differenze sociali, i due diventano inizialmente inseparabili, ma la vita li porta poi su strade completamente diverse.

Da adulti, Tancredi è un uomo di successo ma intrappolato in una vita superficiale che sta distruggendo i suoi affetti, mentre Stefano è segnato da anni di dipendenze e difficoltà personali. Il destino decide di farli incontrare di nuovo, proprio sul campo da golf. Un ritorno che li costringe a fare i conti con il passato, con i propri errori e con ciò che davvero conta nella vita. Nel cast, oltre ai protagonisti Mirko Frezza e Ascanio Pacelli, troviamo anche Miguel Gobbo Diaz, Viktorie Ignoto e Simone Sabani. A rendere tutto ancora più speciale, la presenza dell’attore Antonello Fassari in una delle sue ultime interpretazioni prima della scomparsa.

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