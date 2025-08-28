Mirko Brunetti prende di mira gli haters (e annuncia azioni legali): “Da oggi tolleranza zero”. Cos’è successo L'ex Grande Fratello e Temptation Island è intervenuto sui social con un lungo sfogo. Da tempo circolavano voci pesanti sull'attuale compagna e sull'ex Vatiero. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Lo sfogo social dell’ex Temptation Island Mirko Brunetti è da manuale. Era stanco delle voci, degli attacchi personali, e delle insinuazioni che circolavano dopo l’inizio della sua nuova relazione con Silvia Ghio. E così Brunetti, noto in tv per il tira-e-molla con Perla Vatiero, ha deciso di affidarsi a un video su Instagram, dove ha preso di mira tutte le persone che da mesi lo starebbero vessando, pubblicamente e in privato. E non sono mancati riferimenti a possibili azioni legali. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Mirko Brunetti, lo sfogo social contro gli haters

Mirko Brunetti, fidanzato da tempo con Silvia Ghio, è finito al centro del chiacchiericcio social per alcuni dettagli che non avrebbero convinto i suoi followers. Secondo gli haters in questione, Mirko avrebbe iniziato a vedere Silvia quando ancora era in corso la frequentazione con Perla Vatiero. Ma siccome le illazioni (mai confermate) non accennavano a smettere, Mirko oggi è intervenuto in prima persona con un lungo video sfogo su Instagram.

"Ho deciso di fare questo video perché molte persone non conoscono la parola basta", ha esordito Brunetti, "e soprattutto molte persone che mi seguono non conoscono la realtà dei fatti. Sono stato in silenzio per un anno intero perché non volevo che nessuna frase, nessun mio gesto potesse essere travisato. Sono stato in silenzio anche quando non mi conveniva, perché come sapete le visualizzazioni sono la motrice di questo mondo".

E ancora: "Non ho voluto in questi mesi difendermi sui social perché l’ho fatto attraverso vie legali, attendendo che la giustizia facesse il suo corso, ma oggi sono costretto a fare questo video. C’è un gruppo di persone che ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori e questo non lo dico io, ma la legge nei confronti miei, della mia famiglia e della mia fidanzata. Questo attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, dirette Instagram, TikTok, Twitter, Telegram. Queste persone non si sono rese conto e non sanno che c’è una nettissima differenza tra il diritto di critica, la diffamazione, la calunnia e lo stalking".

Le calunnie dei followers e l’ultimatum di Mirko Brunetti

"È passato un anno dalla fine della mia precedente relazione", ha proseguito uno scatenato Brunetti, "e tutto questo è folle è inaccettabile. Chiunque, anche se esposto mediaticamente ha il diritto di vivere la propria vita e nessuno anche solo per gioco o per frustrazione ha il diritto di entrare nella sua vita a gamba tesa. La situazione è veramente molto grave e queste persone tra le tante falsità che raccontano, parlano anche di relazioni extraconiugali tra me e mia cognata o addirittura che la mia fidanzata abbia un passato sui siti po*no da nascondere e tutto questo per becero fanatismo".

Poi la conclusione amara: "Ora mi rivolgo anche ad alcuni addetti ai lavori: ma non credete che in una situazione così grave già di suo non bisogna buttare benzina sul fuoco? Anche voi avete persone a cui volete bene, una famiglia, ma se ci fossero loro al nostro posto fareste la stessa cosa? Io non credo proprio. Credo ci sia un momento in cui la sfera umana sia più importante di quella lavorativa. Per concludere, chiedo scusa a tutte le persone che mi seguono con affetto per questo sfogo, anzi io continuerò a condividere la mia quotidianità, la mia vita e le persone che amo. A tutte le persone che non mi amano chiedo di non seguirmi e non commentare irrispettosamente la mia vita perché gli autori di commenti, post e dirette contenenti diffamazioni e falsità verranno subito e sottolineo subito, denunciate".

L’ultima precisazione di Brunetti

Nella descrizione sotto il post, Mirko Brunetti ha anche aggiunto una postilla. Con riferimenti velati all’ormai ex fidanzata Perla Vatiero. "Non c’è motivo per offendere e niente di cui parlare a 1 anno dalla chiusura di una relazione eppure scaturisce tutto da questo", ha scritto l’ex Temptation. "Non ci si rende conto che ogni giorno queste persone parlano di cose accadute ormai più di 1 anno fa, ne parlano come fosse ieri o addirittura come se fosse una realtà attuale inventando presunti incontri con la mia ex mesi dopo la rottura o durante la mia attuale relazione con Silvia e viceversa. Rimango spesso incredulo nel capire il livello di immaginazione al quale può arrivare la mente umana e indignato nel vedere quanto inventare cattiverie venga preso quasi come un gioco. Le mie azioni e la mia quotidianità sono la mia vita e non una replica continua, un riferimento continuo o il tradimento di qualcuno".

"Niente di tutto questo", ha sentenziato Mirko, "ha ragione di esistere e quello che accade, le storie inventate e gli insulti gravi, non fanno ‘parte del gioco’ ma sono fuori da ogni limite e concetto di popolarità. Io condivido con voi sui social le cose che mi appassionano e nessuno è obbligato a starle a condividere con me se non ne ha il piacere. Da oggi, cosa che dovrebbe essere normale, tolleranza zero per la spiacevole maleducazione di alcune persone. Non ho intenzione di dare ulteriore tempo o spazio a persone e argomenti per me inaccettabili e vergognosi, per questo motivo cancellerò questo video tra 24h".

