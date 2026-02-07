Miriam Leone shock su una foto (molto discussa) di Stefano Accorsi: "Ci sono esplosi i telefoni" Una foto di Stefano Accorsi ha fatto esplodere il web: Miriam Leone racconta i retroscena tutta la verità dietro al simpatico siparietto

Ai microfoni del podcast BSMNT, condotto da Gianluca Gazzoli, Miriam Leone ha fatto finalmente "luce" su una delle foto più discusse dell’ultimo periodo e che ha fatto letteralmente esplodere i social network: stiamo ovviamente parlando di quella in cui Stefano Accorsi ha messo in mostra il suo nuovo e statuario fisico. Ecco tutto ciò che abbiamo raccolto.

Miriam Leone e la verità sulla foto di Stefano Accorsi

"A un certo punto lui esplode con questa foto ed esplodono i telefoni di tutti noi. Perché le amiche, gli amici sapevano che eravamo tutti lì…". Queste le parole di Miriam Leone a Gianluca Gazzoli. Ospite del suo podcast, l’attrice ha raccontato i retroscena di un "siparietto" divertente che ha visto protagonista Stefano Accorsi. La foto è stata scattata in un hotel di Tangeri, dove Accorsi e Leone si trovavano in quel momento per le riprese del nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette. L’attrice catanese, in sostanza, si è ritrovata "vittima" della curiosità di tutti coloro che, ovviamente, erano a conoscenza del fatto che la nostra si trovasse in quel momento proprio sul "luogo del delitto".

"Stefano ha scattato questa foto. Nessun addominale è stato maltrattatodurante questo film! Ha pubblicato questa foto nella piscina dell’hotel di Tangeri dove noi stavamo tutti insieme", ha proseguito Leone. "Voglio sapere cosa mangia Stefano Accorsi’. […] Stefano sta facendo un lavoro davvero bello, rigoroso sul suo corpo, sulla sua persona che lo porta a stare benissimo", ha raccontato l’attrice, "presa d’assalto" dai conoscenti e dagli amici per avere informazioni più precise riguardo al regime dietistico e di allenamento del collega.

Il litigio per una scena di sesso

Prima di Le cose non dette, Miriam Leone e Stefano Accorsi hanno condiviso il set svariate volte, trovandosi spesso a dover girare scene di sesso. In particolare ciò è avvenuto mentre giravano show sky 1992 e i suoi seguiti, 1993 e 1994. Proprio durante una di queste occasioni, stando a quanto dichiarato dalla star di Metti la Nonna in Freezer, nacque una discussione piuttosto accesa.

"Avevamo discusso io e Stefano per una scena, me lo ricordo, alla mensa di Cinecittà, mi ricordo che abbiamo fatto un serio litigio, perché sono delle scene delicate, ma anche delle scene cretinissime, perché immaginati due in una stanza con tutte le persone che mi mimano l’atto sessuale, la cosa meno erotica del mondo. Avevamo accordato che se avessimo fatto una cosa in scena, poi avremmo tolto una scena di sesso e io ho detto ‘va bene dai’, trattavamo, no? E lui dice che in realtà questo accordo non me l’aveva mai dato, ma siamo amici lo stesso", ha confidato. Leone ha anche aggiunto che, per queste scene, la situazione più problematica è sempre quella dei colleghi maschili: "Hanno paura che possa avvenire qualcosa, ma non perché provino… Ma spesso vedi che loro sono in assoluto sbattimento, quello diventerebbe un momento molto imbarazzante".

