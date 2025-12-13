Miriam Leone coinvolta in un triangolo amoroso: svela le sue fragilità in questo film ad alta tensione L'ex Miss Italia, recentemente apparsa in Amata e Miss Fallaci, è protagonista del nuovo film di Sergio Rubini in un set blindatissimo e segreto

Miriam Leone e Claudio Santamaria, due degli attori più apprezzati e di successo dell’ultimo periodo: cosa accadrebbe se si unissero per un film sotto l’attenta regia di un maestro come Sergio Rubini? Ovviamente ne verrebbe fuori una pellicola clamorosa. Un progetto, si vocifera un thriller psicologico, che da pochi mesi ha aperto i battenti e che potrebbe vedere la luce nel 2026. Sul set, blindatissimo e da cui non trapela quasi nulla, sembra essersi aggregato anche Fabrizio Gifuni, famoso per i propri ruoli sotto la guida di Marco Bellocchio.

Miriam Leone e Claudio Santamaria assieme nel nuovo film L’uomo giusto con Fabrizio Gifuni

Quello de L’uomo giusto, il nuovo progetto di Sergio Rubini con Miriam Leone e Claudio Santamaria, promette di essere un film che farà parlare parecchio. Il nuovo thriller psicologico del regista di tanti lavori di successo, tra cui I fratelli De Filippo, ha adottato una strategia particolare per difendersi dalle fughe di notizie e per aumentare l’hype e l’aspettativa nei propri confronti: i finali multipli. Sul set, blindatissimo, stanno venendo girate, infatti, diverse versioni, tenute nascoste persino ai protagonisti. Si tratta di una strategia non così usuale per il cinema italiano, ma perfettamente in linea con il tono psicologico del film. Alla fin fine, è pur sempre di una pellicola che lavora su inganni, memorie distorte, verità sottili e una tensione emotiva che cresce scena dopo scena.

La trama vede la storia di Bernie, interpretato da Claudio Santamaria, un uomo colto e intelligente, alle prese con una crisi personale ed economica che lo trascina in una spirale di incertezza. Per uno scherzo del destino finisce per ricongiungersi con Greta, Miriam Leone, sua vecchia compagna di università nonché amore mai dichiarato. La donna è sposata con il dottor Rivoli, il cui volto è quello di Fabrizio Gifuni. Stimato, irreprensibile, epitome dell’impegno umanitario, Rivoli diventa la terza punta di un triangolo che si muove in un labirinto di fragilità, sospetti e tensioni sottili.

Le location e il set di L’uomo giusto

Le riprese di quello che sarà il quindicesimo film di Sergio Rubini sono iniziate a Roma il 16 ottobre di quest’anno. Nel cast compare anche lo stesso Sergio Rubini, che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla narrazione. L’uomo giusto è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Cinema. Della sceneggiatura si sono occupati Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini e lo stesso Rubini.

