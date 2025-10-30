Su RaiPlay Miriam Leone innamorata: brilla in questo film che scalda i cuori e riaccende ricordi Su RaiPlay una grandissima icona torna a rivivere con un film emozionate e intenso: Miriam Leone offre un'interpretazione impattante, diversa dai soliti ruoli.

Miriam Leone, icona indiscussa del cinema italiano, torna sul piccolo schermo o meglio, su RaiPlay, con un film bello, profondo e molto intenso. Trattasi di un film biografico diretto da Luca Manfredi e che vede nel cast anche la presenza di Elio Germano, il quale riporta in vita un genio indimenticabile. Vediamo insieme tutti dettagli e di quale film stiamo parlando.

In Arte Nino, Miriam Leone è sublime in questo film biografico su RaiPlay

Su RaiPlay, molti utenti troveranno un film che catturerà la loro attenzione. Parliamo di In Arte Nino, un film biografico diretto da Luca Manfredi, che racconta la vita e la carriera del celebre attore italiano Nino Manfredi. Il cast comprende Elio Germano, Miriam Leone, Stefano Fresi, Duccio Camerini e Anna Ferruzzo. Come potete immaginare, la pellicola si concentra sugli anni formativi di Manfredi, dal 1943 al 1958, mostrando le difficoltà della giovinezza, il ricovero in sanatorio, le tensioni familiari e il percorso verso il successo, inclusi gli studi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e l’incontro con Erminia, futuro amore della sua vita. Il tema principale del film è la vocazione, quella appunto di Saturnino Manfredi, giovane della Ciociaria, alle prese con malattia, guerra e le pressioni familiari, mentre cerca di affermarsi come attore. Il sanatorio simboleggia la fragilità che trasforma in forza per la sua crescita. L’opera valorizza l’umanità e lo stile di Manfredi, tra leggerezza e ironia.

Miriam Leone interpreta Erminia Ferrari, futura moglie e compagna di vita e d’arte, una presenza costante che sostiene l’artista sia sul palcoscenico sia nella quotidianità.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

In Arte Nino è molto più di un semplice biopic televisivo: è un progetto personale e affettuoso con cui il regista rende omaggio al padre, Nino Manfredi. Come dichiarato in un’intervista a Il Sussidiario, l’obiettivo era raccontare "il percorso umano, prima ancora che artistico, di un ragazzo che ha lottato contro la malattia e le difficoltà per diventare un uomo libero e un artista riconosciuto". Il titolo stesso gioca sul doppio significato di "nome d’arte" e di "amore per l’arte", la passione che ha dato senso alla vita del protagonista. Nonostante la presenza di alcune scene girate a Roma, la maggior parte delle riprese è stata effettuata in Umbria.

Le località principali includono Terni, Narni, Amelia, Carsulae e Avigliano Umbro. Altre scene sono state girate nel Lazio, in particolare ai Castelli Romani (Villa Parisi e Villa Aldobrandini), mentre le sequenze universitarie sono state ambientate alla Sapienza di Roma. Trovate il film In Arte Nino in streaming su RaiPlay.

