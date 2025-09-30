Miriam Leone lancia su Netflix un film pieno di intrighi, segreti e colpi di scena
Con ironia e tanta intensità, il film di Simone Godano, disponibile su Netflix, esplora il disagio mentale, con protagonisti Miriam Leone e Stefano Accorsi.
Miriam Leone torna a incantare il pubblico, questa volta quello di Netflix, e lo fa in compagnia di Stefano Accorsi. Eh sì, perché sulla piattaforma streaming è disponibile un film di Simone Godano, che esplora il disagio mentale e lo fa con profondità e delicatezza. Attraverso i suoi personaggi complessi e dotati di mille sfaccettature, la pellicola pone l’attenzione sull’incomunicabilità e la solitudine. Insomma, non vogliamo svelarvi tutto in questo paragrafo ma vi consigliamo di proseguire la lettura per scoprire di che film stiamo parlando.
Marilyn Ha Gli Occhi Neri, il disagio mentale al centro del film con Miriam Leone
Il film di cui vi stiamo parlando è Marilyn Ha Gli Occhi Neri, del 2021, diretto da Simone Godano e sceneggiato Giulia Steigerwalt. I protagonisti, invece, sono Miriam Leone (Clara) e Stefano Accorsi (Diego). La cosa che salta subito all’occhio è che la pellicola va oltre la commedia romantica, affrontando temi come fragilità mentale, stigma, identità e il bisogno di essere visti e accettati. Si ispira a una storia reale: un ragazzo che creò su TripAdvisor un ristorante inesistente e lo fece diventare famoso grazie a recensioni false. Da qui nasce il racconto dei due protagonisti "ai margini": Clara, mitomane, e Diego, chef con disturbi ossessivo-compulsivi e problemi di rabbia, che lottano con le proprie emozioni ma desiderano vivere e creare. Il centro diurno che frequentano diventa un luogo di interazione e crescita: attraverso la costruzione di un ristorante immaginario, cucinare e inventare recensioni, entrambi trovano uno spazio di autodeterminazione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Clara può confrontarsi con le proprie menzogne interiori, mentre Diego ricostruisce relazioni compromesse dal dolore e dalla rigidità. Miriam Leone per prepararsi al ruolo ha osservato realmente persone con condizioni simili a quelle del film, e grazie a questo, è riuscita a rendere Clara credibile, caotica ma fragile, teatrale ma anche profondamente umana. Lo stigma verso le malattie mentali è costante: Clara e Diego faticano a essere ascoltati, e ciò riflette incredibilmente il rapporto della società con la diversità.
Curiosità sul film e dove vederlo in streaming
Anche per questo film, Marilyn Ha Gli Occhi Neri, ci sono diverse curiosità interessanti che vogliamo svelarvi. E’ stato girato interamente a Roma dal 2 novembre al 19 dicembre 2020, diventando uno dei primi film italiani realizzati dopo la pausa dovuta al COVID-19. Tra le principali location ci sono Villa Santa Rita, dove Clara e Diego si incontrano e dove è ambientato il ristorante "Monroe", l’Hotel Majestic Roma, la Scuola Nazionale dello Sport del CONI e piazza San Francesco a Capranica. Miriam Leone ha interpretato Clara con lenti a contatto scuro per imitare Marilyn Monroe (poiché lei ha gli occhi verdi). Il film non è tratto da una storia vera, ma si ispira a un episodio reale: un ragazzo a Londra creò un ristorante inesistente su TripAdvisor scalando le classifiche con recensioni false.
Marilyn Ha Gli Occhi Neri ha ricevuto premi e nomination, tra cui il Premio della Giuria al Premio Flaiano 2022, il Ciak d’Oro a Stefano Accorsi e il Globo d’Oro per la miglior commedia. Nei titoli di coda risuona il brano Nei Tuoi Occhi di Francesca Michielin. Trovate il film in streaming su Netflix.
Potrebbe interessarti anche
Su RaiPlay c’è una fiction spettacolare con Lino Guanciale e Miriam Leone: mistero, dramma, intrighi e passione
Su RaiPlay è disponibile in streaming la serie che ha catturato l'attenzione del pub...
Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità
Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema...
Stefano Accorsi sfida il cuore degli spettatori: su Netflix un dramma intenso e travolgente
Su Netflix arriva una storia intensa: Stefano Accorsi ed Edoardo Leo interpretano un...
Luca Argentero realizza il suo sogno (ma c'è un problema): la vita lo mette alla prova in questo film su Netflix
Luca Argentero si mette in gioco in questo film su Netflix: tre quarantenni disillus...
La star di Un professore conquista col fascino su Netflix: in questo film insegue desideri proibiti
Nicolas Maupas sbarca su Netflix con una commedia romantica e, a tratti, divertente....
Anna Foglietta è una madre disperata e fragile su RaiPlay
Dovete assolutamente recuperare il film acclamato da pubblico e critica Un giorno al...
Radio Zeta Future Hits Live 2025, la musica dell'estate non è finita: scaletta, ospiti e anticipazioni
Direttamente dall'Arena di Verona Paola Di Benedetto presenterà i 51 cantanti della ...
Micaela Ramazzotti sorprende su Netflix: il film commedia che ribalta l’amore oltre i 40 anni è da non perdere
Una storia ironica e pungente firmata da Cristina Comencini: su Netflix arriva la co...