Miriam Leone lancia su Netflix un film pieno di intrighi, segreti e colpi di scena

Miriam Leone torna a incantare il pubblico, questa volta quello di Netflix, e lo fa in compagnia di Stefano Accorsi. Eh sì, perché sulla piattaforma streaming è disponibile un film di Simone Godano, che esplora il disagio mentale e lo fa con profondità e delicatezza. Attraverso i suoi personaggi complessi e dotati di mille sfaccettature, la pellicola pone l’attenzione sull’incomunicabilità e la solitudine. Insomma, non vogliamo svelarvi tutto in questo paragrafo ma vi consigliamo di proseguire la lettura per scoprire di che film stiamo parlando.

Marilyn Ha Gli Occhi Neri, il disagio mentale al centro del film con Miriam Leone

Il film di cui vi stiamo parlando è Marilyn Ha Gli Occhi Neri, del 2021, diretto da Simone Godano e sceneggiato Giulia Steigerwalt. I protagonisti, invece, sono Miriam Leone (Clara) e Stefano Accorsi (Diego). La cosa che salta subito all’occhio è che la pellicola va oltre la commedia romantica, affrontando temi come fragilità mentale, stigma, identità e il bisogno di essere visti e accettati. Si ispira a una storia reale: un ragazzo che creò su TripAdvisor un ristorante inesistente e lo fece diventare famoso grazie a recensioni false. Da qui nasce il racconto dei due protagonisti "ai margini": Clara, mitomane, e Diego, chef con disturbi ossessivo-compulsivi e problemi di rabbia, che lottano con le proprie emozioni ma desiderano vivere e creare. Il centro diurno che frequentano diventa un luogo di interazione e crescita: attraverso la costruzione di un ristorante immaginario, cucinare e inventare recensioni, entrambi trovano uno spazio di autodeterminazione.

Clara può confrontarsi con le proprie menzogne ​​interiori, mentre Diego ricostruisce relazioni compromesse dal dolore e dalla rigidità. Miriam Leone per prepararsi al ruolo ha osservato realmente persone con condizioni simili a quelle del film, e grazie a questo, è riuscita a rendere Clara credibile, caotica ma fragile, teatrale ma anche profondamente umana. Lo stigma verso le malattie mentali è costante: Clara e Diego faticano a essere ascoltati, e ciò riflette incredibilmente il rapporto della società con la diversità.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Anche per questo film, Marilyn Ha Gli Occhi Neri, ci sono diverse curiosità interessanti che vogliamo svelarvi. E’ stato girato interamente a Roma dal 2 novembre al 19 dicembre 2020, diventando uno dei primi film italiani realizzati dopo la pausa dovuta al COVID-19. Tra le principali location ci sono Villa Santa Rita, dove Clara e Diego si incontrano e dove è ambientato il ristorante "Monroe", l’Hotel Majestic Roma, la Scuola Nazionale dello Sport del CONI e piazza San Francesco a Capranica. Miriam Leone ha interpretato Clara con lenti a contatto scuro per imitare Marilyn Monroe (poiché lei ha gli occhi verdi). Il film non è tratto da una storia vera, ma si ispira a un episodio reale: un ragazzo a Londra creò un ristorante inesistente su TripAdvisor scalando le classifiche con recensioni false.

Marilyn Ha Gli Occhi Neri ha ricevuto premi e nomination, tra cui il Premio della Giuria al Premio Flaiano 2022, il Ciak d’Oro a Stefano Accorsi e il Globo d’Oro per la miglior commedia. Nei titoli di coda risuona il brano Nei Tuoi Occhi di Francesca Michielin. Trovate il film in streaming su Netflix.

