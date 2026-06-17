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Miriam Leone e la sfida che poteva rovinarle la carriera: ecco perché Eva Kant era un rischio enorme

Con Diabolik dei Manetti Bros Miriam Leone si è confrontata con uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano, tra attese altissime e inevitabili confronti. Ma alla fine ha vinto lei

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Miriam Leone - Diabolik
Facebook - Diabolik - Il Film

Quando Miriam Leone viene scelta per interpretare Eva Kant in Diabolik, il progetto dei Manetti Bros si porta dietro fin da subito un livello di aspettative altissimo. Non si tratta infatti di un personaggio qualsiasi, ma di una delle figure più riconoscibili del fumetto italiano, creata dalle sorelle Giussani e diventata nel tempo un’icona culturale.

Il casting che divide il pubblico

Elegante, indipendente, centrale nelle storie di Diabolik, Eva Kant è un ruolo che non lascia margini di errore perchè appartiene all’immaginario collettivo da decenni, con un’identità visiva e narrativa già cristallizzata. Ogni scelta estetica, ogni sfumatura interpretativa rischia di diventare terreno di confronto con una versione "canonica" già fissata nella mente dei fan. Per questo, fin dall’annuncio del casting, la sfida per Miriam Leone era evidente: non bastava convincere, bisognava anche resistere al giudizio preventivo dei fan più scettici.

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L’etichetta di ex Miss Italia e il rischio del ruolo

In quel momento la carriera dell’attrice siciliana era già in una fase di crescita tra cinema e televisione, ma si portava ancora dietro, agli occhi di una parte del pubblico, l’etichetta di ex Miss Italia. Proprio per questo Eva Kant rischiava di trasformarsi in un’arma a doppio taglio: un personaggio così iconico avrebbe potuto riportarla all’immagine più superficiale della "bella presenza", invece di consolidarne la credibilità artistica.

Il risultato, però, va in una direzione diversa. Miriam Leone costruisce una Eva Kant che non rinuncia all’eleganza del personaggio, ma la riempie di consapevolezza e autonomia. Accanto a Diabolik, interpretato nel primo capitolo da Luca Marinelli, la sua figura non resta mai sullo sfondo: diventa parte attiva dell’azione, con una presenza scenica capace di reggere il confronto con l’immaginario storico del fumetto senza rimanerne schiacciata.

La svolta nella saga dopo l’addio di Marinelli

Proprio l’evoluzione della saga segna un ulteriore cambiamento. Nei capitoli successivi, infatti, il ruolo di Diabolik viene affidato a Giacomo Gianniotti: cambia il volto del protagonista maschile, quindi, ma non Miriam Leone, che resta il punto fermo della trilogia consolidando ancora di più la sua versione di Eva Kant. Col senno di poi, quella che sembrava una sfida rischiosa si rivela uno dei passaggi più importanti della sua carriera: Eva Kant non solo non la penalizza, ma anzi contribuisce a ridefinire la sua immagine sul grande schermo.

La consacrazione e i ruoli da protagonista

E proprio da lì in avanti, per Miriam Leone si apre una fase ancora più centrale del suo percorso: arrivano ruoli da protagonista in grandi produzioni come I Leoni di Sicilia e Miss Fallaci, che la vedono sempre più spesso al centro della scena. Una continuità che conferma come la scommessa di Diabolik non sia stata un episodio isolato, ma un vero punto di svolta.

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