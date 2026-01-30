Trova nel Magazine
Terremoto sul set tra Miriam Leone e Stefano Accorsi: una scena di sesso finisce in lite

Miriam Leone e Stefano Accorsi sono stati i protagonisti di una accesa lite nata sul set a causa di una scena di sesso: l'attrice svela tutto in un'intervista

Terremoto sul set tra Miriam Leone e Stefano Accorsi: una scena di sesso finisce in lite

In occasione del lancio di Le Cose non Dette, l’ultima pellicola di Gabriele Muccino, Miriam Leone è tornata a riflettere sul lungo sodalizio professionale che la lega a Stefano Accorsi. Un rapporto nato e consolidatosi sui set della trilogia Sky (1992, 1993, 1994), dove la gestione delle scene di sesso è stata oggetto di discussione varie volte.

Miriam Leone e Stefano Accorsi, una scena di sesso ha scatenato la lite tra i due attori sul set

L’attrice ha svelato un aneddoto curioso riguardante una discussione piuttosto accesa avvenuta proprio durante le riprese della celebre saga politica. Il motivo del contendere? Un accordo "saltato" su una sequenza di nudo. "Ricordo un serio litigio alla mensa di Cinecittà", ha raccontato la Leone. "Avevamo pattuito che, se avessimo girato una determinata scena in un certo modo, ne avremmo eliminata un’altra di sesso. Io ero d’accordo, stavamo quasi ‘mercanteggiando’, ma poi lui sostenne che quell’accordo non fosse mai stato siglato. Nonostante lo scontro, siamo rimasti grandi amici."

L’attrice ha poi smontato il mito dell’erotismo sul set, descrivendo quelle sequenze come momenti tutt’altro che romantici. Leone ha anzi definito queste scene come "cretinissime", sottolineando l’assurdità di dover mimare l’atto sessuale circondati da decine di operatori e tecnici. Contrariamente a quanto si possa pensare, secondo l’attrice sono spesso i colleghi uomini ad avere grande ansia e ad andare incontro a momenti molto imbarazzanti. "Sono in assoluto sbattimento," ha spiegato, "hanno il timore che possa accadere qualcosa di fisiologico non per volontà, ma per la situazione stessa, rendendo tutto estremamente imbarazzante per loro."

Momento d’oro per Miriam Leone

Oltre agli impegni professionali e al sodalizio con Accorsi e Muccino, Miriam Leone sta vivendo un momento di grande pienezza personale, di cui ha parlato apertamente in recenti interviste, sottolineando il suo rapporto con la maternità. "Sono in questa fase. – ha spiegato a VanityFair parlando di suo figlio – Orlando è ancora piccolo, è difficile staccare la testa da lui e, quando mi presentano una sceneggiatura, confido che sia un’offerta da poter rifiutare".

