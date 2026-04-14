Miriam Leone compie 41 anni: da Miss Italia a diva del cinema, dai Nastri d'Argento al ‘caso’ sul fratello Sergio Dagli esordi a Miss Italia al successo sul grande schermo, passando per premi e serie tv: Miriam Leone compie 40 anni e il suo talento è un orgoglio italiano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’Italia ne va fiera e anche noi! Miriam Leone compie oggi, 14 aprile 2026, 41 anni. Una cifra tonda che racchiude una carriera ricca, anzi ricchissima, di successi. Tra film, serie tv e un gran numero di premi, l’attrice ha saputo conquistare il grande pubblico non solo grazie alla sua evidente bellezza, ma soprattutto grazie alla sua straordinaria capacità nel saper interpretare ruoli diversi. Noi oggi vogliamo farle i nostri ripercorrendo un po’ le tappe della sua carriera (ma non solo).

Miriam Leone, dai primi passi nel cinema al David di Donatello

E’ l’anno 2013 quando Miriam Leone decide di dedicarsi esclusivamente alla carriera cinematografica. Recita in numerosi film di successo, tra cui Fratelli unici, La scuola più bella del mondo e Il testimone invisibile, e prende parte a serie di rilievo come 1992, 1993 e Non uccidere, dove interpreta il ruolo principale dell’ispettore Valeria Ferro. Nel 2021 ottiene grande visibilità interpretando Eva Kant nel film Diabolik, ruolo che riprenderà nei successivi capitoli della saga. Negli stessi anni, invece, è protagonista di diversi progetti tra cinema e televisione, tra cui Corro da te, Marilyn ha gli occhi neri e la serie I Leoni di Sicilia. Nel 2025 interpreta Oriana Fallaci nella serie Miss Fallaci. Tra i ultimi lavori figurano film come Amata e Le cose non dette, oltre a nuove produzioni televisive, tra cui una serie dedicata alla famiglia Gucci in cui veste i panni di Patrizia Reggiani.

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Miriam Leone: la famiglia come modello di ispirazione e il fratello ‘famoso’

Miriam Leone è cresciuta in una famiglia molto unita e affettuosa, e questo ha contribuito a renderla ciò che è. La madre l’ha avuta giovanissima, a soli 19 anni, e fin da subito ha creato un rapporto molto stretto con la figlia. Anche il resto della famiglia ha avuto un ruolo importante nella sua vita, sostenendola e supportando la sua immensa creatività: i genitori, infatti, le hanno sempre lasciato grande libertà, incoraggiandola a esprimersi attraverso il gioco e la fantasia. Tra le curiosità della sua famiglia c’è il fratello minore, che si chiama Sergio Leone, come il celebre regista Sergio Leone, una coincidenza spesso ricordata perché molto particolare e indubbiamente divertente.

Molto forte è anche il legame con la nonna, figura affettiva importante nella sua vita. La famiglia l’ha sempre sostenuta anche nelle scelte professionali più impegnative, come Miss Italia 2008 e la carriera nello spettacolo. Oggi Miriam ha costruito una nuova famiglia con il marito Paolo Carullo e un figlio, mantenendo però un forte legame con le sue origini, anche attraverso i sociali.

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