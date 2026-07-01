Minions & Monsters è anche un omaggio al cinema: la nuova, scatenata avventura è da non perdere. La recensione Arriva in sala da mercoledì 1 luglio il nuovo film che vede protagonisti gli esserini gialli lanciati da “Cattivissimo Me”

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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I Minions tornano al cinema. Il nuovo film, Minions and Monsters esce nelle sale mercoledì 1 luglio ed è una nuova scatenata, esilarante e imperdibile avventura che diverte grandi e piccini. Non solo, perché gli esserini gialli lanciati dalla saga di Cattivissimo Me, questa volta, riescono a raccontare una storia che è anche una bellissima dichiarazione d’amore alla magia del cinema e alla sua storia.

Minions & Monsters: un avventura scatenata che piacerà tanto a grandi e piccini

Alla regia di questo terzo e più riuscito film che vede i Minions protagonisti c’è Pierre Coffin. Nel cast dei doppiatori della versione originale del film, oltre allo stesso regista, che da sempre dà voce alle sue creature pasticcione, ci sono anche Christoph Waltz e Jeff Bridges, mentre nella versione italiana Maccio Capatonda è il doppiatore del regista Max.

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Minions & Monsters si apre con i Minions che vagano da un punto all’altro della terra in cerca di un padrone cattivissimo da servire. Peccato che, ogni volta che trovano una sistemazione, ne combinano una delle loro, vengono cacciati e ricominciano a vagabondare. Dal ciclope dell’Odissea alle mummie d’Egitto, da feroci signori della guerra a maghi potenti con oscuri poteri, i Minions riescono a fare disastri ovunque si mettano a servizio del malvagio di turno finché, in modo ovviamente rocambolesco, non finiscono nel mondo dorato della Hollywood degli anni d’oro. Pur entrando in scena, anche in questo caso, come una sciagura che si abbatte su un set importante, i Minions, per strani giri del destino diventano divi celebrati e ammirati. Nella Hollywood sfrenata del 1927 gli esserini gialli se la godono alla grande e finiscono all’apice di uno star system che brilla di soldi, lusso, eccessi e fama. Un momento magico che, però, dura poco. A far finire questa bella favola, per una volta, non è qualche disastro combinato dai Minions, ma l’avvento del sonoro, una vera sciagura per loro che, come è noto, hanno qualche problema linguistico, e che li fa precipitare dalle vette del successo al buio del dimenticatoio.

Nel gruppo numerosissimo dei nostri eroi però, ce n’è uno che non accetta che i titoli di coda calino già su di loro. Lui è James ed è un minion con il pallino della regia. Ha sempre sognato di raccontare storie, e ora che ha incontrato la magia del cinema non vuole più perderla. Così, andando contro tutti e avendo solo l’appoggio dei fidati Henry e Ed, si mette in testa di produrre il più spaventoso film sui mostri mai fatto. E, a questo punto, ci vuole il mostro giusto. In soccorso dei tre verrà il libro di magia nerissima rubato a un vecchio padrone cattivissimo da cui uscirà fuori una creatura ambigua e infida, pronto a trarli in inganno con intenzioni, ovviamente, cattivissime. Il tutto mentre l’esercito degli altri Minions continua a vagare cercando un padrone malvagio a cui asservirsi e si imbatte nel più strambo degli aspiranti conquistatori della terra che la storia della fantascienza ricordi. Ed è da questo momento in poi che inizia la vera, sfrenata, avventura di Minions & Monsters che, sin dai primi fotogrammi, regala al pubblico una storia divertentissima, che nella seconda parte aumenta di ritmo non lasciando un attimo di respiro tra un pasticcio e un disastro e tenendo incollato il pubblico allo schermo, tra azione e tante, tantissime risate.

Minions & Monsters è sicuramente il più riuscito tra gli spin off di Cattivissimo Me che vedono protagoniste le creaturine gialle nate dalla fantasia di Pierre Coffin. È un film che piacerà molto ai bambini ma divertirà anche gli adulti. Se poi siete cinefili, questa nuova avventura risulterà irresistibile e ancora più divertente, grazie non solo all’ambientazione che recupera tutto il fascino degli albori di Hollywood, ma anche grazie all’infinità di rimandi e citazioni a grandi momenti, film, personaggi che hanno fatto la storia del cinema e hanno contribuito a creare la magia del grande schermo, con una particolare densità di citazioni per i grandi classici hollywoodiani. Da Casablanca alla Grande rapina del treno, da Blob il fluido che uccide ai classici della fantascienza anni ’50 fino allo Squalo: non si contano gli affettuosi omaggi e le divertenti citazioni.

Insomma, Minions & Monsters è un’avventura che piacerà (tanto!) a tutta la famiglia, capace di incantare e divertire grandi e piccoli con un ritmo altissimo e un’infinità di situazioni divertenti, ad alto tasso di creatività.

Voto:8.

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