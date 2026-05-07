I Minions di nuovo al cinema con il loro carico di follia: il trailer di Minions & Monsters
I gialli sgherri del "cattivissimo" Gru dal 1° luglio invaderanno i cinema di tutta Italia con la loro pazzia: ecco il trailer finale del nuovo film
Il 1° luglio 2026 i cinema di tutto il mondo si preparano ad accogliere una nuova ondata della follia dei Minions. Quel giorno, infatti, uscirà nelle sale Minions & Monsters diretto da Pierre Coffin, terzo capitolo della saga spin-off prequel di Cattivissimo me con protagonisti, appunto, gli sgherri di Gru. Questa volta la trama promette di essere ancora più pazza delle precedenti. Il cast vocale è come al solito di tutto rispetto e vanta nomi come quelli di Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Allison Janney, Phil LaMarr e Trey Parker. Nell’attesa, sul web ha iniziato a circolare il trailer finale di Minions & Monsters, che vi lasciamo come sempre in calce a questo articolo.
Minions & Monsters, il trailer finale del prequel di Cattivissimo Me
Alla direzione di Minions & Monsters troviamo Pierre Coffin, già regista dei primi tre Cattivissimo me e del primo Minions. La trama, questa volta, sembra ancora più demenziale del solito. Il film si svolgerà prima degli eventi di Minions, attorno agli anni ’20 del ‘900, e vedrà la scalcinata banda di piccoletti gialli conquistare la Vecchia Hollywood e diventare ricchissimi. Sulla cresta dell’onda, la gang parte alla ricerca del mostro perfetto per il loro personalissimo Monster movie. Ovviamente qualcosa andrà drammaticamente storto e saranno proprio i Minions a dover risistemare la situazione.
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Tra gag tipiche della slapstick comedy, umorismo demenziale e un sacco di citazioni (c’è persino Cthulhu) i Minions si preparano a ribaltare nuovamente i cinema di tutto il mondo. La sceneggiatura è curata dallo stesso Coffin, che doppia anche i vari Minions, e da Brian Lynch, penna dietro anche agli altri due capitoli spin-off.
Il cast vocale di Minions & Monsters e quando esce al cinema
A dare le voci ai vari personaggi di Minions & Monsters troviamo un cast di doppiatori originali davvero da leccarsi i baffi: Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Allison Janney, Phil LaMarr e Trey Parker. Ancora non è noto chi presterà la propria voce in italiano al film o se ci saranno Guest star nostrane di spicco.
Minions & Monsters sarà ancora ovviamente prodotto dallo studio Illumination ed è in programma in anteprima all’Annecy International Animation Film Festival il prossimo 26 giugno, per poi uscire nei cinema di tutto il mondo il 1° luglio. Vi lasciamo il trailer finale di Minions & Monsters doppiato in italiano qui sotto.
Guida TV
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07 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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