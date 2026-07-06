Minions & Monsters guida la vetta (ma non sfonda), il vero flop totale è il film più atteso del 2026: il box office di ieri 5 luglio
Il nuovo film d'animazione di Illumination parte forte al box office italiano: numeri più che positivi che confermano il dominio del genere family nelle sale.
Il box office italiano non conosce tregua, nemmeno a luglio. Il weekend del 5-6 2026 ha visto l’arrivo di un nuovo protagonista animato, pronto a scalare la classifica e a mettere pressione ai titoli già in corsa. Minions & Monsters, il nuovo capitolo della saga Illumination, ha debuttato con numeri solidi, confermando quanto il genere family sia insostituibile nelle settimane più calde dell’anno. La classifica, inoltre, mostra anche la tenuta sorprendente di alcuni titoli e qualche calo. Di seguito, tutti i dettagli.
Minions & Monsters debutta col boom (ma non troppo): il box office di ieri 5 luglio 2026
Siamo a inizio luglio, l’afa non molla la presa, il sole continua a essere il protagonista assoluto e non c’è traccia di un po’ di fresco. Tuttavia, nonostante il bel tempo, le persone, questo mese, attendono con ansia il nuovo film di Christopher Nolan, Odissea, in uscita il 16. Cosa dobbiamo aspettarci? Intanto, domina il box office Minions & Monsters, che debutta con 2.236.369 euro nel weekend e 2.798.535 euro nei primi cinque giorni, confermando la forza dei film family estivi e ottenendo una media solida in oltre 500 sale. Segue Toy Story 5, secondo, che incassa 821.488 euro (-51%) e sale a 7,33 milioni complessivi, con buone possibilità di arrivare a 8 milioni. Terzo posto per Disclosure Day di Spielberg, che totalizza 4,52 milioni, mentre Supergirl scende con un forte calo ma supera comunque 1,06 milioni.
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Nel settore horror continua il duello: Obsession è quinto con circa 4,95 milioni complessivi e un calo contenuto, mentre Backrooms cresce grazie alla versione estesa e raggiunge 4,83 milioni. Più indietro Scary Movie supera i 4 milioni, Michael arriva a oltre 25,4 milioni complessivi, Cos’è l’amore? resta sotto i 100 mila euro totali, e Il Diavolo Veste Prada 2 chiude la top ten con quasi 32 milioni complessivi e una lieve crescita grazie alle arene estive. Al diciottesimo posto debutta Separazioni con circa 13 mila euro.
La Top 10 completa del Box Office Italiano
Come di consueto, vi mostriamo la classifica completa del Box Office italiano con i relativi incassi:
- Minions & Monsters – € 2.798.535
- Toy Story 5 – € 7.330.492
- Disclosure Day – € 4.523.434
- Supergirl – € 1.063.516
- Backrooms – € 4.836.843
- Obsession – € 4.948.077
- Scary Movie – € 4.079.121
- Michael – € 25.471.560
- Cos’è l’amore (C’est quoi l’amour) – € 88.252
- Le Città di Pianura – € 2.566.405
Minions & Monsters, di cosa parla il nuovo film di Illumination
Minions & Monsters, diretto da Pierre Coffin, è il terzo film dedicato ai Minions e racconta la loro improbabile ascesa a Hollywood fino a diventare star del cinema. Dopo aver perso tutto, finiscono per liberare dei mostri nel mondo e devono poi riunirsi per cercare di salvare il pianeta dal caos che hanno causato.
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