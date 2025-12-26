Kevin Spacey star per la Rai: di cosa parla la serie Tv Minimarket oggi online su Raiplay Kevin Spacey torna protagonista in “Minimarket”, la nuova comedy ideata da Filippo Laganà: un racconto ironico tra sogni televisivi e realtà quotidiana.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Un piccolo negozio di quartiere può trasformarsi in un grande palcoscenico? Minimarket dimostra di sì. La nuova comedy di Rai Contenuti Digitali e Transmediali mette insieme ambizioni, comicità e sogni irrealizzati, affidandosi a un cast sorprendente guidato da Kevin Spacey. Ideata e interpretata da Filippo Laganà, la serie racconta con leggerezza e intelligenza il confine sottile tra realtà e immaginazione. Un progetto che segna anche un importante ritorno internazionale. Il debutto sarà su RaiPlay da venerdì 26 dicembre.

Kevin Spacey protagonista di Minimarket: un mentore fuori dagli schemi

Due volte Premio Oscar, Kevin Spacey è il grande nome internazionale di Minimarket. Nella serie interpreta Kevin, una presenza immaginaria e al tempo stesso ingombrante: mentore imprevedibile, coscienza artistica e provocatore del protagonista Manlio Viganò. Il personaggio diventa il motore narrativo della storia, incarnando l’esperienza di chi ha già vissuto il successo mondiale e la trasgressione di chi non ha più nulla da perdere.

Per l’attore americano, travolto negli ultimi anni da uno scandalo mediatico negli Stati Uniti, Minimarket rappresenta anche una scelta simbolica: rimettersi in gioco ripartendo dall’Europa e dall’Italia. Un ritorno misurato ma significativo, che passa attraverso l’ironia e l’auto-riflessione, lontano dai riflettori hollywoodiani ma vicino a una narrazione più intima e sperimentale.

La trama di Minimarket: tra ambizioni televisive e realtà quotidiana

Il cuore della serie è Manlio Viganò, interpretato da Filippo Laganà: giovane laureato in legge che ha deciso di ignorare la carriera forense per inseguire un sogno ben più luminoso, diventare la star di un grande show televisivo. Convinto di essere pronto al debutto, Manlio ha già scritto il suo copione, ma nella vita reale passa le giornate dietro la cassa di un minimarket romano, proprio di fronte alla sede Rai.

Quel negozio caotico e affollato diventa un microcosmo umano e multiculturale, popolato da clienti stravaganti, colleghi improbabili e sogni sospesi. A guidare questo universo è Nimesh, il proprietario srilankese pratico e disilluso, mentre intorno a Manlio ruotano due famiglie che non credono affatto nel suo talento televisivo. Tra visioni oniriche, dialoghi surreali e momenti di pura comicità, il minimarket si trasforma nel rifugio ideale per coltivare illusioni e frustrazioni.

Cast corale e uscita su RaiPlay: quando vedere la serie

Minimarket può contare su un ensemble ricchissimo: da Paola Tiziana Cruciani a Massimo Wertmüller, da Enzo Paci a Rodolfo Laganà, fino alle partecipazioni di Francesco Pannofino, Massimo Ghini, Giorgia Cardinaletti e della cantante Alexia. A dare unità al racconto è anche la voce narrante di Stefano De Sando, calda e avvolgente.

La serie è composta da dieci puntate: le prime cinque sono disponibili su RaiPlay dal 26 dicembre, mentre dal 9 gennaio arriva il secondo boxset con gli episodi conclusivi. Resta una domanda aperta: Manlio riuscirà davvero a uscire dal minimarket per conquistare il suo posto sotto i riflettori, o i sogni resteranno intrappolati tra uno scaffale e l’altro?

