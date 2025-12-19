Kevin Spacey torna in tv: ecco dove vedere la serie (tutta italiana) gratis
Kevin Spacey torna in TV con la serie comica italiana Minimarket su RaiPlay: tra scaffali e sogni d’oro diventa il mentore irresistibile di un giovane romano.
Per anni si è parlato di lui ovunque (e purtroppo, non in modo piacevole) a causa delle accuse di molestie sessuali. Adesso, Kevin Spacey è pronto a tornare sul piccolo schermo dopo l’addio a House of Cards nel 2017, come protagonista della serie comedy italiana Minimarket, prodotta per la Rai e in arrivo in streaming su RaiPlay proprio a dicembre. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più.
Minimarket, Kevin Spacey in cerca di riscatto con la serie italiana su RaiPlay: la trama
Kevin Spacey torna sul piccolo schermo per la prima volta dopo il licenziamento da House of Cards nel 2017 a seguito di accuse di molestie sessuali. L’attore reciterà nella serie comica italiana della Rai Minimarket, interpretando sé stesso come mentore immaginario di Manlio Viganò (Filippo Laganà). Nello specifico, la storia ruota attorno a un minimarket di fronte alla sede Rai di Roma, dove Manlio Viganò, giovane laureato in legge, lavora alla cassa mentre sogna di diventare la star di un grande show televisivo. Accanto a lui c’è Kevin, amico immaginario interpretato da Kevin Spacey, presenza carismatica che funge da coscienza artistica e mentore imprevedibile. Tra litigi, scherzi e incomprensioni nasce un’amicizia unica, fatta dell’esperienza di un attore affermato e dell’incoscienza di chi non realizza di avere un premio Oscar al proprio fianco.
A gestire questo microcosmo è Nimesh, proprietario srilankese burbero ma pratico, che ha trasformato il negozio in una vera roccaforte della vita quotidiana. Nella serie, Spacey canta brani come You’ve Got a Friend in Me e I’ve Got You Under My Skin. Tutti e dieci gli episodi saranno disponibili su RaiPlay dal 26 dicembre. La serie racconta, quindi, questa sorta di amicizia tra il giovane aspirante attore e l’esperienza di Spacey, con litigi, scherzi e incomprensioni che animano la trama. Per quanto riguarda gli altri membri del cast, troviamo:
- Paola Tiziana Cruciani (Veronica)
- Massimo Wertmüller (Massimo)
- Enzo Paci (Robertino)
- Rodolfo Laganà (Seneca)
- Francesco Pannofino
- Massimo Ghini
- Giorgia Cardinaletti
- Alexia.
- Jonis Bashir (Nimesh)
Quando esce Minimarket e dove vederla in streaming
La serie Minimarket uscirà il 26 dicembre 2025 su RaiPlay con le prime cinque puntate. ll boxset completo della serie, invece, sarà disponibile dal 9 gennaio 2026.
Le ultime novità sulle vicende giudiziarie di Kevin Spacey
Per quanto riguarda le ultime sul fronte giudiziario, Spacey, assolto nel 2023 da alcune accuse nel Regno Unito, dovrà affrontare tre denunce civili per violenza sessuale. Recentemente ha dichiarato di essere senza fissa dimora dopo il crollo della sua carriera hollywoodiana.
