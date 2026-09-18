Mina “glaciale” e Luca Argentero “non sorride”: la nuova versione di Vento di passione spacca il web. Perché Il brano del cantante napoletano reso celebre dal duetto con Giorgia nel 2007 va incontro a una completa rivisitazione che non convince i social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il ritorno di Mina con una nuova interpretazione di ‘Vento di passione’ sta facendo discutere ben oltre la curiosità per l’ennesima prova di una delle voci più iconiche della musica italiana. Il brano, pubblicato oggi venerdì 18 settembre 2026, riporta al centro dell’attenzione una canzone legata a Pino Daniele e al celebre duetto con Giorgia del 2007, ma è soprattutto il videoclip firmato da Ferzan Özpetek ad aver acceso il confronto sui social. Tra apprezzamenti e paragoni con l’originale, infatti, il nuovo progetto divide il pubblico. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

‘Vento di passione’: un classico di Pino Daniele riletto da Mina, ma il video fa discutere

Il punto di partenza è una nuova versione di ‘Vento di passione’, composta da Pino Daniele e resa celebre nel 2007 dall’incontro tra il cantautore napoletano e Giorgia. Mina sceglie dunque di misurarsi con un brano già fortemente identificato con le voci dei due interpreti originali, affidandogli una nuova veste. L’uscita anticipa Dilettevoli inedite eccedenze, atteso il 9 ottobre, il terzo capitolo della collana che raccoglie registrazioni e interpretazioni di Mina rimaste finora inedite composto interamente da cover. A catalizzare le discussioni online, tuttavia, è il videoclip. Diretto da Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero, infatti, il filmato accompagna contemporaneamente il lancio del singolo, ma per alcuni spettatori non riesce a restituire l’intensità evocata dal titolo della canzone. In particolare, finiscono sotto accusa l’atmosfera troppo ‘fredda’ e il volto serio di Argentero.

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Il confronto con Pino e Giorgia divide i social

Le reazioni apparse online mostrano soprattutto quanto sia sempre difficile per una nuova interpretazione sottrarsi al confronto con la versione originale. Tra i commenti più critici, infatti, si legge: "Questa versione è fredda, glaciale, manca la passione". E ancora: "Argentero è molto più bello quando sorride… e comunque preferisco l’originale con la voce di Pino Daniele". Qualcuno osserva: "Nulla a che vedere con l’originale! Mina è ineguagliabile, ma ‘Vento di passione’ è solo Pino e Giorgia". Altri scrivono: "Adoro Mina, ma questa interpretazione non mi piace" e "Preferisco la versione originale con Giorgia e Pino Daniele. Questa versione di Mina non mi emoziona". Nel mirino finisce ovviamente anche il videoclip: "Ma il video di Özpetek è solo il primo piano di Argentero?". Non mancano però gli apprezzamenti. "Già bella cantata da Pino… ma Mina rende sempre tutto sublime!". E ancora: "Mina la numero uno in assoluto", "Meravigliosa Mina, un’altra gemma nel corollario" e "Cantata col cuore e in maniera stupenda, con la voce di Mina, a 86 anni. È la nostra The Voice. Non fate paragoni inutili!".

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