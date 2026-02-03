Mina Settembre 4, Serena Rossi accende le speranze dei fan (nonostante la Rai): "Quando avrei potuto girarla?" La possibilità di rivedere Mina Settembre con una nuova stagione torna improvvisamente al centro dell’attenzione, alimentando le aspettative del pubblico.

È passato ormai un anno dalla messa in onda dell’ultima puntata della terza stagione di Mina Settembre, e da allora la domanda è rimasta sempre la stessa, insistente, quasi inevitabile: ci sarà una quarta stagione? Una domanda che i fan della fiction Rai continuano a porsi, sospesi tra entusiasmo e prudenza, soprattutto perché, nonostante il successo riscosso dalla serie nel corso degli anni, non è mai arrivata una conferma ufficiale sul suo ritorno.

Le parole di Serena Rossi su Mina Settembre che fanno discutere

A riaccendere l’attenzione sul futuro di Mina Settembre è stata proprio Serena Rossi, che nel corso di una nuova intervista ha affrontato apertamente il tema di una possibile quarta stagione. Negli ultimi mesi non sono mancate indiscrezioni e voci di corridoio, ma nessuna di queste è stata confermata dai vertici dell’azienda, lasciando il destino della fiction in una zona grigia fatta di ipotesi e silenzi. L’attrice, intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, ha parlato della situazione attuale, chiarendo che la serie non è stata cancellata, ma nemmeno messa ufficialmente in lavorazione: "Per ora è in pausa. Quest’anno, quando avrei potuto girarla?". Una frase che lascia spazio a più interpretazioni, perché non chiude definitivamente la porta a nuovi episodi, limitandosi piuttosto a spiegare le difficoltà pratiche legate ai tempi e agli impegni.

Una pausa che non spegne le speranze

Ma cosa voleva dire l’attrice? Parlando di pausa non è escluso che potesse riferirsi a qualcosa di più definitivo, ma allo stesso tempo Rossi ha dato una motivazione più che valida del perché non potesse fisicamente dedicarsi a nuovi episodi della fiction. Intanto le parole di Serena Rossi sono bastate per riaccendere l’entusiasmo dei fan, che preferiscono vederla come un momento di attesa che potrebbe precedere una nuova partenza. In un panorama televisivo in cui molte serie vengono interrotte senza spiegazioni, il fatto che Mina Settembre venga definita "in pausa" dovrebbe rassicurare qualcuno. È chiaro che, allo stato attuale, non esiste alcuna certezza sul ritorno della fiction, ma è altrettanto evidente che l’ipotesi non è stata accantonata.

Le idee già esistenti sulla possibile trama della quarta stagione

Ad alimentare ulteriormente le speranze ci sono anche le parole rilasciate lo scorso anno dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, che ha spiegato come le idee per una possibile prosecuzione esistano già, anche se nulla può essere dato per scontato. In un’intervista a FanPage, lo sceneggiatore aveva raccontato il processo creativo dietro la serie: "Ho già le mie idee, ma mi dovrei confrontare con Fabrizia Midulla. Prendiamo insieme tutte le decisioni. Sia io che lei abbiamo in mente le possibili evoluzioni della storia però è un lavoro che coinvolge tante persone che devono essere d’accordo. Sembrerà assurdo ma le mie idee potrebbero fermarsi perché magari non piacciono. Quindi ho imparato a non investire troppo tempo sulla prima idea che mi viene in mente, devi trovare quella giusta per tutti. Meglio partire con la mente aperta".

