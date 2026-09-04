Mina riappare con un capolavoro di Pino Daniele: l’omaggio (sorprendente) con lo zampino di Luca Argentero e Ozpetek La celebre cantante italiana pubblicherà il 18 settembre un singolo del cantautore napoletano, reinterpretato da lei. Poi l'attesa per il nuovo album. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Torna Mina, dopo quasi due anni di silenzio, e lo fa con un omaggio inatteso a una bellissima canzone di Pino Daniele. La cantante uscirà infatti il 18 settembre con la sua versione del celebre brano "Vento di passione". Un singolo del 2007 inserito nell’album "Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui", che adesso Mina ha voluto reinterpretare a modo suo, con l’iconica voce graffiante e la partecipazione, nel videoclip, anche di Luca Argentero e Ferzan Ozpetek. Mentre entro la fine del 2026 potrebbe arrivare il nuovo, attesissimo album dell’artista classe 1940. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Mina, il ritorno (inatteso) con l’omaggio a Pino Daniele e il ruolo di Argentero e Ozpetek

L’ultimo lavoro di Mina, l’album "Gassa d’amante", risaliva a due anni fa. E prima ancora, nel 2023, era arrivato il disco "Ti amo come un pazzo". Poi il silenzio, almeno fino ad oggi. Perché a breve la cantante che ha segnato una generazione (e più) di italiani darà voce a un nuovo singolo, omaggio al cantautore napoletano scomparso Pino Daniele. Si tratta della sua reinterpretazione di "Vento di passione", pezzo risalente al 2007 che uscirà di nuovo con la voce inconfondibile di Mina il 18 settembre prossimo.

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L’originale, come ricorda Il Giornale, era nato inizialmente come un brano strumentale, ma si era rapidamente evoluto in una vera e propria canzone. Con parole d’amore, malinconia, e tutto il repertorio di Daniele al massimo della sua espressione. Ora il brano conoscerà nuova vita, grazie anche al videoclip ad hoc che accompagnerà la voce di Mina. Protagonista del video di "Vento di passione" sarà Luca Argentero, per la regia straordinaria di Ferzan Ozpetek.

Il nuovo album di Mina e il rapporto speciale con Pino Daniele

L’omaggio di Mina a Pino Daniele è solo l’ultimo tassello di una storia fatta di stima (reciproca) e di rimandi. Già nel lontano 1996, Mina aveva reinterpretato alcune canzoni di Daniele nell’album "Napoli", inserendo ben due brani firmati dall’artista Napoletano: "Quanno chiove" e "Je sto vicino a te". Poi, nel 2003, era uscito il secondo capitolo del lavoro della cantante dedicato alla canzone napoletana, "Napoli secondo estratto". E anche in quel caso Pino Daniele faceva capolino, con il brano "Napule è", uno dei più memorabili dell’artista scomparso.

E a proposito di nuovi lavori discografici, secondo quanto riportato ancora da Il Giornale Mina dovrebbe essere pronta a pubblicare un nuovo disco entro la fine del 2026. Come nel recente passato, la Tigre di Cremona potrebbe includere anche collaborazioni con artisti giovanissimi, a dimostrazione della sua capacità di restare ‘rilevante’ e dialogare anche con il presente della musica italiana. A rivelarlo è stato il figlio, Massimiliano Pani: "Dopo il duetto con Blanco, quasi tutti i ragazzi di questa nuova generazione vorrebbero fare qualcosa con lei perché ritengono che sia avanti. L’unica artista che non fa promozione, che non si vede in tv né fa concerti riesce ad arrivare a questi ragazzi". Restiamo dunque in attesa dell’ultima opera, godendoci intanto la cover di Pino Daniele e una voce che continua a emozionare. Vecchie e nuove generazioni allo stesso modo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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