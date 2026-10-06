Mina, la musica (mai pubblicata) in un nuovo album a 86 anni: il racconto dai Beatles a Pino Daniele Il prossimo 9 ottobre uscirà “Dilettevoli inedite eccedenze”, il nuovo disco che raccoglie un patrimonio di registrazioni rimaste fuori dalla discografia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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A 86 anni Mina continua a sorprendere, spinta da una curiosità musicale che non sembra conoscere limiti. Il prossimo 9 ottobre, infatti, arriva Dilettevoli inedite eccedenze, un nuovo capitolo dedicato alle registrazioni rimaste fuori dalla discografia ufficiale. Massimiliano Pani, figlio e produttore dell’artista, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano la genesi del progetto, tra collaborazioni con grandi autori e un metodo di lavoro di una cantante che, nonostante l’assenza dalle scene, continua a incidere e ascoltare musica ogni giorno. Scopriamo tutti i dettagli.

Mina, il nuovo album: un archivio infinito costruito con curiosità e metodo

Il nuovo album di Mina in uscito il prossimo 9 ottobre Dilettevoli inedite eccedenze nasce da una consapevolezza: nella sterminata produzione della cantante esiste ancora moltissimo materiale capace di sorprendere. Con oltre 107 dischi di progetti propri alle spalle, infatti, l’artista ha accumulato negli anni un patrimonio di registrazioni che non è stato possibile inserire nei singoli dischi. "Mina non incide mai dieci pezzi: ne incide magari quindici, poi nel disco ne vanno dieci, perché ha una sua idea di armonia, di cosa deve stare insieme" ha spiegato il figlio e produttore Massimiliano Pani a Il Fatto Quotidiano. "Gli altri non sono meno belli, sono solo meno adatti a quel progetto, e finiscono nel famoso cassetto". Dilettevoli inedite eccedenze nasce proprio dalla volontà di riaprire quel cassetto e recuperare brani che meritano una nuova vita. La selezione attraversa periodi e linguaggi differenti, da Ivano Fossati a Jimmy Fontana, dai Beatles alla tradizione siciliana, passando per Henri Salvador e Pino Daniele. "Lo definirei un "erbario" musicale, in cui ogni foglia ha il suo perché artistico".

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Pino Daniele, Beatles e il gusto di continuare a sperimentare

Il disco, inoltre, conferma anche quanto Mina sia ancora interessata a esplorare territori musicali lontani tra loro. La rilettura di un brano dei Beatles diventa così uno degli episodi più curiosi della raccolta. "Credo che nessuno l’abbia mai fatto così, in chiave flamenco" ha osservato Pani. Sul fronte italiano trovano spazio Jimmy Fontana e la tradizione siciliana di Carrettieri, mentre Pino Daniele è presente con più interpretazioni. C’è poi ‘Vento di passione’, incisa nel 2026 insieme al repertorio scelto per il progetto: "Mina ha voluto incidere questo pezzo a marzo proprio perché secondo lei mancava in questo progetto". La sua attività, insomma, continua lontano da concerti e televisione, ma non lontano dalla musica: "Mina è uno dei pochissimi artisti ad aver fatto per tanti anni un disco, spesso doppio, ogni anno". E a 86 anni, evidentemente, il cassetto non è ancora vuoto.

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