Mina omaggia Giorgio Armani con un brano inedito: la sorpresa alla fashion week e il nuovo album
La sfilata di Armani curata dalla nipote dello storico fondatore della maison si è conclusa con una canzone interpretata da Mina che anticipa il nuovo disco.
Mina, pseudonimo di Anna Maria Mazzini e conosciuta anche come la "Tigre di Cremona", è una delle più celebri cantante italiane, dotata di una voce inconfondibile, potente e internazionalmente riconosciuta, con all’attivo oltre 150 milioni di dischi venduti in carriera. Nonostante Mina si sia ritirata dalle scene nell’ormai lontano 1978, la sua produzione musicale non si è mai fermata, dando vita molto spesso anche a grandi sorprese per il suo pubblico. Di recente, la Tigre di Cremona ha realizzato una sua personale cover del brano A costo di morire di Fausto Leali in omaggio al grande Giorgio Armani, presentandola per la prima volta proprio a conclusione della sfilata della nota maison durante la settimana della moda milanese: ecco tutti i dettagli.
Mina omaggia Giorgio Armani (durante la fashion week) con un brano inedito
Nel corso della settimana della moda Milanese, la prima sfilata della collezione prêt-à-porter donna curata da Silvana Armani, nipote dell’indimenticabile Giorgio Armani, si è conclusa con una meravigliosa sorpresa di Mina. Nella parte finale della sfilata dedicata ai modelli Autunno Inverno, le creazioni della stilista sono state accompagnate dalle note di A costo di morire, un brano di Fausto Leali reinterpretato proprio da Mina. Un grande omaggio che la cantante ha voluto fare al fondatore della maison scomparso lo scorso settembre. Un brano inedito che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe comparire anche nella playlist del nuovo album di Mina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mina, il mito immortale della Tigre di Cremona
La grande carriera di Mina è iniziata verso la fine degli anni ’50, e nei due decenni a seguire la cantante è riuscita a dare vita a un vero e proprio mito senza precedenti, mantenendo poi una presenza costante nelle classifiche per oltre 60 anni nonostante il ritiro totale dalle scene avvenuto nel 1978. Dopo aver fondato la sua etichetta, la PDU, ed essersi stabilita a Lugano, la cantante ha continuato infatti a pubblicare almeno un album all’anno (oltre 140 dischi totali e 150 milioni di copie vendute).
Da quel momento la sua attività musicale si è svolta solamente in sala d’incisione, con collaborazioni storiche come quelle con Adriano Celentano e Ivano Fossati, e altre più recenti come quella con Blanco per il brano Un briciolo di allegria. Gli ultimi album di Mina sono Gassa d’amante del 2024 e il terzo capitolo della serie Dilettevoli eccedenze pubblicato a novembre 2025. Tantissimi fan sono ora in attesa del nuovo album che uscirà nel corso del 2026 e che dovrebbe appunto contenere anche la cover dedicata a Giorgio Armani ascoltata per la prima volta in occasione della fashion week.
Potrebbe interessarti anche
Laura Pausini a Sanremo 2026: “Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva”. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemiche
A tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'a...
Iva Zanicchi sconvolge il pubblico dopo la morte del marito: "L'ho visto seduto al tavolo", Balivo senza parole
Iva Zanicchi si racconta a La volta buona, tra ricordi dolorosi e ricordi pieni d'am...
Fiction Rai, giallo Mina Settembre 4 e Serena Rossi allarma i fan: "Quando potevo girarla?"
La possibilità di rivedere Mina Settembre con una nuova stagione torna improvvisamen...
Laura Pausini, duetti da sogno con Annalisa e Achille Lauro: doppia 'bomba prima' di Sanremo
Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con J...
Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026: Pausini ignora la critiche web, Mariah Carey col gobbo di Carmen Di Pietro
Tra polemiche, paragoni ingombranti e un gobbo diventato meme, le esibizioni olimpic...
Che Tempo Che Fa, da Fazio la prima volta di Vanessa Incontrada e l'omaggio della Mannoia
Oggi, domenica 15 febbraio 2026 va in scena il talk del canale Nove: la musica della...
Gianna Orrù gelida in diretta con la figlia Valeria Marini: "Ha ragione Fiorello a prenderla in giro"
Tra ironia pungente, ferite ancora aperte e un rapporto madre-figlia che prova a ric...
Giorgio Armani, il film sullo stilista è in buone mani ma un dettaglio fa storcere il naso: quale e perché
C'è grande attesa per il film biografico sullo stilista Giorgio Armani, ma la scelta...