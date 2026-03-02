Mina omaggia Giorgio Armani con un brano inedito: la sorpresa alla fashion week e il nuovo album La sfilata di Armani curata dalla nipote dello storico fondatore della maison si è conclusa con una canzone interpretata da Mina che anticipa il nuovo disco.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Mina, pseudonimo di Anna Maria Mazzini e conosciuta anche come la "Tigre di Cremona", è una delle più celebri cantante italiane, dotata di una voce inconfondibile, potente e internazionalmente riconosciuta, con all’attivo oltre 150 milioni di dischi venduti in carriera. Nonostante Mina si sia ritirata dalle scene nell’ormai lontano 1978, la sua produzione musicale non si è mai fermata, dando vita molto spesso anche a grandi sorprese per il suo pubblico. Di recente, la Tigre di Cremona ha realizzato una sua personale cover del brano A costo di morire di Fausto Leali in omaggio al grande Giorgio Armani, presentandola per la prima volta proprio a conclusione della sfilata della nota maison durante la settimana della moda milanese: ecco tutti i dettagli.

Mina omaggia Giorgio Armani ( durante la fashion week) con un brano inedito

Nel corso della settimana della moda Milanese, la prima sfilata della collezione prêt-à-porter donna curata da Silvana Armani, nipote dell’indimenticabile Giorgio Armani, si è conclusa con una meravigliosa sorpresa di Mina. Nella parte finale della sfilata dedicata ai modelli Autunno Inverno, le creazioni della stilista sono state accompagnate dalle note di A costo di morire, un brano di Fausto Leali reinterpretato proprio da Mina. Un grande omaggio che la cantante ha voluto fare al fondatore della maison scomparso lo scorso settembre. Un brano inedito che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe comparire anche nella playlist del nuovo album di Mina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mina, il mito immortale della Tigre di Cremona

La grande carriera di Mina è iniziata verso la fine degli anni ’50, e nei due decenni a seguire la cantante è riuscita a dare vita a un vero e proprio mito senza precedenti, mantenendo poi una presenza costante nelle classifiche per oltre 60 anni nonostante il ritiro totale dalle scene avvenuto nel 1978. Dopo aver fondato la sua etichetta, la PDU, ed essersi stabilita a Lugano, la cantante ha continuato infatti a pubblicare almeno un album all’anno (oltre 140 dischi totali e 150 milioni di copie vendute).

Da quel momento la sua attività musicale si è svolta solamente in sala d’incisione, con collaborazioni storiche come quelle con Adriano Celentano e Ivano Fossati, e altre più recenti come quella con Blanco per il brano Un briciolo di allegria. Gli ultimi album di Mina sono Gassa d’amante del 2024 e il terzo capitolo della serie Dilettevoli eccedenze pubblicato a novembre 2025. Tantissimi fan sono ora in attesa del nuovo album che uscirà nel corso del 2026 e che dovrebbe appunto contenere anche la cover dedicata a Giorgio Armani ascoltata per la prima volta in occasione della fashion week.

Potrebbe interessarti anche