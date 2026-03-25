Mina, 86 anni di successi: una playlist da ascoltare per celebrare il mito Tanti auguri alla 'Tigre di Cremona', leggenda della musica italiana: i brani più famosi da ascoltare sempre.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

C’è una voce che non ha bisogno di un volto, una presenza che da decenni domina la musica italiana pur scegliendo il silenzio della distanza. Oggi Mina compie 86 anni, e il suo mito continua a vivere, immutato, attraverso le sue canzoni. Un traguardo che non è solo anagrafico, ma artistico: più di mezzo secolo di carriera, successi senza tempo e un’eredità musicale che continua a influenzare generazioni.

Nata il 25 marzo 1940, Mina — al secolo Mina Anna Mazzini — è diventata una delle interpreti più potenti e riconoscibili della musica italiana. Il suo compleanno è ormai una ricorrenza celebrata non solo dai fan, ma da tutto il panorama musicale, che le riconosce un ruolo unico: quello di aver ridefinito il modo di cantare e interpretare la canzone. La sua voce, capace di passare da registri graffianti a dolcezze cristalline, ha attraversato epoche e stili, dal rock degli esordi alle ballate più sofisticate, fino alle sperimentazioni degli anni più recenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tanti auguri Mina: i successi che hanno fatto la leggenda

È difficile racchiudere Mina in una lista di brani: la sua discografia è vastissima. Tuttavia, alcune canzoni sono diventate veri e propri simboli, capaci di raccontare la sua evoluzione artistica:

Tintarella di luna – il brano che l’ha resa famosa negli Anni ’60

Il cielo in una stanza – una delle interpretazioni più intense della musica italiana

Se telefonando – capolavoro di ritmo e interpretazione, ancora oggi modernissimo

Grande grande grande – un inno universale all’amore

Parole parole – iconico duetto che unisce ironia e seduzione

E se domani – eleganza e potenza vocale in perfetto equilibrio

Ancora ancora ancora – una delle sue canzoni più sensuali e amate

Brava – virtuosismo vocale allo stato puro

Queste canzoni non sono solo successi: sono tasselli di una carriera che ha saputo reinventarsi continuamente, senza mai perdere autenticità, seppur scegliendo di non essere più sotto i riflettori. Dal 1978 niente più concerti, niente apparizioni pubbliche. Da allora vive lontana e in anonimato, tra Svizzera e Italia, continuando però a pubblicare musica con sorprendente regolarità. Quella che poteva sembrare una scelta rischiosa si è trasformata in uno degli elementi più affascinanti della sua leggenda. Mina è diventata una presenza ‘invisibile’ ma costante: una voce senza corpo, un’artista che comunica solo attraverso le sue canzoni, e lo fa ancora in un’epoca dominata dall’esposizione continua.

Mina, u na playlist per celebrare il mito

Per festeggiare gli 86 anni della ‘Tigre di Cremona’, ecco una playlist essenziale che attraversa le diverse anime della sua carriera:

1. Gli inizi e l’energia

Tintarella di luna

Nessuno

Renato

2. L’eleganza degli Anni ’60

Il cielo in una stanza

E se domani

Se telefonando

3. La maturità artistica

Grande grande grande

Parole parole

Un anno d’amore

4. La Mina più intensa e sofisticata

Ancora ancora ancora

Brava

Volami nel cuore

5. Gli anni recenti e la continuità

Volevo scriverti da tanto

L’importante è finire

A un passo da te

Potrebbe interessarti anche