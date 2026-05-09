Addio Mare Fuori: la star dell'IPM diventa un emarginato deforme in questa scioccante storia su Raiplay Dopo aver conquistato tutti in Mare Fuori, l'attore si lancia in una sfida cinematografica che promette di gelare il sangue del pubblico

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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È stata una delle star più amate di Mare Fuori, ma nella quinta stagione ha salutato definitivamente il suo pubblico. Parliamo di Domenico Cuomo, l’interprete di Cardiotrap nella serie TV di Raiplay, che proprio sulla piattaforma streaming si presenta in una veste del tutto nuova e molto inquietante.

Da Cardiotrap a Mimì: la ‘nuova vita’ di Domenico Cuomo dopo Mare Fuori

Per rivedere Domenico Cuomo dopo l’uscita di scena a Mare Fuori basterà guardare Mimì – Il principe delle tenebre, un film che ha fatto il pieno di premi (dai Nastri d’Argento al festival noir). La storia parla di Mimì, un ragazzo orfano che lavora in una pizzeria a Napoli. La sua vita non è affatto facile: è super timido e ha una malformazione ai piedi che lo rende la vittima preferita dei bulli della zona. Tutto cambia però quando incontra Carmilla, una ragazza un po’ fuori dal comune che dice di essere la figlia di una principessa rumena e ha una vera ossessione per Dracula.

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L’idea del regista, Brando De Sica, è davvero originale. Sfrutta una vecchia leggenda secondo cui il conte Dracula sarebbe sepolto proprio a Napoli e ci costruisce sopra un mix tra horror, amore e momenti quasi divertenti. È il racconto di due ragazzi "soli" che si creano un loro mondo per fuggire dalla cattiveria della realtà.

Il vero punto di forza è proprio il protagonista, che dopo Cardiotrap fa un salto di qualità enorme. Dopo averlo visto in Gomorra e ne L’amica geniale, in questo film dimostra nuovamente di essere un attore dalle grandi doti.

Il grande successo di Mare Fuori

Ritornando a Mare Fuori, la stagione 6 della serie è disponibile in streaming su Raiplay ed è attualmente in programmazione in chiaro anche su Rai 2. Parliamo di una serie che non è rimasta confinata in Italia: è stata infatti venduta in oltre 20 paesi, tra cui Germania, Israele, Australia e Scandinavia. Sono anche in fase di sviluppo dei remake (versioni locali) in Spagna, Francia e Stati Uniti.

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