È ufficiale, Milo Infante a Mediaset: “Entusiasmo e curiosità”. Il ruolo prestigioso ma niente prime time: cosa condurrà Milo Infante lascia la Rai per approdare a Mediaset: è quanto ha appreso Affari Italiani, che ha anche dato qualche anticipazione sul futuro del conduttore.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Le indiscrezioni sembrano aver trovato un fondamento. La notizia dell’uscita di scena di Milo Infante dagli studi Rai e del suo ingresso nei palinsesti Mediaset è infatti ufficiale. Il conduttore di Ore 14 avrebbe infatti fatto sapere all’azienda di Viale Mazzini la sua volontà di dimettersi dalla conduzione del programma pomeridiano e da ogni eventuale altra collaborazione con la Rai.

A confermarlo è stato Affari Italiani, che ha appunto anche comunicato che Infante potrebbe presentare una striscia quotidiana sui canali Mediaset. Fanpage ha invece appreso – e Dagospia ha confermato – che l’offerta proposta al conduttore sarebbe quella di co-dirigere Videonews, affiancando così Siria Magri. Gli addetti ai lavori dicono che questa per lui potrebbe essere un’offerta irrinunciabile.

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L’uscita di scena dalla Rai di Milo Infante

Affari Italiani ha anche parlato di un presunto incontro, svoltosi nella giornata di ieri, tra il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e il conduttore. Pare che il giornalista abbia informato l’azienda dell’offerta di Mediaset dando 24 ore di preavviso. L’azienda Rai avrebbe invece provato a trattenerlo, proponendo un aumento di stipendio a 240.000 euro, la cifra massima prevista dal contratto collettivo.

Per vedere il proprio compenso aumentare ancora di più, arrivando così a giornalisti come Bruno Vespa e Maggioni, lui avrebbe dovuto dimettersi da dipendenti per firmare un contratto da esterno. Una scelta che lui stesso non si è sentito di prendere. Recentemente, la Rai ha divulgato il comunicato stampa ufficiale sulla fine della sua collaborazione con l’azienda di Viale Mazzini.

"Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante" – si legge – "In seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’azienda gli rivolge i migliori auguri per il proseguo del proprio percorso professionale".

Il comunicato ufficiale Mediaset

L’ufficio stampa Mediaset ha recentemente divulgato una nota con cui ha appunto annunciato l’inserimento di Milo Infante nell’azienda capitanata da Pier Silvio Berlusconi. Sembrerebbe che il conduttore si stia già mettendo a lavoro per creare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista potrebbe avere un ruolo importante nell’area dell’informazione.

"Mediaset per me è un punto di arrivo" – ha dichiarato – "Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee".

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