Milo Infante verso Canale 5. L'ipotesi che potrebbe cambiare gli equilibri della mattina Mediaset Un'ipotesi inattesa che prende quota dietro le quinte e che potrebbe portare il giornalista in una delle fasce più strategiche della televisione italiana.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nel mosaico ancora in costruzione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione, la fascia del mattino si sta rivelando uno dei punti più delicati su cui intervenire. È proprio qui che si inserisce il nome di Milo Infante, al centro di una progetto che, secondo quanto riportato da Fanpage, non avrebbe ancora trovato una definizione finale, lasciando aperti scenari anche molto diversi tra loro. Il quadro, infatti, è tutt’altro che chiuso e riguarda non solo il tipo di programma che il giornalista potrebbe condurre, ma soprattutto la rete su cui andrà a collocarsi. Un dettaglio tutt’altro che marginale, perché da questa scelta potrebbero dipendere diversi movimenti interni alla programmazione Mediaset.

Milo Infante su Canale 5: l’ipotesi ancora in definizione

L’idea su cui si starebbe lavorando è quella di un contenitore quotidiano di informazione e approfondimento, costruito con un taglio simile a quello già sperimentato in passato con Ore 14, più per impostazione editoriale che per orario di messa in onda. Accanto a questo impegno, si starebbe valutando anche uno spazio in prima serata, in linea con un modello già visto nella precedente esperienza televisiva del conduttore. Secondo quanto riportato da Fanpage quindi, Infante sarebbe potenzialmente in attesa delle decisioni definitive da parte dei vertici Mediaset, con l’annuncio atteso direttamente in sede di presentazione ufficiale dei palinsesti. Una situazione che contribuisce ad alimentare l’incertezza generale.

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L’ipotesi Rete 4 e gli equilibri già definiti

La collocazione più lineare, almeno sulla carta, resterebbe quella su Rete 4. In questo scenario, il giornalista potrebbe presidiare una fascia mattutina intorno alle 11, con un programma di informazione pensato per accompagnare il pubblico verso il pranzo. A questo si aggiungerebbe un possibile appuntamento settimanale in prima serata, con conseguenze a catena sulla programmazione già esistente, compresi alcuni spostamenti e possibili riorganizzazioni interne che riguarderebbero anche titoli consolidati come È sempre Cartabianca e altri spazi di approfondimento.

La suggestione Canale 5 e il nodo del mattino in Mediaset

Se il destino di Milo Infante si legasse a quello di Canale 5, come già accennato il punto di atterraggio non sarebbe il pomeriggio, già fortemente strutturato, ma proprio la fascia del mattino. Qui lo scenario si intreccia inevitabilmente con gli equilibri di programmi già consolidati come Mattino Cinque e Forum. E considerando, come suggerito da Fanpage, la forza e gli ascolti del progamma della Palombelli, è proprio su Mattino Cinque che si concentra l’attenzione, perché potrebbe diventare il contenitore su cui intervenire, sia in termini di conduzione sia di assetto editoriale. Una scelta di questo tipo avrebbe un impatto significativo anche sulle dinamiche interne, con possibili effetti a cascata su altri programmi e conduzioni, e con una ridefinizione più ampia delle fasce informative della rete ammiraglia.

Per ora, tutto resta sospeso tra ipotesi e valutazioni in corso. Ma una cosa appare chiara: la presenza di Milo Infante nei nuovi palinsesti è considerata centrale. E proprio per questo, la sua collocazione finale potrebbe rappresentare uno degli snodi più interessanti della prossima stagione televisiva Mediaset.

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