Milo Infante in soccorso di Gianluigi Nuzzi (in ritardo), apre Dentro La Notizia e poi lo molla: “Ora arrangiati”. Cosa è successo A sorpresa chi ha seguito oggi, giovedì 10 settembre Dentro la Notizia ha trovato Milo Infante al timone al posto di Gianluigi Nuzzi, il collega è arrivato solo successivamente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio stampa Mediaset - ediaset Infinity

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Un imprevisto a colto tutti di sorpresa oggi, giovedì 10 settembre 2026, a "Dentro la Notizia", il format pomeridiano in onda a partire dalle 15.45 su Canale 5 a partire da questa settimana e giunto alla sua seconda stagione, sempre con la guida di Gianluigi Nuzzi. Il giornalista, in onda anche ogni venerdì su Rete4 con "Quarto Grado2, è infatti arrivato in ritardo, a sostituirlo ci ha pensato Milo Infante almeno per i primi minuti, mossa che ha inevitabilmente fatto discutere i telespettatori.

Milo Infante al posto di Gianluigi Nuzzi a "Dentro la Notizia", puntata di oggi 10 settembre 2026: ecco perché

"Dentro la Notizia" è stato confermato nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 anche per questo stagione, ancora con Gianluigi Nuzzi al timone, colui che ha lanciato il format un anno fa. A differenza di dodici mesi fa, però, Mediaset ha scelto di dare il via alla programmazione in questa fascia oraria dal 24 agosto con "Verità Nascoste – Il Diario", una versione quotidiana del nuovo format di Milo Infante in onda ogni martedì su Rete4, così da consentire al pubblico di conoscere meglio il programma per poi fare il passaggio di testimone con il collega, come poi è effettivamente avvenuto.

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Tutto è tornato quindi in regola a partire da questa settimana anche se in realtà alcuni telespettatori avevano particolarmente gradito l’ex conduttore Rai al punto tale da auspicarsi una sua permanenza. E invece oggi, giovedì 10 settembre 2026, c’era proprio l’ex conduttore di "Ore 14", presenza che ha sorpreso chi era davanti alla Tv a quell’ora.

Niente paura, non c’è stato alcun cambiamento nelle decisioni a Cologno Monzese, ma semplicemente un ritardo legato al maltempo che ha colpito la Lombardia, tale da impedire a Nuzzi di arrivare in orario. Infante, che è ora condirettore di Videonews la testata giornalistica a cui è legato "Dentro la notizia" e altri programmi del Biscione, non si è quindi sottrarro e ha dato lui il via alla puntata odierna.

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