Milo Infante 'scalza' Mario Giordano da Rete 4, il suo nuovo programma approderà lì: ecco dove sarà spostato Fuori dal Coro L'arrivo di Milo Infante potrebbe innescare un effetto domino nei palinsesti di Rete 4, con possibili conseguenze per uno dei programmi più discussi della rete.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’arrivo di Milo Infante in Mediaset, ormai ufficializzato dopo la lunga esperienza in Rai, rischia di provocare una vera e propria rivoluzione nella programmazione della prossima stagione televisiva. Tra indiscrezioni, retroscena e ipotesi che si rincorrono da settimane, al centro dell’attenzione c’è soprattutto il destino di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano che potrebbe essere costretto ancora una volta a cambiare collocazione. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma diverse ricostruzioni convergono su uno scenario che potrebbe modificare in maniera significativa l’assetto della prima serata di Rete 4.

Mediaset: cambi in vista per la domenica sera: dove sarà collocato Milo Infante

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Mediaset starebbe valutando di affidare a Milo Infante uno spazio fisso in prima serata su Rete 4. La collocazione più accreditata sarebbe quella della domenica sera, una fascia che nell’ultima stagione è stata occupata da Fuori dal Coro. Una scelta che inevitabilmente aprirebbe un problema organizzativo non da poco. Se il nuovo progetto di Infante dovesse davvero approdare in quello slot, il programma di Mario Giordano sarebbe infatti chiamato a trovare una nuova casa oppure a subire una profonda revisione all’interno del palinsesto. L‘ipotesi si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione che coinvolgerebbe anche altri volti e altre trasmissioni della rete, con possibili spostamenti destinati a ridisegnare la settimana televisiva di Rete 4.

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Mario Giordano e l’idea di un trasferimento su Italia 1 per Fuori dal coro

Tra le soluzioni che sarebbero allo studio ce n’è una particolarmente curiosa. Fuori dal Coro potrebbe infatti traslocare su Italia 1, dando vita a una sorta di ritorno alle origini per Mario Giordano, che nel corso della sua carriera ha legato una parte importante del proprio percorso professionale proprio alla rete giovane del gruppo. Si tratterebbe di una scelta inedita per un programma di approfondimento politico e sociale come quello condotto dal giornalista, ma che consentirebbe a Mediaset di liberare spazio sulla rete attualmente occupata dalla trasmissione.

Il nodo del budget e i malumori intorno a Fuori dal Coro

Dietro le valutazioni aziendali, però, ci sarebbe anche una questione economica tutt’altro che marginale. Le voci che circolano negli ambienti televisivi parlano infatti di una possibile riduzione delle risorse destinate al programma, con tagli che potrebbero oscillare tra il 20 e il 30 per cento. Una prospettiva che avrebbe generato più di una perplessità, considerando che la trasmissione si basa su una struttura redazionale articolata, numerosi servizi esterni e inchieste sul territorio che richiedono investimenti consistenti. Non è un caso che durante l’ultima puntata stagionale di Fuori dal Coro siano arrivate alcune dichiarazioni interpretate da molti come segnali di insofferenza. Giordano ha lasciato intendere di non avere certezze sul proprio ritorno a settembre e ha raccontato di aver appreso la data della chiusura stagionale soltanto a ridosso dell’ultima puntata.

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