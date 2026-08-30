Salvo Sottile, arriva la replica a Milo Infante dopo le parole su Ore 14: "Qualcosa gli è rimasto sullo stomaco"
Il nuovo volto di Ore 14 risponde alle dichiarazioni del collega, che aveva spiegato di non considerarlo un interlocutore
Il passaggio di testimone da Milo Infante a Salvo Sottile continua a lasciare strascichi. La nuova stagione di Ore 14 deve ancora cominciare, ma il programma di Rai 2 è già tornato al centro dell’attenzione per il confronto a distanza tra i due giornalisti, con dichiarazioni che si rincorrono tra interviste e social. Infante, dopo aver lasciato la Rai per approdare a Mediaset, oggi è alla guida di Ore 11 su Rete 4. Sottile, invece, si prepara a raccogliere l’eredità di Ore 14, che condurrà su Rai 2 a partire dal 7 settembre. Un avvicendamento che, nelle ultime settimane, ha alimentato più di una riflessione pubblica da parte dei diretti interessati.
Infante e Sottile: il botta e risposta si accende
L’ultima arriva da un’intervista di Infante al Corriere. Parlando del programma che fino alla scorsa stagione portava il suo volto, il giornalista ha spiegato di non avere intenzione di seguirlo: non per una questione televisiva, ma per un motivo decisamente quotidiano. "A quell’ora spero di essere finalmente seduto a tavola, a pranzo", ha dichiarato, ricordando di averne saltati molti negli ultimi anni. Il discorso si è poi spostato sul rapporto con Sottile. Infante ha precisato di non considerarlo un interlocutore, spiegando che, quando ritiene necessario replicare, preferisce rivolgersi ai vertici Rai. Una presa di posizione alla quale Sottile ha deciso di rispondere pubblicamente.
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La replica di Salvo Sottile
Il nuovo padrone di casa di Ore 14 ha affidato ai social la sua replica, ripercorrendo anzitutto il percorso compiuto dal programma: "Dopo aver preso Ore 14, averlo portato a Mediaset e collocato in un’altra fascia oraria, sente il bisogno di spiegare che io ‘non sono un interlocutore’ e che non guarderà il programma perché ‘sarà a pranzo'". Sottile ha poi fatto riferimento ai rapporti professionali tra i due, ricordando gli attestati di stima che, a suo dire, Infante gli avrebbe rivolto fino a pochi mesi fa. "Evidentemente le opinioni cambiano a seconda della casacca che indossi", ha scritto. Infine, la domanda che riassume il senso della sua replica: "Se non sono un interlocutore, perché sentire il bisogno di nominarmi praticamente a ogni intervista?". Il giornalista ha concluso dichiarando di non voler alimentare una polemica, accompagnando la risposta con un augurio di successo al collega e, naturalmente, di buon pranzo. La nuova era di Ore 14 si prepara al debutto su Rai 2. E Sottile non si fermerà all’appuntamento quotidiano: dal 24 settembre sarà infatti al timone anche di Ore 14 Sera, in onda il giovedì sera.
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