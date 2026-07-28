Milo Infante ricomincia da “Verità Nascoste”, svelato il nome del nuovo talk (in prima serata) su Rete 4: quando inizia Recenti indiscrezioni hanno rivelato il nome e la data di debutto del nuovo show Mediaset. L'ex dipendente Rai sarà inoltre impegnato quotidianamente con Ore 11. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Milo Infante ripartirà sulle reti Mediaset (anche) dallo show serale "Verità Nascoste". Come svelato infatti da Massimo Falcioni su Today, questo sarebbe il nome del nuovo programma che approderà su Rete 4 a inizio settembre, in tandem con l’appuntamento quotidiano di Infante con Ore 11. Il nuovo progetto dovrebbe ricalcare i successi di Ore 14 Sera, concentrandosi su temi forti di cronaca e delitti irrisolti. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Milo Infante, il debutto di "Verità Nascoste" su Rete 4

L’impegno di Milo Infante in Mediaset, che lo ha sottratto alla concorrenza Rai con un mossa da manuale, si articolerà per ora in due filoni. Il primo, già annunciato, è quello di Ore 11, nuovo show di informazione e approfondimento che andrà in onda ogni mattina dalle 11 alle 13, su Rete 4. Mentre il martedì in prima serata, sempre sulla stessa rete, a Infante verrà affidato un programma a parte. E ora le ultime indiscrezioni di Today ci svelano il nome scelto per il nuovo spazio, oltre alla data di inizio prevista per la messa in onda.

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Come scrive Falcioni, infatti, il talk serale su Rete 4 si chiamerà Verità Nascoste, e scatterà "martedì primo settembre, ovvero una settimana dopo lo start dell’appuntamento quotidiano". Insomma, una mossa a sorpresa, che dovrebbe anticipare la concorrenza per fidelizzare il più possibile il pubblico prima che Rai e compagnia bella inizino davvero a fare sul serio.

I temi trattati, riferisce sempre Today nella sua indiscrezione, saranno ancora una volta quelli di attualità e cronaca nera che hanno reso Infante un nome di garanzia in questo settore. Resta da vedere che trazione avrà il programma, e se davvero il pubblico che seguiva Milo a Ore 14 sarà disposto a inseguirlo, ora, su un altro canale e in una collocazione differente.

Il nuovo inizio di Milo Infante a Mediaset

Intanto, il primo banco di prova per Milo Infante sarà rappresentato dal debutto sulle reti Mediaset con l’appuntamento quotidiano di Ore 11. La data da segnare è lunedì 24 agosto 2026, e anche qui il tentativo sembra quello di abituare il più possibile il pubblico al nuovo format, già sul finire dell’estate. Nel corso delle due ore di trasmissione, dalle 11 alle 13, Infante spazierà tra temi di attualità, cronaca, costume e tanto altro. Il tono dovrebbe restare agile come quello a cui ci ha abituati nel tempo su Rai 2. Ma la sfida è tutt’altro che semplice. E solo il tempo, e le prime settimane in particolare, ci diranno se davvero la mossa di Mediaset si è rivelata azzeccata.

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