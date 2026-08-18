Milo Infante soffia un altro pezzo alla Rai: “Mi ha voluto con lui”, chi si porta a Mediaset dopo Monica Leofreddi Si sta componendo la squadra di Milo Infante a pochi giorni dal suo debutt a Mediaset, a seguirlo sarà anche l'avvocato Saverio Macrì, storico volto di Ore 14 e Ore 14 Sera

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziato il conto alla rovescia per il debutto a Mediaset di Milo Infante, che ha scelto di lasciare la Rai non senza polemica (emblematico il suo discorso finale nell’ultima puntata di "Ore 14 Sera" quando nessuno si sarebbe immaginato il suo addio, con il chiaro intento di dare una sterzata alla sua carriera professionale. La data di esordio è vicinissima ed è quella di lunedì 24 agosto 2026, con ben due programmi nella stessa giornata, proprio per questo il giornalista non vuole lasciare niente al caso, a partire dalla scelta degli opinionisti che lo affiancheranno.

E’ arrivato proprio oggi l’annuncio di un "colpo" messo a segno dal conduttore, reso noto dal diretto interessato, che si dice orgoglioso di iniziare questa nuova avventura al suo fianco.

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Un nuovo opinionista per Milo Infante a Mediaset: la scelta del giornalista

Ma chi sarebbe questo opinionista che seguirà Milo Infante a Mediaset nella sua nuova esperienza in Tv? Si tratta di Saverio Macrì, avvocato penalista che il pubblico che apprezza con costanza i programmi del giornalista conosce bene per i suoi interventi sempre puntuali e mai sopra le righe (è stato lui, ad esempio a "Vita in Diretta" a lanciare un’ipotesi che potrebbe non essere così campata per aria relativa al giallo di Pietracatella, l’idea che Gianni Di Vita possa avere simulato la gastroenterite che lo ha portato al ricovero). E’ stato lui stesso ad annunciarlo, fiero di questa nuova opportunità, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il legale ha approfittato dell’occasione anche per dire quali saranno i primi momenti in cui potremo vederlo sulle reti del Biscione, oltre ovviamente a ringraziare la Rai. "É tempo di saluti. Ringrazio la Rai per questi sei anni trascorsi, in cui ho imparato molto e vissuto momenti indimenticabili.

Ringrazio Manuela Moreno per avermi ospitato e accolto a "Vita in Diretta" su Rai 1, facendomi sentire di casa, con tutto il suo fantastico team, Ilenia Petracalvina, Gianluigi De Stefano e tutti gli autori, Santo Fiorillo, Vincenzo, Silvia Baldacci e tutta la produzione. Infine, per ultimo, ma non per importanza, grazie Milo Infante per aver creduto nel sottoscritto sei anni fa, e avermi rinnovato la sua fiducia, ora, volendomi al suo fianco, per i suoi nuovi programmi che inizieranno la prossima settimana su Mediaset. Ci vediamo Mercoledì 26 su Canale 5 per "Diario – Verità Nascoste" alle ore 16, giovedi 27 e venerdì 28 per "Ore 11" su Rete4 e martedì 1° settembre alle21.30 per il serale di "Verità Nascoste" su Rete 4".

Questa non può che essere quindi una grande dimostrazione di fiducia reciproca, da cui si può capire come il giornalista, diventato condirettore di Videonews, desideri premiare parte di quella che era la sua squadra in Rai, senza perdere pezzi importanti per strada.

L’avvocato Macrì non è infatti l’unico ad accompagnare Infante a Mediaset. La prima ad annunciare la novità è una fedelissima del giornalista, Monica Leofreddi, sua spalla già in passato e reduce da una lunga militanza in Rai, ma che non poteva dire di no a quello che è soprattutto un amico più che un collega. Un discorso analogo, anche se non ci sono stati proclami, riguarda il giornalista e scrittore Piero Colaprico, altra presenza fissa di "ore 14", che da qualche tempo vediamo nel parterre di "Zona Bianca".

Tutto questo non può che contribuire ad alimentare la curiosità per quello che vedremo da lunedì in poi. Sono infatti diversi gli appuntamenti in cui avremo modo di valutare Infante in questa nuova veste. Si parte appunto lunedì 24 agosto con "Ore 11", in onda alle 11 su Rete4, format che sembra ricalcare "Ore 14", mossa che ha suscitato diverse polemiche a Viale Mazzini, che non hanno troppo apprezzato il nome simile dato alla trasmissione. Si prosegue nel pomeriggio a partire dalle 16.45 su Canale 5 con "Verità Nascoste -Il Diario" nella collocazione che dal 7 settembre tornerà a essere poi occupata da "Dentro la Notizia" di Gianluigi Nuzzi, così da consentire al pubblico di conoscere meglio un format inedito che sarà poi in prima serata ogni martedì dal 1° settembre su Rete4.

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