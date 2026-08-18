Milo Infante soffia un altro pezzo alla Rai: “Mi ha voluto con lui”, chi si porta a Mediaset dopo Monica Leofreddi
Si sta componendo la squadra di Milo Infante a pochi giorni dal suo debutt a Mediaset, a seguirlo sarà anche l'avvocato Saverio Macrì, storico volto di Ore 14 e Ore 14 Sera
E’ iniziato il conto alla rovescia per il debutto a Mediaset di Milo Infante, che ha scelto di lasciare la Rai non senza polemica (emblematico il suo discorso finale nell’ultima puntata di "Ore 14 Sera" quando nessuno si sarebbe immaginato il suo addio, con il chiaro intento di dare una sterzata alla sua carriera professionale. La data di esordio è vicinissima ed è quella di lunedì 24 agosto 2026, con ben due programmi nella stessa giornata, proprio per questo il giornalista non vuole lasciare niente al caso, a partire dalla scelta degli opinionisti che lo affiancheranno.
E’ arrivato proprio oggi l’annuncio di un "colpo" messo a segno dal conduttore, reso noto dal diretto interessato, che si dice orgoglioso di iniziare questa nuova avventura al suo fianco.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un nuovo opinionista per Milo Infante a Mediaset: la scelta del giornalista
Ma chi sarebbe questo opinionista che seguirà Milo Infante a Mediaset nella sua nuova esperienza in Tv? Si tratta di Saverio Macrì, avvocato penalista che il pubblico che apprezza con costanza i programmi del giornalista conosce bene per i suoi interventi sempre puntuali e mai sopra le righe (è stato lui, ad esempio a "Vita in Diretta" a lanciare un’ipotesi che potrebbe non essere così campata per aria relativa al giallo di Pietracatella, l’idea che Gianni Di Vita possa avere simulato la gastroenterite che lo ha portato al ricovero). E’ stato lui stesso ad annunciarlo, fiero di questa nuova opportunità, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.
Il legale ha approfittato dell’occasione anche per dire quali saranno i primi momenti in cui potremo vederlo sulle reti del Biscione, oltre ovviamente a ringraziare la Rai. "É tempo di saluti. Ringrazio la Rai per questi sei anni trascorsi, in cui ho imparato molto e vissuto momenti indimenticabili.
Ringrazio Manuela Moreno per avermi ospitato e accolto a "Vita in Diretta" su Rai 1, facendomi sentire di casa, con tutto il suo fantastico team, Ilenia Petracalvina, Gianluigi De Stefano e tutti gli autori, Santo Fiorillo, Vincenzo, Silvia Baldacci e tutta la produzione. Infine, per ultimo, ma non per importanza, grazie Milo Infante per aver creduto nel sottoscritto sei anni fa, e avermi rinnovato la sua fiducia, ora, volendomi al suo fianco, per i suoi nuovi programmi che inizieranno la prossima settimana su Mediaset. Ci vediamo Mercoledì 26 su Canale 5 per "Diario – Verità Nascoste" alle ore 16, giovedi 27 e venerdì 28 per "Ore 11" su Rete4 e martedì 1° settembre alle21.30 per il serale di "Verità Nascoste" su Rete 4".
Questa non può che essere quindi una grande dimostrazione di fiducia reciproca, da cui si può capire come il giornalista, diventato condirettore di Videonews, desideri premiare parte di quella che era la sua squadra in Rai, senza perdere pezzi importanti per strada.
L’avvocato Macrì non è infatti l’unico ad accompagnare Infante a Mediaset. La prima ad annunciare la novità è una fedelissima del giornalista, Monica Leofreddi, sua spalla già in passato e reduce da una lunga militanza in Rai, ma che non poteva dire di no a quello che è soprattutto un amico più che un collega. Un discorso analogo, anche se non ci sono stati proclami, riguarda il giornalista e scrittore Piero Colaprico, altra presenza fissa di "ore 14", che da qualche tempo vediamo nel parterre di "Zona Bianca".
Tutto questo non può che contribuire ad alimentare la curiosità per quello che vedremo da lunedì in poi. Sono infatti diversi gli appuntamenti in cui avremo modo di valutare Infante in questa nuova veste. Si parte appunto lunedì 24 agosto con "Ore 11", in onda alle 11 su Rete4, format che sembra ricalcare "Ore 14", mossa che ha suscitato diverse polemiche a Viale Mazzini, che non hanno troppo apprezzato il nome simile dato alla trasmissione. Si prosegue nel pomeriggio a partire dalle 16.45 su Canale 5 con "Verità Nascoste -Il Diario" nella collocazione che dal 7 settembre tornerà a essere poi occupata da "Dentro la Notizia" di Gianluigi Nuzzi, così da consentire al pubblico di conoscere meglio un format inedito che sarà poi in prima serata ogni martedì dal 1° settembre su Rete4.
Potrebbe interessarti anche
Monica Leofreddi, la verità sull’addio (choc) alla Rai e l’approdo in Mediaset con Milo Infante: “Se non fosse stato per lui…”
La giornalista, prossima opinionista di Ore 11 e Verità Nascoste su Rete 4, ha segui...
“Quando torno dove vado?”, Monica Leofreddi sceglie Milo Infante: l'errore della Rai e il nuovo ruolo a Mediaset
Dopo quasi 40 anni in Rai, la conduttrice è pronta a seguire Milo Infante nei nuovi ...
Milo Infante si prende anche Canale 5 (a tempo): Mediaset attua il metodo Gerry Scotti per bruciare la Rai
Il nuovo conduttore del Biscione debutterà nel pomeriggio della rete ammiraglia per ...
Milo Infante ricomincia da “Verità Nascoste”, svelato il nome del nuovo talk (in prima serata) su Rete 4: quando inizia
Recenti indiscrezioni hanno rivelato il nome e la data di debutto del nuovo show Med...
Milo Infante, la Rai sceglie il ‘rivale’ (a sorpresa): tocca a Federico Ruffo con Mi manda Rai Tre. Perché potrebbe stupire
Viale Mazzini avrebbe deciso di contrapporre a Verità Nascoste, in onda il martedì s...
Milo Infante e il party d’addio a Ore 14: “Avremmo voluto più tempo”. Monica Leofreddi: “Rai a volte è matrigna, ma come si fa a non amarla?"
La conduttrice pubblica il video della festa d'addio organizzata dalla redazione di ...
Milo Infante, replica gelida all'Ad Rai: "Non sono stato protetto o tutelato", poi ricorda la sentenza di condanna alla rete
L’ex conduttore di Ore 14 ha risposto alle parole di Giampaolo Rossi tornando anche ...
Milo Infante svela perché ha mollato la Rai: "Non per soldi". Ecco il vero motivo (e cosa farà a Mediaset)
Milo Infante, ormai ex conduttore di Ore 14, ha spiegato i motivi che lo hanno porta...